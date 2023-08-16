القيمة الإجمالية للمجموعتين معاً تُقدّر بعدة مليارات من الدولارات

من المُقرًر تسليم أول مشروع سكني مُباع بالكامل للشركة الجديدة خلال الشهر الجاري.

تلتزم الشركة الجديدة بترسيخ مكانتها كمطور للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم.

تهدف إلى التركيز على قطاع الإسكان ذي الأسعار المناسبة لكافة الميزانيات.

الشركة ستكشف النقاب عن تدشين سلسلة من المشروعات في دبي.

دبي- أبرمتا مجموعتا «إيسكاي هولدينغز» و«بيس هوم ريال ايستيت جروب» للشركات التجارية، واللتين يقع مقراهما الرئيسي في دبي، شراكة لتأسيس مشروع مشترك في سوق دبي العقارية، لغرض تدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» للتطوير العقاري. وتلتزم الشركة الجديدة بترسيخ مكانتها كمطور للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والتي تتميز بأسعار في متناول كافة الميزانيات.

وسيجري الإعلان عن تدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» بصفة رسمية في مؤتمر صحفي من المقرر عقده في نهاية أغسطس 2023. وسيتضمن المؤتمر كشف النقاب عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالشركة الجديدة، كجاهزية مشروعها السكني الافتتاحي للسُّكنى، خطط الشركة لإطلاق مشروعات جديدة في عام 2023، ونواياها بشأن التوسع الإقليمي.

وتخوض «إمباير ديفيلوبمنتس» حالياً المرحلة النهائية من مراحل تسليم مشروعها السكني الافتتاحي، «إمباير ريزيدنس»، والذي يقع ضمن منطقة «جميرا فيليج سيركل» السكنية. وسيتضمن المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده للإعلان الرسمي عن تدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» كشف النقاب أيضاً عن التفاصيل الرسمية وأداء المبيعات فيما يخص مشروعها الافتتاحي، «إمباير ريزيدنس».

وقال كامران غني، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباير ديفيلوبمنتس»: «تجمع «إمباير ديفيلوبمنتس» بين التجربة السكنية، تجربة الضيافة وخلفية في قطاع الإنشاءات والوساطة العقارية لتزويد العملاء بأصول عقارية ذات جودة عالية وعائدات تنافسية، وتُتَرجم كل هذه الخبرات في صورة إسكان فاخر لكنه في الوقت نفسه يتميز بأسعار مناسبة لكافة الميزانيات. ويعكس تدشين أول مشروعاتنا التزامنا حيال المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويبرهن على تواجدنا بعيد المدى».

وأضاف غني: «لقد بلغت سوق العقارات في دبي أوجها حالياً، ما يجعل الوقت الراهن هو الوقت المثالي للتوسع ولتدعيم محفظتنا العقارية. ولقد بيع مشروعنا الأول، «إمباير ريزيدنس»، بالكامل في غضون أيام من إطلاقه خلال العام الماضي، وهو ما يعكس منهجنا المتسم بالاحترافية والتزامنا».

وستُشيٍد «إمباير ديفيلوبمنتس» في دبي مشروعات سكنية فاخرة إلا أن أسعارها تناسب كافة الميزانيات وتفي بالمعايير الدولية في التصميم، البناء، ونمط الحياة. وسيجري خلال المؤتمر الصحفي الإفصاح عن عدد، نوع، قيمة وموقع كل مشروع من هذه المشروعات الجديدة.

وبدوره، قال أحسن رشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيس هوم ريال ايستيت»: «ستهدف «إمباير ديفيلوبمنتس» إلى التركيز على قطاع الإسكان ذي الأسعار المناسبة لكافة الميزانيات لتلبية احتياجات شريحة السكان الوافدين ذوي الدخول والرواتب المتوسطة، وهي الشريحة التي تشهد توسعاً في دبي في الوقت الراهن، وذلك على النحو الذي يُسهل انتقالهم من استئجار بيوتهم إلى امتلاكها».

#بياناتشركات

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نُبذة عن «إمباير ديفيلوبمنتس»:

تُعد «إمباير ديفيلوبمنتس» شركة للتطوير العقاري يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتطور المشروعات السكنية الجاهزة للسُّكنى والتي لم يتم البدء في إنشائها بعد «على الخريطة». وتعود ملكية الشركة بصفة مشتركة إلى كلٍ من السيد. كمران غني والسيد. أحسن رشيد. ويتمثل الهدف الرئيسي لتدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» في بناء المشروعات المتمتعة بأعلى معايير الجودة والتي تتسم بالفخامة وتتفق مع المعايير الدولية في التصميم، البناء ومستويات المعيشة، إلا أن أسعارها في الوقت نفسه تناسب كافة الميزانيات، ما يجعلها قادرة على تلبية شريحة سكانية متزايدة بين المقيمين في دبي، وهي شريحة ذوي الدخول المتوسطة.

نُبذة عن «إيسكاي هولدينغز»:

تأسست مجموعة شركات «إيسكاي هولدينغز» منذ 20 عاماً، ويقع مقرها الرئيسي في دبي. وتضم المجموعة شركات «إم كاي بروبرتيز»، «بيست هوم ريال ايستيت»، «بلازو للتطوير العقاري»، فندق «بارك ريجيس بيزنس باي»، «كولومبيا للسيارات المستعملة»، «هوت ويلز لتأجير السيارات»، «زون توريزم»، «بريكس للمقاولات»، والآن «إمباير ديفيلوبمنتس».

نُبذة عن «بيس هوم ريال ايستيت جروب»:

تأسست مجموعة شركات «بيس هوم ريال ايستيت» في عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في دبي. وتمتلك المجموعة شركات «بيسفول فاكيشن هومز»، «بلاتينيوم لإدارة المُنشآت»، «ورلد أوتو زون»، «بريميير ش. ذ.م.م»، «بلاتينيوم بورد فورس»، «لاكشري كلاس لتأجير السيارات»، «مطاعم أوكو لاونج»، «سلسلة متاجر كارت»، وأخيراً «إمباير ديفيلوبمنتس»، والتي تُعد أحدث مشروع مشترك للمجموعة.