دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعزز ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بصمتها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من خلال إضافة قطعتي أرض متجاورتين على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، أبوظبي، إلى محفظة الشركة العقارية. تسلّط هذه الإضافة الضوء على نجاح ميريد المستمر ونموها الاستراتيجي، وخططها الهادفة لتطوير مشاريع سكنية وتجارية راقية في جميع أنحاء العاصمة.

تأتي هذه الإضافة في أعقاب زيادة الأسعار التي شهدها سوق الشقق الراقية في أبوظبي والتي بلغت نسبتها 6% خلال النصف الأول من عام 2024. تبلغ المساحة الكلية لقطعتي الأرض 23,433 متر مربع في جزيرة الريم، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من سوق أبوظبي العالمي وتشتهر بإطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية. وباعتباره أحد أكبر المناطق المالية في العالم بعد توسعه الأخير، يشمل سوق أبوظبي العالمي الآن جزيرة الريم، مما يوفر فرصاً كبيرة للشركات للعمل في منظومة مالية معترف به عالمياً. يساهم هذا التوسع في تعزيز جاذبية المنطقة، من خلال توفير الوصول إلى مزايا سوق أبوظبي العالمي مثل القوانين المدنية والتجارية المستمدة من القانون البريطاني العام، واللوائح التنظيمية القوية، والبيئة الصديقة للأعمال.

وبهذه المناسبة، علقت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلة، "يواصل سوق العقارات في أبوظبي أداءه القوي، مع ارتفاع الطلب على العقارات السكنية الراقية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 225%. لقد ألهمنا نجاح برج آيكونيك في مدينة دبي للإنترنت لتوسيع عروضنا وتقديم مستوى الابتكار والاستدامة ذاته في أبوظبي، خاصة وأن أبحاثنا الدقيقة والمتعمقة كشفت عن ارتفاع ملحوظ في ثقة المستثمرين في جزيرة الريم في النصف الأول من عام 2024. تعكس هذه الإضافة الجديدة رؤيتنا لتطوير عقارات استثنائية ترتقي بآفاق المدن وتثري أنماط الحياة في أفضل المواقع في الإمارات."

سيشمل مشروع ميريد القادم على قطعتي الأرض الجديدتين مزيجاً من المساحات السكنية والتجارية المصممة من قبل نخبة من أشهر المهندسين المعماريين العالميين. المشروع حالياً في مرحلة التصميم التخطيطي وسيضم هندسة معمارية حديثة وبنية تحتية متطورة ووسائل راحة عالمية المستوى، مما يوفر تجربة معيشية فريدة تعكس التزام ميريد بإضافة معالم عقارية خالدة لإعادة تصور مشهد العقارات.

تقع جزيرة الريم على بعد خمس دقائق فقط من منتزه ريم سنترال بارك، و10 دقائق من شارع الشيخ زايد بن سلطان، و15 دقيقة من المعالم الثقافية والمعمارية الفريدة مثل متحف اللوفر أبوظبي ومرسى السعديات. بالإضافة إلى ذلك، يقع مطار أبوظبي الدولي على بعد 30 دقيقة فقط من الجزيرة، مما يعزز جاذبية المشروع كفرصة استثمارية متميزة.

يعتبر هذا المشروع أول تطوير معماري لشركة ميريد على الواجهة البحرية في أبوظبي، مما يضيف إلى محفظة الشركة المتنامية من المشاريع البارزة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميريد قد قطعت خطوات كبيرة في سوق العقارات في دبي، حيث أطلقت برج آيكونيك، والذي من المقرر أن يصبح أطول مبنى في مدينة دبي للإنترنت بارتفاع 286.4 متر. يجسد المشروع، الذي يضم 310 شقة فاخرة ووسائل راحة عالمية المستوى، تفاني ميريد في تنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة. لضمان الفخامة وأرقى التصاميم المتطورة، أشركت ميريد في مشروع آيكونيك نخبة من شركات الهندسة المعمارية العالمية الضليعة مثل بينينفارينا، ميراج، وهيرش بندر أسوسيتش (HBA).

للمزيد من المعلومات حول شركة ميريد ومشاريعها، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: mered.ae

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

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