توقيع اتفاقية شراكة خلال فعاليات "معرض دبي للطيران 2023"

الشراكة تهدف لتطوير استخدامات الطائرات بدون طيار في قطاعات النقل والشحن

"مختبرات دبي للمستقبل" ستقدم الدعم اللازم لتطوير مجموعة من المشاريع المبتكرة لشركة "عنان"

تعاون مشترك يهدف لتعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي لاختبار وتطوير وتطبيق أحدث الممارسات المبتكرة في مختلف القطاعات المستقبلية الواعدة

دبي: أعلنت "مختبرات دبي للمستقبل" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "عنان" الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال والبحث والتطوير بقطاع الطائرات بدون طيار وتوسيع نطاق استخداماتها وتطبيقاتها.

وتم توقيع الاتفاقية خلال "معرض دبي للطيران 2023" الذي تنعقد فعالياته برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبمشاركة أكثر من 1400 شركة من 148 دولة حول العالم. وبموجب هذه الشراكة ستعمل "مختبرات دبي للمستقبل" على تقديم الدعم اللازم لتطوير مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تعمل عليها شركة "عنان".

وسيركز هذا التعاون على تطوير استخدامات الطائرات بدون طيار في قطاعات النقل والشحن بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاختبار وتطوير وتطبيق أحدث الممارسات المبتكرة في مختلف القطاعات المستقبلية الواعدة.

خليفة القامة: الشراكة مع "عنان" تتماشى مع مستهدفات "برنامج دبي للبحث والتطوير" الذي أطلقه حمدان بن محمد

وقال خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل: تجسد هذه الشراكة مع شركة "عنان" حرصنا على تحقيق رؤية القيادة وتنفيذ توجيهاتها بأهمية تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم مسيرة البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية وبما يتماشى مع مستهدفات "برنامج دبي للبحث والتطوير" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في سبتمبر 2022 بهدف فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في دبي وتحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل".

وأضاف: "يشكل قطاع الطائرات بدون طيار أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تركز عليها مختلف المشاريع والمبادرات الوطنية والعالمية التي تشرف عليها مختبرات دبي للمستقبل. وستسهم هذه الشراكة مع "عنان" بتحقيق إنجازات نوعية ومهمة ستشكل إضافة حقيقية لجهود البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في دبي ودولة الإمارات".

راشد بن حمدان بن خادم النعيمي: تعزيز ودفع آفاق الابتكار وجهود البحث العلمي والتطوير لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية

وقال سعادة راشد بن حمدان بن خادم النعيمي الرئيس الأعلى لشركة "عنان": تلتزم شركة عنان من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمستقبل، بتعزيز ودفع آفاق الابتكار وجهود البحث العلمي والتطوير لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم تطلعات وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً للابتكار ووجهةً عالمية رائدة في تطوير حلول النقل الجوي المتقدم لطائرات بدون طيار.

علي العميمي: نتطلع لنكون في طليعة ركب التحول في قطاع التنقل الجوي والاستفادة من قدرات الخبراء الإماراتيين في هذا المجال الواعد

ومن جهته قال علي العميمي الرئيس التنفيذي لشركة "عنان": "تعكس هذه الشراكة المبرمة مع مؤسسة دبي للمستقبل، رؤيتنا لنكون في طليعة ركب التحول في قطاع التنقل الجوي، ونتطلع للاستفادة من قدرات الخبراء الإماراتيين والشركات المتخصصة من جميع أنحاء العالم في هذا المجال الجديد والواعد والذي سوف يساهم بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا الطائرات ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر" والطائرات ثابتة الجناحين المصممة والمنتجة بالكامل في منشأة تصنيعية محلية في مركز محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب، وذلك تلبية للطلب المتنامي على هذه الطائرات محلياً وعالمياً وتماشياً مع القوانين والمتطلبات واللوائح التنظيمية المحددة بواسطة الجهات المختصة بقطاع الطيران في إمارة دبي ودولة الإمارات".

وكانت شركة "عنان" قد عرضت أول طائرتها ذاتية القيادة خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023. ومن المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110.02 مليارات دولار بحلول العام 2035

منظومة إماراتية

وتمتلك شركة "عنان" الرائدة منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر"، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على معايير هندسية وتصميمية تضمن تلبيتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

اقتصاد المستقبل

الجدير بالذكر أن "مختبرات دبي للمستقبل" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، تهدف إلى توظيف الخبرات الوطنية المتنوعة في إعداد الأبحاث التطبيقية وأطر تطوير المنتجات وتصميم وإنتاج النماذج الأولية ودراسات الجدوى. كما تسهم في دعم بناء اقتصاد المستقبل على المعرفة من خلال شراكاتها مع مؤسسات البحث والتطوير من مختلف أنحاء العالم، وذلك بما يسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية وخلق أسواق وفرص عمل جديدة، وتوفير منصة تواصل بين مختلف القطاعات والجهات المعنية بتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة.

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