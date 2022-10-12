تقع المحطة في موقع الإرث ضمن إكسبو 2020 دبي وتلبي احتياجات السكان في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن افتتاح محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها لتستقبل العملاء في "مدينة اكسبو دبي"، في خطوةٍ ترسّخ إرث الاستدامة الذي وضعه الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، وتنسجم مع خطط المجموعة الرامية للاستمرار في التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، مع استعدادها للمرحلة المقبلة من النمو.

تستوعب "مدينة اكسبو دبي" 145 ألف نسمة لتكون أول مدن الـ 15 دقيقة في دولة الإمارات (يمكن لقاطنيها الوصول لأي نقطة فيها في غضون 15 دقيقة دون استخدام المركبات)، مع تقديم مرافق قريبة من بعضها تستفيد منها الشركات الناشئة والصغيرة البالغ عددها نحو 85 شركة ضمن المساحة التجارية المخصصة لمزاولة الأعمال.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح محطة الخدمة المستقبلية المصممة بأسلوب مبتكر لاستقبال العملاء في "مدينة اكسبو دبي"، حتى تشكّل امتداداً للإرث المستدام الذي رسّخه هذا الحدث العالمي. ومنذ الكشف عنها، نجحت محطة الخدمة بتلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات إكسبو 2020 دبي قبل وخلال انعقاد الحدث. ومع استقبال "مدينة اكسبو دبي" للسكان والشركات، نسعى للاستمرار بتلبية احتياجات التزوّد بالوقود والتسوّق بكل سهولة للعملاء في هذه المنطقة. وعلاوة على ذلك، تنسجم محطة الخدمة المستقبلية مع الأهداف البيئية التي حددتها المدينة، مما يمثّل دلالةً على التزامنا العميق بتحقيق أرقى مستويات الاستدامة."

استوحت محطة الخدمة تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثّلاً في شكل شجرة الغاف التي تجسدّ رمزاً وطنياً، وشُيّد هيكل المحطة باستخدام 43,000 متر مربع من ألياف الكربون (تعادل 37 طن). وصُمم الهيكل باستخدام 133 إطاراً على شكل أوراق شجرة الغاف، وتتوسطها مادة إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المبتكرة والمقاومة للتآكل، وجرت إضاءتها بأكثر من 3,800 ضوء بتقنية الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED.

وضمن موقع إكسبو الممتد على مساحة 4.38 كيلو متر مربع، تبلغ مساحة المحطة 5,841.87 متر مربع وتستفيد من تقنيات توليد الطاقة المتجددة عبر 283 لوحاً للطاقة الشمسية لتوليد 143 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية، إضافةً إلى توربينات رياح بطول 25 متراً لتوليد 12.7 ميغاواط/ساعة من طاقة الرياح سنوياً.

ومنذ إطلاقها، حصدت محطة الخدمة المستقبلية العديد من الجوائز من جهات عالمية ومحلية نظير تصميمها المبتكر ومزاياها المستدامة. فإضافةً لحصولها على التصنيف البلاتيني في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة"، النظام العالمي لتصنيفات البناء من "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء" تقديراً لتركيزها على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك المياه وتوفير الطاقة وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، تلقّت المحطة عدداً من الجوائز الأخرى ومنها جائزة "ذا أركيتكتشر ماستر برايز 2021"، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال حفل "جوائز فكرة العام 2021"، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع مستدام للعام وجائزة الابتكار في التصميم من جوائز "ديزاين الشرق الأوسط". ومؤخراً، فازت المحطة في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة عن فئة "أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية"، التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com