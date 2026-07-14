المنامة، مملكة البحرين: استضاف مصرف البحرين المركزي الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2026 بتاريخ 13 يوليو الجاري. وقد عقدت الاجتماعات، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبرئاسة سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ المصرف ورئيس المجلس الحالي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظو المصارف المركزية ونوابهم إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية.

وتضمن جدول الأعمال اجتماعيّ الثامن والأربعين للمجلس والرابع والعشرين للجمعية العمومية، بمشاركة ما يقارب 100 شخصية رفيعة المستوى تضمنت كبار ممثلي المصارف المركزية والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية والمنظمات متعددة الأطراف وغيرها من الجهات المعنية في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. حيث تمت مناقشة الأولويات الاستراتيجية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالممارسات الرقابية السليمة في مجالات الصيرفة الإسلامية والتكافل وأسواق رأس المال.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن التمويل الإسلامي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة المالية العالمية، مما يعكس مدى نضج هذا القطاع وتنوعه وأهميته المتزايدة على الصعيد الدولي. وبحسب تقرير الاستقرار المالي الإسلامي في نسخته الأخيرة والصادر عن المجلس، بلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية حوالي 4.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025. كما سلّط سعادته الضوء على الدور الريادي الذي اضطلعت به مملكة البحرين على مدى عقود في تطوير التمويل الإسلامي ومساعيها الدؤوبة لدعم صلاحيات المجلس عبر توفير بيئة تنظيمية تشجع الابتكار مع ضمان الاستقرار والنمو المستدام.

يُعدّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تُعنى بوضع معايير التمويل الإسلامي وهو يعمل عن كثب مع المنظمات والهيئات التنظيمية والإشرافية، والشركاء الإقليميين، مُوَحِّدًا جهوده لتطبيق المعايير العالمية، بغاية تحقيق النمو والتطور المستدامين للتمويل الإسلامي، كما إنه يُشكّل منصةً للتعاون وتبادل المعرفة بين أعضائه.

ومن خلال مشاركته، يواصل مصرف البحرين المركزي دعم الحوار البنّاء حول توحيد المعايير الدولية وتدابير تعزيز القدرات مما يُمكّن المؤسسات من التكيف مع المشهد المتطور للقطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات