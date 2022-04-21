المحفظة الرقمية الجديدة تتيح للعملاء تخزين الأموال لتحويل مبلغ نقدي لشخص آخر أو لتسديد الدفوعات على تطبيق كريم

خدمة التحويل تتيح لعملاء كريم في دولة الإمارات إرسال مبالغ نقدية أو طلبها أو استلامها بمنتهى السهولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت محفظة كريم باي عن إطلاق محفظة رقمية جديدة توفر إمكانية تخزين الأموال والوصول إلى أي حساب مصرفي في دولة الإمارات، مما يتيح للعملاء إرسال مبالغ نقدية إلى المحافظ الرقمية للعملاء الآخرين وطلبها واستلامها من خلال رقم الهاتف أو رمز الاستجابة السريع الشخصي أو رابط الدفع الشخصي. كما يمكن استخدام المحفظة الرقمية لتسديد ثمن المنتجات والخدمات على تطبيق كريم، وستتوفر قريباً إمكانية استخدامها للتطبيقات الأخرى.

وأطلقت كريم باي المحفظة الرقمية بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشريك حلول المدفوعات ماجناتي، وبترخيصٍ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقامت كريم باعتماد عملية رقمية للتحقق من هوية العملاء، مما يساعد العملاء على فتح محافظهم الرقمية بخطوات قليلة وبمنتهى السهولة.

وتُشكل المحفظة الرقمية والتحويلات النقدية بين الأفراد إضافةً مميزة للمنتجات الأخرى التي توفرها كريم باي، والتي تشمل تسديد الفواتير وتقسيمها وتسديد دفعات البطاقات من خلال تطبيق كريم والتطبيقات الأخرى، بما يشمل المتاجر الإلكترونية لأطراف ثالثة. كما أطلقت كريم باي ميزة جديدة تسهم في تبسيط عملية تسديد الدفعات للمعاملات خارج تطبيق SuperApp. وتعتزم كريم باي قريباً إطلاق بطاقات كريم فعلية ورقمية يمكن استخدامها في أجهزة الصراف الآلي والتعاملات التجارية، فضلاً عن توفير حلول التحويلات المالية الدولية للعملاء والكباتن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "يسرنا أن نطلق محفظتنا الرقمية ومنتجات التحويلات النقدية بين الأفراد للعملاء في دولة الإمارات لمنحهم سهولة أكثر من أي وقت مضى في عمليات التحويل والدفع للمشتريات اليومية. ويتمثل هدف كريم باي في مساعدة الناس من خلال توفير تجربة دفع مبسطة وتسهيل وصولهم للخدمات المالية. وتوفر كريم خدمة الدفع الآمن للعملاء والكباتن والتجار منذ سنوات، وتحرص دائماً على تعزيز تجربة استخدام الخدمات المالية عبر الإنترنت".

ومن جهتها، قالت مديحة ستّار، نائب الرئيس لدى كريم باي، شركة كريم: "تساعد المحفظة الرقمية الجديدة والتحويلات النقدية بين الأفراد على تجاوز العديد من الصعوبات التي تواجه العملاء في عمليات الدفع اليومية. كما يمكن لعملائنا في الإمارات الاستفادة من خدمتنا المبسطة لتسديد الفواتير والدفع عن طريق كريم باي في مجموعة محددة من المتاجر الإلكترونية. وتشكل هذه الخدمات الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤيتنا في تبسيط الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة، بالتزامن مع عملنا على توفير خدمات كريم باي في أسواق جديدة".

ويمكن للعملاء إجراء التحويلات النقدية من خلال كريم باي عن طريق اختيار المستلم من قائمة جهات الاتصال لديهم أو إدخال رقم هاتف المستلم، دون الحاجة لإضافة رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بالمستلم أو إضافته كمستفيد. إضافةً إلى ذلك، بإمكانهم طلب تحويل نقدي من خلال التطبيق، فضلاً عن إمكانية استلام الدفعات من خلال مشاركة رمز الاستجابة السريع الخاص بهم أو رابط الدفع الشخصي. ويمكن تحويل الأموال من محفظة كريم إلى أحد الحسابات المصرفية في دولة الإمارات بكل سهولة من خلال الضغط على زر السحب في التطبيق.

وتتوفر خدمة التحويلات النقدية بين الأفراد من كريم باي لجميع العملاء في دولة الإمارات، في حين سيتم إطلاقها في أسواق أخرى قريباً. ولإرسال المبالغ النقدية أو استلامها، يمكن فتح تطبيق كريم أو تنزيله من متجري أبل آب ستور و جوجل بلاي، أو من خلال التنزيل المباشر على أندرويد.

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حول كريم باي:

يعتمد كريم، التطبيق المحلي متعدد الخدمات الرائد في المنطقة، على أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير التجارب المتميّزة. وتُسهم خدمة كريم باي في تبسيط تجارب الدفع من خلال تسهيل مهمة العملاء والكباتن والتجار من حيث تحصيل وتحويل الأموال ودفع الفواتير وسداد المدفوعات وقبولها من خلال تطبيق Super App الشامل وغيره من التطبيقات. وتستند منصة كريم باي على عقد كامل من الثقة والابتكار التكنولوجي لتقديم التجارب المالية الرقمية الآمنة والمبسطة في جميع أنحاء المنطقة.

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