مع افتتاح أول مركز للتنقل الحضري الذكي

مجموعة هيونداي موتور تستعد لإفتتاح أول مركز للتنقل الحضري الذكي في 21 نوفمبر2023، الذي سيساهم في دفع مستويات الإبتكار وإعادة تعريف وصياغة مفهوم التنقل والإنتاج وتجربة العملاء

مركز هيونداي موتور للإبتكار في سنغافورة (HMGICS) يوفر منصة إنتاج مرنة وفريدة تتمحور حول الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) اليوم عن التفاصيل الأولية لإطلاق أول مركز للتنقل الحضري الذكي التابع للمجموعة. سيساهم مركز هيونداي موتور للإبتكار(HMGICS) الذي يتواجد في سنغافورة، في إعادة تعريف وصياغة مستقبل إنتاج وسائل النقل، إلى جانب إرساء معايير جديدة بهدف تعزيز تجربة العملاء عند افتتاحه في 21 نوفمبر 2023.

وانطلاقاً من رؤية المجموعة التي تتطلع إلى المساهمة في تحقيق التقدم للإنسانية، يقدم مرفق HMGICS الذي تم تشييده حديثًا مستويات مبتكرة وغير مسبوقة من التكامل بين العمليات البشرية والروبوتية.

وسيشكل مركز HMGICS، منصة اختبار لتقنية تصنيع السيارات الذكية المتمحورة حول الإنسان، من خلال استخدام طرق إنتاج متقدمة من الجيل التالي، التي شهدت تطوراً بشكل ملحوظ، منذ بداية استخدامها عبر تصنيع الحزام الناقل التقليدي.

وسيساهم مركزHMGICS، إلى جانب تطوير نهج المجموعة فيما يتعلق بالإنتاج والاستدامة وتجربة العملاء، في تعزيز سمعة سنغافورة الرائدة في هذا العصر الجديد لمستقبل التنقل، حيث تتميز البلاد بتركيزها على الحلول المستدامة والتحويلية. ولقد تم دمج مركزHMGICS بالكامل في المنظومة البيئية لمدينة سنغافورة الذكية، وسيشكل عنصر تمكين لتعزيز رؤية مجموعة هيونداي موتور ومدينة سنغافورة المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

سيتم افتتاحHMGICS ، وهو أول مركز للتنقل الحضري الذكي لمجموعة هيونداي موتر، في 21 نوفمبر 2023 (ومن المقرر أن يتم افتتاحه أمام الجمهور بعد فترة وجيزة).

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نبذة عن مركز هيونداي موتور للإبتكار في سنغافورة (HMGICS)

تهدف HMGICS، عينة الإختبار لمجموعةهيونداي موتور غروب ومركز الإبتكار العالمي المفتوح، إلى تطوير نماذج أعمال EV جديدة، وإقامة شراكات مبتكرة، وتصنيع منتجات التنقل، كما تطوير منصة التصنيع الذكية للمجموعة بهدف إحداث ثورة في سلسلة قيمة التنقل المستدام الشاملة.

تم إنشاء المركز بهدف إحداث ثورة في سلسلة قيمة التنقل المستقبلية، يستخدم المركز أحدث التقنيات الذكية للصناعة 4.0، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والروبوتات ذات الخبرة العميقة في حلول التنقل الذكية وحلول تصنيع السيارات الذكية.

نبذة عن هيونداي موتور غروب

مجموعة هيونداي موتور هي مؤسسة عالمية أنشأت سلسلة قيمة تعتمد على وسائل النقل والصلب والبناء، فضلا عن الخدمات اللوجستية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. مع حوالي 250،000 موظف في جميع أنحاء العالم، تشمل العلامات التجارية لوسائل النقل التابعة للمجموعة هيونداي وكيا وجينيسيس. مسلحين بالتفكير الإبداعي والتواصل التعاوني والإرادة لمواجهة أي تحديات، نسعى جاهدين لخلق مستقبل أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات حول مجموعة هيونداي موتور، يرجى الاطلاع علىwww.hyundaimotorgroup.com