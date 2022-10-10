محفظة لندن سنترال تلتقي بالمستثمرين والعملاء من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الأراء حول سوق العقارات في لندن

عقدت محفظة لندن سنترال (LCP)، الرائدة في مجال العقارات والاستثمارات الحكومية، اليوم جلسة حواريه في نادي كابيتال كلوب دبي، لتبادل الأراء حول سوق العقارات في لندن مع العملاء والمستثمرين والشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشتهر محفظة لندن من بين وكالات شراء العقارات الرائدة في لندن بسجلها الحافل في المصادر الذكية والاستحواذ على المساكن الرئيسية وتجديدها وإدارتها بدقة للمستثمرين الدوليين. كما أنها مُتخصصة حصرياً في "برايم سنترال لندن" والتي تضم منطقتي كنسينغتون وتشيلسي ووستمنستر، حيث أصبحت الوكالة الخبير الرائد في واحدة من أكثر أسواق العقارات الدولية رواجاً في العالم.

وبهذا الصدد قال أندرو وير الرئيس التنفيذي لمحفظة لندن سنترال : "لا تزال لندن الوجهة المفضلة بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي بثقافتها المميزة والمتنوعة. أما بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم أوقاتاً محددة لتنفيذ استثماراتهم، تعتبر الآن الفرصة سانحه لهم للإستثمار على نطاق واسع في هذه الفترة، وخاصةً بعد أن بدأت الأسعار بالفعل في التعافي بعد الوباء وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

كما أضافَ : "تعتبر المدينة مناسبة جداً للأعمال والتعليم، كما يمكن أن يستفيد منها المقيمين الذين يديرون مؤسسة عالمية من لندن ومن نفس المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش، كما تحظى المدارس والجامعات البريطانية بتقدير كبير من جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى أنَ العديد من الأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي قد تلقوا تعليمهم أو التحقوا بالجامعة هنا ويطمحون للشيء ذاته لأطفالهم".

كما أضافت نعومي هيتون، مؤسس ورئيس محفظة لندن سنترال : " إنَ شراء عقار في الخارج لا يخلو من التحديات، ناهيك عندما تشتري ذلك العقار عن بُعد، ويستند كل هذا إلى حقيقة لا مفر منها وهي أنه من الصعب للغاية - إن لم يكن من المستحيل - بناء منازل جديدة داخل المركز التاريخي للندن. إن طبيعة المورد المقيد تخلق أرضية للتسعير، لذا من خلال نظرتنا على الأرض ومعرفتنا المتعمقة بالسوق، نعرف ما إذا كان سعر الطلب معقولاً، ومدى سهولة إعادة بيع العقار وما إذا كان من المحتمل أن يكتسب قيمة إضافية. لقد ساعد فريقنا من وكلاء المشترين العملاء على التنقل في السوق المعقدة، كما حققَ سجلنا الحافل في تقديم تقدير تاريخي قوي لرأس المال لأكثر من 30 عاماً".

بالإضافة إلى التسعيره الأكثر مرونةً، هناك ما يمكن اعتباره خصماً إضافياً للمشترين بالدولار الأمريكي بسبب ضعف الجنيه الإسترليني حتى في وقت كتابة هذا التقرير ، لذا من الممكن أن يمثل هذا خصماً بنسبة 23٪ مقارنة بالبورصة في يناير من عام 2022.

هذا ومن الجدير بالذكر تمتد خدمة "المحطة الواحدة" الفريدة من نوعها من محفظة لندن سنترال التي تساعد المستثمرين ومشتري المنازل بالبحث عن العقارات والاستحواذ عليها إلى إدارة المشاريع العملية مع التجديد الإبداعي والتصميم والتأجير والإدارة للمستثمرين والمشترين الباحثين عن عقارات حصرياً في لندن.

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نبذة عن محفظة لندن سنترال (LCP)

تأسست المحفظة في عام 0199، وتوفر وصول دائم إلى فرص الشراء بالإضافة إلى إدارة المشاريع الدقيقة وحلول التصميم الإبداعي لتناسب جميع التطلعات والميزانيات للمستثمرين العقاريين في المملكة المتحدة ومن خارجها ومشتري المنازل الذين يبحثون عن عقارات حصرية في لندن. باستخدام النمذجة المالية المتطورة مع تقييم مفصل لكل فرصة مقترحة، ستقوم المحفظة بالتفاوض على كل عقار وتأمينه بأفضل سعر وكجزء من خدمتها الشاملة ، تقدم خدمة تأجير وإدارة فعالة حتى يتمكن الملاك من الاستمتاع باستثمار سلس وغير مباشر.

نعومي هيتون مؤسس ورئيس محفظة لندن سنترال وحاملة درجة الماجستير مع مرتبة الشرف من أوكسون

قامت نعومي بتأسيس محفظة لندن سنترال في عام 1990، وهي شخصية معروفة في آسيا والشرق الأوسط كخبير عقاري في لندن وهي الآن رئيسة مجموعة لندن سنترال مع التركيز بشكل خاص على برايم سنترال لندن وإمكاناتها الاستثمارية، تعرف نعومي بأنها "دوين وكلاء الشراء في لندن".

أندرو وير، الرئيس التنفيذي لمحفظة لندن سنترال (LCP)

يتمتع الرئيس التنفيذي أندرو وير بخبرة تزيد عن 30 عاماً في سوق العقارات السكنية في لندن خلال فترة نموه وتغييره غير المسبوقين. بعد أن باع حرفياً عشرات الآلاف من العقارات في وسط لندن خلال مسيرتهِ المهنية، فهو يعرف السوق والشوارع من الداخل إلى الخارج بشكل تفصيلي، ويعرف كيف تعتبر مورداً لا يقدر بثمن لأولئك الذين يسعون إلى الشراء في سوق ذات طلب مرتفع مع القليل من الأسهم العالية الجودة المتاحة، وغالباً ما تكون متاحة للبيع فقط لأولئك "المطلعين" بمعلومات داخلية. حيث يوضح إن فهم جميع الفروق الدقيقة في السوق أمر بالغ الأهمية لمعرفة ما إذا كان السعر معقولاً، وما الذي من الممكن إعادة بيعه بسهولة، ويكتسب قيمة ويكون من السهل تأجيره.