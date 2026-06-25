المناقشات سلّطت الضوء على مرونة الأطر التنظيمية وقوّة سلاسل الإمداد ومسيرة الابتكار في قطاع الأدوية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : نظّم مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، بالشراكة مع مؤسّسة الإمارات للدواء "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لمناقشة سُبُل تعزيز الابتكار في قطاع الأدوية وترسيخ مرونته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرّق "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" إلى فرص تعزيز التعاون وتسريع وتيرة الحصول على المنتجات الطبية والدوائية المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للصناعات الدوائية والطبية.

وتضمّن الملتقى جلسة حوارية بعنوان "سلاسل الإمداد القوية لتعزيز مرونة قطاع الأدوية في دولة الإمارات"، بحضور نخبة من روّاد الجهات التنظيمية وقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. وشارك في هذا الحوار، الذي كان بإدارة مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، كلّ من الدكتورة رقيّة عقيل البستكي، مديرة إدارة قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسّسة الإمارات للدواء، وسامح الفنجري، رئيس شركة "أسترازينيكا" لمنطقة الخليج، والدكتور حيدر أرجوماند، رئيس الشؤون الطبية للمجموعة في المستشفى الأمريكي دبي.

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، أنّ تعزيز مرونة قطاع الأدوية يتطلّب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وقال: "نجحت هذه النسخة من "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، من خلال شراكتنا مع مؤسّسة الإمارات للدواء، في توفير منصّة فعّالة للتواصل بين نخبة من أبرز أصحاب المصلحة ضمن منظومة الصناعات الدوائية، لمناقشة الأولويات المشتركة وتبادل الأفكار ومواصلة تعزيز الابتكار في القطاع. ونحرص في مجمّع دبي للعلوم على مواصلة الاضطلاع بدورٍ محوري في ترسيخ شراكاتنا الإستراتيجية، وتبادل المعرفة، ودعم التقدّم العلمي وتعزيز جهوزية القطاع وقدرته على مواكبة احتياجات المستقبل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات مئوية الإمارات 2071".

بالإضافة إلى ما سبق، ناقش المشاركون في الملتقى الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للابتكار في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأطر التنظيمية المرنة التي تسهم في تعزيز قدرات البحث والتطوير المحلية وتسريع وتيرة حصول المرضى على المنتجات الطبية والدوائية المبتكرة والمصنّعة في دولة الإمارات.

وقد سلّط "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" الضوء على نماذج الابتكار التي تُعدّ ثمرة التعاون الناجح بين الجهات التنظيمية والجهات الفاعلة في القطاع. وتواصل الشركات الطبية الرائدة، على غرار شركة "أسترازينيكا" القائمة في مجمّع دبي للعلوم، إسهامها في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتعزيز الابتكار فيه، عبر تسهيل وصول المرضى إلى المنتجات المتطوّرة ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمعايير ومواصفات عالمية.

وتناول المشاركون أيضاً المزايا الإستراتيجية التي تتمتّع بها دولة الإمارات كوجهة إقليمية رائدة للخدمات اللوجستية وسلاسل إمداد الأدوية التي تدعم النمو المستدام في القطاع، مؤكدين على أهمية التنسيق والتعاون المستمرّين بين الجهات التنظيمية وشركات تصنيع الأدوية ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين، لتعزيز الابتكار في الصناعات الدوائية ودفع عجلة النمو في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنّ "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" هو منصّة حصريّة أطلقها مجمّع دبي للعلوم، لاستقطاب نخبة من أبرز روّاد قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والبيئة، بهدف توحيد جهود صنّاع الأثر في دولة الإمارات لتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة وتحقيق التقدّم القائم على الابتكار العلمي.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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