وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وشركة جلفار للهندسة والمقاولات اتفاقية مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، وذلك تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، وبحضور حمد بن حمود القصابي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ "مدائن". وتتمثل الاتفاقية في إنشاء الطرق والبنى الأساسية لمدينة محاس الصناعية بمساحة إنشائية تبلغ مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية تقارب 5 مليون ريال عماني، حيث تشمل مكونات المشروع على إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 7 كم، وتركيب أعمدة إنارة بعدد 100 عمود وإنشاء جسر يربط مدخل المدينة الصناعية بالشارع العام بطول 75 مترا، بالإضافة إلى أعمال خطوط شبكات المياه والصرف الصحي بطول 5 كم و4.5 كم على التوالي، كما سيتم تنفيذ خدمات وشبكات الكهرباء والاتصالات وخزان للمياه بسعة 1000 متر مكعب، وخزان تجميع الصرف الصحي وعمل قنوات تصريف مياه الأمطار بعرض 20 مترا وبطول إجمالي 4 كيلومترات، وغيرها من الأعمال الأخرى المرتبطة بالمشروع، والتي ستعمل على تعزيز خدمات البنى الأساسية بالمدينة الصناعية وتسهيل الحركة المرورية وتنظيم وتجميل المظهر العام..

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