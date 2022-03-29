للمرة الأولى على مستوى العالم

محطة الخدمة المستقبلية تحصل على التصنيف الذهبي

تماشياً مع المادة رقم (9) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – كُرّمت اينوك عن جناحها في إكسبو 2020 دبي ومحطة الخدمة المستقبلية ومحطة الحومة في الشارقة تقديراً لجهودها في دمج أصحاب الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن حصول اثنتين من محطات الخدمة التابعة لها مؤخراً على شهادات "الاتحاد العالمي للمعاقين"، لتصبح بذلك أولى محطات الوقود في العالم التي تحصل على هذه الشهادات. وحازت محطة الخدمة المستقبلية على شهادة التصنيف الذهبي، بينما حصلت محطة الخدمة الأحدث في منطقة الحومة بالشارقة على شهادة التصنيف البرونزي، كما حصلت المجموعة على شهادة ثالثة لجناحها في معرض إكسبو 2020 دبي.

ويأتي هذا التكريم الرسمي انسجاماً مع المادة (9) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيداً على التزام اينوك بدعم أصحاب الهمم عبر توفير بيئة شمولية في محطات الخدمة التابعة لها، والتي تقدم مجموعة مزايا متنوعة منها سهولة الوصول وصناديق الدفع ومناطق الراحة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم في متاجرها، إضافة إلى حمامات خاصة تتمتع بمزايا التشغيل الصوتي ووحدات الطوارئ المدمجة.

وتسلم يوسف حارب – المدير التنفيذي للعمليات في قطاع التجزئة هذه الشهادات من سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم النائب الأول لرئيس الاتحاد العالمي للمعاقين خلال حفل خاص أقيم في فندق شيراتون الشارقة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحن في مجموعة اينوك نضع عملاءنا في صميم عمليات أعمالنا كافة. وانطلاقاً من إدراكنا للاحتياجات المختلفة لأصحاب الهمم، لطالما كانت تلبية هذه الاحتياجات واحدة من أبرز أولوياتنا في سبيل توفير بيئة شمولية ترحّب بالجميع دون استثناء. ويسعدنا حصول اثنتين من محطاتنا على شهادات الاتحاد العالمي للمعاقين كوجهات صديقة لأصحاب الهمم، الأمر الذي يتوّج جهودنا في تشييد محطات خدمة مناسبة للجميع. وسنواصل مستقبلاً اعتماد قيم الشمولية كمعيار رئيسي لدعم أصحاب الهمم انسجاماً مع فلسفتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات."

يذكر أن "الاتحاد العالمي للمعاقين" (WDU) تأسس عام 2011 كمنظمة شاملة غير ربحية تضم 400 منظمة فرعية من 91 دولة تعمل على دمج الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع، وهو المؤسسة الوحيدة التي تمنح شهادات دولية للأماكن المؤهلة بيئياً لأصحاب الهمم سواء كانت حكومية أم خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة الخدمة المستقبلية حصلت على العديد من الجوائز في مجالات التصميم والابتكار والاستدامة، وتواصل تقديم خدماتها لأسطول مركبات إكسبو 2020 دبي بأكمله، كما ستوفّر خدماتها للجمهور في دستركت 2020 بعد ختام فعاليات الحدث الدولي . أما محطة الخدمة في الحومة، فقد افتتحتها المجموعة في شهر أبريل 2021 بهدف تلبية احتياجات المسافرين بين إمارات الدولة. وتضم كل محطة من هاتين المحطتين متجر "زووم" متطوّر يقدم للمستهلكين أكثر من 7,500 منتج من الأطعمة والمشروبات، ومنفذ "برونتو" لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء.

وعلى مدار السنوات، أسهمت اينوك بدور فاعل في الفعاليات المجتمعية الرامية إلى تمكين الأفراد المجتمع ومساعدتهم، وتلتزم المجموعة بدعم جهود التوعية حول مختلف القضايا الاجتماعية والبيئية، وستحرص أيضاً على مواصلة دعم ومساعدة أصحاب الهمم عملاً ببرنامجها للمسؤولية المجتمعية للشركات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com