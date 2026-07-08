استقطب البرنامج أكثر من 2500 متقدم، مما يبرز الاهتمام الكبير بالمجموعة.

سينضم المشاركون إلى برنامج عملي مدته 8 أسابيع في المقر الرئيسي للمجموعة، حيث سيشاركون في مشاريع عبر الأقسام الاستراتيجية الرئيسية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من تعاون أوسع طويل الأمد مع مؤسسة مسك، مما يعزز التزام المجموعة بتوطيد العلاقات الكورية السعودية.

سيئول، أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) اليوم عن إطلاق برنامجها التدريبي المشترك الموسع، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

فقد تم اختيار 10 طلاب وخريجين سعوديين موهوبين للمشاركة في برنامج مكثف مدته 8 أسابيع في المقر العالمي للمجموعة في سيول، ابتداءً من 6 يوليو. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في التزام المجموعة برعاية مواهب المستقبل وتعميق شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

"تعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً رئيسياً وشريكاً مهماً في الرؤية طويلة الأمد لمجموعة هيونداي موتور. يسعدنا أن نتشارك مع مؤسسة مسك للترحيب بالشباب السعودي الموهوب في مجموعة هيونداي موتور من خلال هذا البرنامج التدريبي. ستوفر هذه التجربة للمشاركين مهارات قيمة ورؤية مباشرة لأعمالنا وابتكاراتنا ورؤيتنا المستقبلية. نحن نؤمن بأن هذه المبادرة ستساعد في رعاية مواهب المستقبل، ومواصلة تعزيز الشراكة بين كوريا والمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون الأعمق في السنوات القادمة." – هوكين تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاستراتيجية المستقبلية في مجموعة هيونداي موتور.

"لقد أثبت نجاح الدفعة الأولى قيمة هذه الشراكة والأثر الذي يمكن أن تحدثه للشباب السعودي. إن توسيع تعاوننا مع مجموعة هيونداي موتور هذا العام يعكس التزامنا المشترك بتطوير مواهب المستقبل من خلال تجارب تعليمية عالمية تعد الشباب لمتطلبات القوى العاملة المتطورة. في مسار مهارات مسك، نفخر بمواصلة خلق الفرص التي تمكن الجيل القادم من خلال الخبرة العملية والرؤى العالمية والثقة للقيادة." – أسماء الجاسر، مديرة مسار مهارات مسك في مؤسسة محمد بن سلمان.

كيف تطور البرنامج التدريبي؟

في أعقاب برنامج تجريبي ناجح في عام 2025 ضم متدربين اثنين، تم توسيع البرنامج ليشمل جميع أنحاء المجموعة لعام 2026. هذا التوسع الكبير هو نتيجة مباشرة لالتزام المجموعة المتعمق تجاه المنطقة، بناءً على الاجتماعات التي عُقدت في أكتوبر 2025 بين الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، إيوسون تشونغ، والدكتور بدر حمود البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك.

استقطب برنامج هذا العام اهتماماً كبيراً من الشباب السعودي، حيث تقدم أكثر من 2500 مرشح. يؤكد هذا الاهتمام الهائل على الجاذبية القوية لرؤية المجموعة والفرصة الكبيرة التي يمثلها البرنامج. تم اختيار المتدربين العشرة من خلال عملية تقييم صارمة بناءً على قدراتهم المهنية، ومهارات التواصل العالمي، وإمكانات النمو لديهم.

ماذا سيكتسب المتدربون من هذه التجربة؟

تم تصميم البرنامج التدريبي الشامل الذي يمتد لـ 8 أسابيع لتزويد المشاركين بتجربة عملية غامرة داخل شركة تصنيع معدات أصلية عالمية (OEM). من خلال التعيينات داخل الوظائف التجارية والاستراتيجية الرئيسية للمجموعة، سيحظى المتدربون بفرص لتجربة مجموعة من المجالات المتعلقة بالأولويات الرئيسية للمجموعة، بما في ذلك مجالات مثل الاستراتيجية العالمية، والتصميم، والعمليات التجارية.

كما يمنح البرنامج المشاركين انكشافاً أوسع ليس فقط على كيفية عمل شركة عالمية، ولكن أيضاً على التقنيات المبتكرة للمجموعة، وأولوياتها الاستراتيجية ومبادرات الأعمال المستقبلية، مع دعم تطورهم المهني ونظرتهم العالمية. سيساهم المشاركون أيضاً في مشاريع وأبحاث واقعية تركز على السوقين السعودي والشرق أوسطي، مع اكتساب خبرة عملية وفرص للتواصل.

ما هي الخطوات القادمة لشراكة مجموعة هيونداي موتور ومؤسسة مسك؟

يعد البرنامج التدريبي الموسع حجر الزاوية لشراكة متنامية ومتعددة الأوجه بين المجموعة ومؤسسة مسك. وبناءً على هذه الشراكة، ستواصل المجموعة مشاركتها في منتدى مسك العالمي في شهر نوفمبر من خلال مبادرات مثل ورشة عمل مجموعة هيونداي موتور للمدن الذكية، والتي تُعقد للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن مبادرات الرعاية.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط المجموعة لتعميق تعاونها مع مؤسسة مسك وتوسيع الجهود ذات الصلة لتعزيز التبادل البشري بين المملكة العربية السعودية وكوريا، مع دعم تعاون أوسع عبر الصناعات والقطاعات ذات الصلة.

وتعكس هذه الجهود مجتمعة الالتزام المشترك للمجموعة ومؤسسة مسك برعاية مواهب المستقبل وتعزيز التعاون بين كوريا والمملكة العربية السعودية.

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عن مجموعة هيونداي موتور

مجموعة هيونداي موتور مؤسسة عالمية أوجدت سلسلة قيمة متكاملة تشمل التنقل والصلب والبناء، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات. يعمل لدى المجموعة نحو 250,000 موظف حول العالم، وتضم علاماتها التجارية للتنقل: هيونداي وكيا وجينيسيس. مسلّحةً بالتفكير الإبداعي والتواصل التعاوني والإرادة على مواجهة أي تحدٍّ، تسعى المجموعة إلى بناء مستقبل أفضل للجميع.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة هيونداي موتور، تفضّل بزيارة: www.hyundaimotorgroup.com

مجموعة هيونداي موتور

12 Heolleung-ro، Seochogu،

سيول، 06797، كوريا

www.hyundaimotorgroup.com

للتواصل:

فراس رحيمي

مدير تسويق

المقر الرئيسي لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: firas@hyundai.com

محمد العبسي

البريد الإلكتروني: absi.m@parma-ae.com