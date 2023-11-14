خلال زيارة للهلال الأحمر المصري

في خطوة تعكس التزام المجموعة تجاه قضايا العالم العربي قام فريق عمل مجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، بزيارة مقر الهلال الأحمر المصري في خطوة تهدف لدعم جهود الإغاثة لأهالي قطاع غزة .

وشارك فريق من مجموعة محرم وشركاه في مبادرة ساعة لغزة والتي تضمنت تجهيز المواد الغذائية وتعبئتها تمهيدا لإرسالها لأهالي غزة المنكوبين.

وخلال الزيارة ، وجه مصطفى محرم الرئيس التنفيذي للمجموعة الدعوة لشركات القطاع الخاص في كل أنحاء العالم الدعوة للمشاركة في المبادرات الإنسانية الهادفة لتقديم كافة سبل الدعم للتخفيف عن اكثر من ٢ مليون منكوب في قطاع غزة.

وأشار محرم، إلى أن القطاع الخاص يلعب دائما دورا أساسيا ومحوريا وقت الأزمات من خلال تسخير إمكانياته لمساعدة ودعم المجتمعات التي يعمل بها، معربا عن تقديره لما يبذله الهلال الاحمر المصري من جهود في مجال الاغاثة.

وخلال الزيارة ، اجتمع وفد من مجموعة محرم وشركاه بالدكتور رامي الناظر رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من كبار المسئولين بالجمعية لبحث سبل التعاون بين الشركة والهلال الأحمر.

‎نبذة عن شركة "محرم وشركاه:

‎"محرم وشركاه"، ھي مجموعة إقلیمیة رائدة في مجال استشارات السیاسة العامة والاتصال الاستراتیجي تم إنشاؤھا في 2015، وتتخصص في جمیع جوانب تحلیل المخاطر، والعلاقات الحكومیة، والاتصال الاستراتیجي في الشرق الأوسط وأفریقیا. وعلى مدار السنوات السبع الماضیة، عملت "محرم وشركاه" مع كبرى الكیانات الاقتصادیة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة في أكثر من ١٧ قطاعا، لنقل وجھات نظرھا ومواقفھا الخاصة بقضایا السیاسات العامة، ودعمھا في إقامة شراكات ھادفة مع الحكومات، والجھات التنظیمیة والمؤسسات الإعلامیة. للمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع المجموعة/https://www.moharrampartners.com: