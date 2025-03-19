دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا الرائدة التي تسعى لدعم المجتمعات عبر الابتكارات العالمية، عن إطلاق "يانغو فينتشرز"، الصندوق الاستثماري المُصمّم لتمكين الشركات الناشئة الواعدة في الشرق الأوسط، وباكستان، وأفريقيا، و أمريكا اللاتينية، وغيرها من المناطق التي تشهد نمواً مرتفعاً وتتواجد فيها الشركة. يهدف صندوق الاستثمار الجديد "يانغو فينتشرز" إلى تعزيز الابتكار على الصعيد المحلي ودعم نمو مشهد ريادة الأعمال من خلال توفير رأس المال والاستفادة من خبرات يانغو وشبكتها الواسعة، مما يُتيح للشركات الناشئة فرصاً قيّمة للتوسع والنمو بفعالية وإحداث تأثير مستدام في مجتمعاتهم.

وبهذه المناسبة، علّق دانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يانغو، قائلاً: "مجموعة يانغو أكثر من مجرد شركة تكنولوجيا، بل منظومة متكاملة ملتزمة بتمكين رواد الأعمال حول العالم، فنحن نؤمن بأن التكنولوجيا لا تقتصر على الابتكار فحسب، بل هي حافزٌ لتحقيق التقدم والنمو الملموس في المجتمعات. من وراء إطلاق صندوق "يانغو فينتشرز"، نهدف إلى مشاركة خبراتنا وشبكاتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والازدهار وإحداث تغيير هادف في مجتمعاتها. رسالتنا بسيطة: تمكين المجتمعات من النمو معنا. من خلال دعم المواهب المحلية بالأدوات والموارد المناسبة، نهدف إلى تعزيز النمو المستدام للشركات والمساهمة في بناء اقتصادات مرنة، متكاملة وشاملة في جميع أنحاء العالم."

يُركّز صندوق "يانغو فينتشرز" على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمويل (ب)، في إطار “O2O” (الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت قبل الانتقال إلى الواقع، وهو نموذج أعمال يستفيد من المنصات الرقمية لجذب العملاء ثم توجيههم لإكمال عملية الشراء في متجر فعلي، بهدف الجمع بين راحة التسوق عبر الإنترنت وفوائد التجارب الشخصية)، والبرمجيات كخدمة عبر المنظومة المؤسسية، وقطاعات التكنولوجيا المالية. يبدأ الصندوق برأس مال أولي قدره 20 مليون دولار أمريكي، وتم تصميمه لتمكين التوسع، مع خطط لتضخيم قاعدة رأس ماله في المستقبل القريب بالتزامن مع نمو مشهد ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأسواق المستهدفة التي تتمتع بنمو عال. ومن خلال الاستثمار في المناطق التي تتواجد فيها مجموعة يانغو بقوة، يسعى صندوق "يانغو فينتشرز" إلى دعم الحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي وحفز النمو الاقتصادية.

يضم مجلس إدارة صندوق "يانغو فينتشرز" فريقاً مرموقاً يتمتع بخبرة عميقة في تحويل تقنيات البرمجيات كخدمة عبر المنظومة المؤسسية وخدمات المستهلكين إلى حلول فعّالة في مختلف القطاعات حول العالم. نجح الفريق في تطوير وتوسيع عدد كبير من المنصات والمنتجات في قطاعات مثل التنقل والترفيه والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها، سواء داخل الشركات أو خارجها.

هذا ويُعد صندوق "يانغو فينتشرز" جزءً من استراتيجية مجموعة يانغو الأوسع لتمكين رواد الأعمال ودفع عجلة التحول الرقمي عالمياً. بنهجها القائم على الجمع بين أحدث التقنيات، والخبرات التجارية، والالتزام بأطر العمل في المناطق التي تتواجد فيها الشركة، تقدّم مجموعة يانغو فرصاً مستدامة لنمو المجتمعات في مختلف الأسواق. كما سينظم الصندوق فعاليات لتمكين التواصل بين المهنيين من مختلف المناطق لتبادل الأفكار، مع تركيز على إبرام الشراكات مع المؤسسات التعليمية واستضافة الفعاليات بهدف تمكين مبتكري المستقبل بالمهارات العملية المطلوبة.

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