عمّان: وقع مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة وذلك لتكون الموزع المعتمد لمنتجات مجموعة المناصير لكيماويات البناء (MICSHIELD) في الكويت. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من المهندس عبد الرحمن عبيد؛ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير والرئيس التنفيذي بالنيابة لمجمّع المناصير الصناعي، والسيد عبد الرحمن صالح الفضالة؛ المدير العام لشركة ال سي جروب للتجارة العامة في الكويت.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين الطرفين ضمن خطة التوسع الإقليمي لدى مجمّع المناصير الصناعي بهدف تعزيز دخول منتجاتها إلى أسواق جديدة هامة في المنطقة مثل سوق الكويت، من خلال التعاون مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة والتي ستتولى توزيع منتجات مجموعة المناصير لكيماويات البناء (MICSHIELD) والمتخصصة بتوفير الحلول المتطورة لأعمال البناء والإنشاء وصناعة الخرسانة والاسمنت، والتي ستكون مصمّمة خصيصاً لتلبية حاجات شركات البناء والعقارات والمقاولات وشركات إدارة المشاريع في الكويت.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المهندس عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير والرئيس التنفيذي بالنيابة لمجمّع المناصير الصناعي: "نحن نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة ال سي جروب للتجارة العامة والتي نثق بخبرتها الطويلة في هذا المجال، وما هذا إلا دليل واضح على خطة توسعنا في المنطقة وقدرتنا على تعزيز توزيع المنتجات الكيماوية الخاصة بالبناء ودخول أسواق جديدة ذات إمكانات هائلة وفرص استراتيجية جديدة".

ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، والإنشاءات الكيميائية، والمعادن الصناعية، وعلوم الحياة، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية والكيماوية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 44 كيلو متراً مربعاً.

وتعتبر مجموعة المناصير منذ إنشائها عام 1999 من الشركات الرائدة على مستوى الأردن والمنطقة في قطاعات الوقود، والتعدين ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية. وتوفر المجموعة – بوصفها أكبر شركة خاصة في الأردن – فرص عمل للأردنيين والمقيمين، كما تقدّم منتجات عالية الجودة في كافة الصناعات، وتساهم في توفير بيئة ديناميكية في مجال الابتكار والاستدامة مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2023-2022. وقد تم تصنيف مجموعة المناصير ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 بحسب فوربس العالمية وللعام الثاني على التوالي، كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.

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