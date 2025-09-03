تستعد "هيما"، المجموعة العالمية الرائدة في حلول الأتمتة المتعلقة بالسلامة، للمشاركة في معرض ومؤتمر الصناعات البحرية الأوروبية (SPE Offshore Europe 2025) التابع لجمعية مهندسي البترول في مدينة أبردين، حيث ستعرض من خلاله حزمة حلولها المتطورة والموسعة، وذلك بهدف إرساء معايير جديدة للسلامة الوظيفية في قطاع الصناعات البحرية.

يأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه قطاع الطاقة تحولاتٍ متسارعة في مجالات النفط والغاز وطاقة الرياح البحرية والهيدروجين وتقنيات تخزين الكربون. وفي خضم هذا التحول المتنامي، تواصل مجموعة "هيما" تقديم حلولٍ متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة والأمان والكفاءة عبر منظومة الطاقة المتنوعة. ويمثل انضمام شركتي "سيلا كونترولز" (SELLA CONTROLS) و"أوريجو سوليوشنز" (Origo Solutions) إلى مظلة المجموعة إضافةً نوعية على هذا الصعيد، إذ يتيح للشركات المشغلة والمقاولين في قطاع الصناعات البحرية الأوروبية تحقيق أقصى استفادة من تضافر الخبرات والباقة الموسعة من الخدمات التي تغطي سلسلة القيمة لأنظمة أتمتة السلامة.

وفي هذا السياق، قال يورغ دي لا موت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيما": "يسرّنا أن نعرض محفظة حلولنا المعزَّزة للمرة الأولى أمام الجمهور. وقد أثبت انضمام شركتي «سيلا كونترولز» و«أوريجو سوليوشنز» إلى المجموعة كفاءة الخبرات المشتركة، ومهد الطريق أمام تقديم قيمة مضافة لعملائنا في قطاع الصناعات البحرية بالمملكة المتحدة والنرويج وأوروبا عموماً."

وتتبنى "هيما" استراتيجية رقمنة واضحة تحت شعار #السلامة_تتحول_رقمياً، مقدمةً رؤية متعمقة لأحدث التقنيات والابتكارات التي تشكل مستقبل أتمتة السلامة.

وتشمل أبرز الابتكارات التي تقدمها "هيما" منصتها المفتوحة المستقلة للسلامة، والتي تشمل أنظمة سلامة حاصلة على اعتمادات هيئات دولية مرموقة مثل هيئة الفحص الفني الألمانية (TÜV)، ولويدز ريجستر Lloyd’s Register، وبيروفريتاس Bureau Veritas، وهيئة التصنيف النرويجية DNV. وتجمع المنصة بين الأجهزة والبرمجيات ضمن منظومة تكنولوجية متكاملة، وتطرح مفهوماً أمنياً شاملاً، لتُفضي بذلك إلى حلول تضمن السلامة الوظيفية، وأمن التكنولوجيا التشغيلية، والامتثال للمعايير، وكفاءة العمليات، وجاهزية المنشآت.

من جانبه، قال كريس بار، المدير التكنولوجي لشركة "سيلا كونترولز": "يسعدنا أن نقدم لعملائنا محفظةً من الحلول الموسعة والمتطورة بفضل انضمامنا إلى مجموعة "هيما"، حيث يُسهم التناغم بين حلولنا وخبرات "هيما" في فتح نافذة على فرص واعدة ومتميزة في مجال المشاريع البحرية."

ومن أبرز ما ستقدمه "هيما" في جناحها بالمعرض:

منصة "سكادا+" ( SCADA+ ): وهي منصة طورتها شركة "أوريجو سوليوشنز"، تتسم بمرونتها وقدرتها على التوسع لدعم أنظمة التحكم والعرض البصري لمحطات طاقة الرياح والهيدروجين والنفط والغاز، وقد أصبحت الآن أكثر تطوراً بفضل تكاملها مع حلول وتقنيات "هيما".

لوحات تحكم دورة حياة السلامة: لوحات ذكية مبتكرة مخصصة لرقمنة دورة حياة السلامة، تضمن الامتثال للمعايير وتحقيق الكفاءة التشغيلية، حيث تتم مراقبة بيانات التشغيل آلياً وتحديد فرص تحسين الإنتاجية والسلامة - ضمن رؤية متكاملة تشمل كل المراحل بدءاً من التصميم الهندسي والتشغيل وحتى إدارة التغييرات.

أنظمة حماية الضغط عالية السلامة ( HIPPS ): أنظمة حماية الضغط عالية الموثوقية والمزودة بتقنية "بلانار 4" Planar 4 ، والمخصصة للتطبيقات البحرية الحيوية.

نظام التحكم في الآلات التوربينية من "هيما" ( HIMA TMC ): حل شامل للتحكم في الآلات التوربينية متوافق مع معيار السلامة SIL3 ، مع إضافة قدرات مبتكرة لتوزيع الأحمال.

): حل شامل للتحكم في الآلات التوربينية متوافق مع معيار السلامة ، مع إضافة قدرات مبتكرة لتوزيع الأحمال. نظام "فلووركس" (® FLOWorX ) لإدارة خطوط الأنابيب: منظومة متكاملة لرصد التسربات وإدارة شبكات الأنابيب، توفر مراقبة لحظية، ودقة استشعار فائقة، واندماجاً سلساً مع البنى التحتية القائمة، مع ملاءمتها أيضاً لخطوط أنابيب الهيدروجين المستقبلية.

واجهة التفاعل الآمنة بين الإنسان والآلة ( safeHMI ): واجهات تشغيل مزودة بخصائص أمان مدمجة، ترتقي بمستويات التشغيل الآمن للمنشآت والإدارة الرقمية للتعديلات والتغييرات.

خبرات راسخة... وقدراتٌ مضاعفة

وكانت كل من "هيما" و"سيلا كونترولز" و"أوريجو سوليوشنز" قد تعاونت في تنفيذ مشاريع بحرية كبرى، فضلاً عن تقديم حزمة فريدة من الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ المشاريع لكافة التطبيقات البحرية التقليدية والمتجددة.

وفي هذا السياق، قال بيورن-توري لينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريجو سوليوشنز": "أثبت نظام سكادا+ كفاءته في مجال مزارع الرياح، ونتطلع لمواصلة تطوير هذا الحل الرائد بالتعاون مع خبراء "هيما" لتلبية احتياجات قطاعات وتطبيقات جديدة في الصناعات البحرية."

ويمكنكم زيارة جناح مجموعة "هيما" في معرض ومؤتمر الصناعات البحرية الأوروبية 2025 التابع لجمعية مهندسي البترول: الجناح رقم 1U31.

