- مجموعة ياس كلينك هي مزود الرعاية الصحية الأول والوحيد المتخصًّص في تقديم خدمات رعاية صحية تعتمد على البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

- أجريت الجراحة بإشراف جرَّاح الأعصاب الإماراتي المعروف د. عبد السلام أبو بكر البلوشي

أبوظبي: أجرت مجموعة ياس كلينك YCG في أبوظبي بنجاح أول جراحة من نوعها للعمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط بمساعدة الروبوت، وتمَّ أجراؤها يوم السبت 12 مارس 2022. والمجموعة هي شبكة رعاية صحية تعتمد على البحث العلمي، ومقرّها أبوظبي.

ترتكز رؤية مجموعة ياس كلينك على ريادة البحث الطبي محلياً؛ لضمان حصول المرضى من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خارجها، على أفضل رعاية طبية ممكنة. وقد أجرى الجراحة جرَّاح الأعصاب الإماراتي المعروف عبد السلام أبو بكر البلوشي، الدكتور في الطب البشري وزميل الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، بالشراكة مع "غلوبس ميديكال" Globus Medical؛ وهي شركة مقرّها الولايات المتحدة تقوم بتطوير عمليات زرع العمود الفقري وجراحة العظام والمعدّات الجراحية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات العمود الفقري، كجزء من رؤية المجموعة لتوسيع قاعدة المعارف العالمية في العلوم الطبية من خلال تعاونها مع معاهد معترف بها دولياً.

مركز تميّز للعمود الفقري

أما رؤية الدكتور البلوشي، فتتمثل في إنشاء مركز تميز للعمود الفقري في أبوظبي بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة من أجل تمكين المرضى في منطقة الشرق الأوسط من الحصول على أفضل الطرق العلاجية، بشقِّيها الجراحي وغير الجراحي، لأمراض العمود الفقري هنا في أبوظبي.

في هذا السياق، قال د. البلوشي: "الهدف من إنشاء هذا المركز يتلخّص في تأميننا هنا نفس العلاج الذي يحصل عليه المرضى الذين يقصدون أمريكا من أجل هذه الغاية. وهذا لا يشكّل مجرد فرصة للمرضى من أجل الحصول على الرعاية الطبية عالية الجودة محلياً فقط، بل يتيح لهم أيضاً الحصول على خدمات فعالة من حيث التكلفة، ما يؤمِّن توفيراً كبيراً في النفقات، ليس لهؤلاء المرضى فقط، بل للحكومة أيضاً، الأمر الذي يضع الإمارات على خارطة البلدان المتقدِّمة القليلة التي تطبّق التقنيات الروبوتية في جراحة العمود الفقري". مضيفاً: "على نطاق أمريكا، لا يوجد سوى عدد قليل من جرّاحي الأعصاب الذين تمّ تدريبهم على جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت. والآن تنضم الإمارات إلى مجموعة قليلة من البلدان التي تمتلك تقنية جراحة العمود الفقري الروبوتية. في المقابل، سنواصل استكشاف جميع الخيارات لجعل أبوظبي مركزاً للسياحة العلاجية من خلال إنشاء مراكز طبية نموذجية في شتّى الاختصاصات في مجموعة ياس كلينِك".

كجزء من التعاون بين الطرفين، استخدمت مجموعة ياس كلينك تقنية "إكسيلسيوس جي بي إس ExcelsiusGPS™" الملاحية التي طوّرتها شركة "غلوبس ميديكال"، والتي تم تصميمها لتحسين دقّة العمليات الجراحية والارتقاء بالرعاية الطبية المقدَّمة للمرضى باستخدام الروبوتات ونظام الملاحة. وتقوم هذه التقنية على التقاط الصور الطبية وإرسالها إلى نظام "إكسلسيوس جي.بي.إس"؛ ليتم استخدامها من أجل تحديد حجم وموضع الزرعات، وذلك لمساعدة الطبيب في توجيه الذراع الروبوتية إلى منطقة محددة من العمود الفقري.

تحرص مجموعة ياس كلينك على الاستثمار في الابتكارات الطبية من أجل المستقبل، مستلهمةً في ذلك من الرؤية الاستشرافية التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ودعمها المستمر في هذا المجال. توفِّر مرافق المجموعة مراكز متميزة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والرعاية الحرجة؛ بما يشمل زراعة الأعضاء والعلوم العصبية وجراحة العظام وأمراض الجهاز الهضمي، فضلاً عن طب الطوارئ والتخصصات الجراحية وطب الأسرة وطب النساء وطب الأطفال، إلى جانب طيف واسع من خدمات التشخيص والتصوير.

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لمحة عن مجموعة ياس كلينك

مجموعة ياس كلينك هي الشبكة الرائدة والوحيدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تعتمد على البحث العلمي، وتتضمن عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية في أبوظبي. تقدم المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الشاملة، إضافة إلى خدمات علاجية متخصصة؛ كالعلاجات المتقدمة للأورام، والخدمات الطبية الفريدة؛ مثل: زراعة النخاع العظمي والطب التجديدي باستخدام الخلايا الجذعية.

تركِّز مجموعة ياس كلينك على تعزيز الاكتشافات والخبرات الطبية المحلية التي تتصدّى لأكبر التحديات الصحية في المنطقة؛ مسهمةً، في الوقت نفسه، في الارتقاء بمستوى الرفاهية الصحية في الدولة بشكل عام. كما تسعى المجموعة إلى الإسهام في المجتمع العلمي وتشكيل ملامح مشهد البحث الطبي من خلال تسخير المنصات والمعدات والخبرات التكنولوجية؛ لإجراء دراسات وتجارب سريرية معقّدة على بعض العلاجات الأكثر تقدّماً في العالم؛ مثل: العلاج بالخلايا الجذعية والهندسة الوراثية.

إلى جانب ذلك، تهدف المجموعة إلى توسيع قاعدة المعارف العالمية في العلوم الطبية من خلال تعاونها مع معاهد مرموقة دولياً، وتتيح أمام طلاب الطب المحليين والإقليميين فرص الحصول على التعليم العالي عبر برنامج زمالة زرع نخاع العظام.

لمحة عن غلوبس ميديكال

"غلوبس ميديكال" هي شركة رائدة في تصنيع الأجهزة الطبية بهدف تحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من اضطرابات العضلات والعظام. ومن أجل تلبية احتياجات هؤلاء المرضى والجرّاحين ومزوِّدي الرعاية الصحية القائمين على علاجهم، فإن الشركة تصغي باهتمام بالغ إلى مجتمع الجرّاحين وتتفاعل معهم فيما يتعلق بحالات المرضى والتقنيات الجراحية المعقّدة والتحدّيات السريرية الصعبة.

تقدِّم "غلوبس ميديكال" الابتكار في كل يوم من خلال دمج الحلول الميكانيكية الحيوية مع سلسلة طويلة من الرعاية الطبية، والتي يتم تطويرها من خلال تصاميم مبتكرة للزرعات والمعدّات الطبية. وقد تم تصميم نظام الروبوتات والملاحة متعدد الوظائف الذي ابتكرته الشركة بهدف تحسين دقة العمليات الجراحية ورعاية المرضى، وهو النظام الأكثر شمولاً لأغراض التصوير المتعددة.