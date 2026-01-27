الدوحة: حققت محطة أم الحول لتحلية المياه في دولة قطر إنجازًا بارزًا في مجال السلامة، بعد وصولها إلى مليوني ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي حوادث فقدان وقت العمل (LTI) ضمن مشروع أم الحول المستقل للمياه والطاقة (UHP IWPP).

ويعكس هذا الإنجاز ثقافة السلامة القوية التي يلتزم بها جميع الموظفين وفرق الإشراف في الموقع، وهو ما يتجلى في الالتزام المستمر بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، والكفاءة في تحديد المخاطر، والتطبيق الدائم لممارسات العمل الآمن.

ورغم أهمية هذا الإنجاز، يواصل فريق المشروع اعتبار السلامة أولوية تشغيلية أساسية ومسؤولية مشتركة في جميع مراحل دورة حياة المشروع.

وتُعد محطة أم الحول لتحلية المياه جزءًا من مجمع أم الحول المتكامل للمياه والطاقة، الذي يزوّد دولة قطر بنحو30% من احتياجاتها من الكهرباء و40% من مياه الشرب. ومنذ بدء تشغيلها في عام 2021، تنتج المحطة 564 مليون لتر من مياه الشرب يوميًا، ما يجعلها أكبر محطة تحلية في قطر تعمل بتقنية التناضح العكسي. كما توفّر المياه الصالحة للشرب لنحو 1.1 مليون شخص، مسهمةً بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي للدولة.

وقد تولّت شركة أكسيونا مسؤولية تصميم المشروع وتوريده وإنشائه وتشغيله التجريبي. ومن خلال أنشطة التشغيل والصيانة (O&M)، تتحمل أكسيونا مسؤولية إنتاج48% من المياه العذبة المستهلكة في قطر، وجميعها تعتمد على تقنية التناضح العكسي، التي تُعدّ الطريقة الأكثر استدامة لتحلية مياه البحر.

ويعزز هذا الإنجاز التزام أكسيونا المتواصل بالسلامة والاستدامة والتميّز التشغيلي في تطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية المائية الكبرى حول العالم.

