رأس الخيمة: أطلقت مجموعة ناير الباكستانية المنشأ والرائدة في إنتاج التكسية الأرضية والسجاد فرعاً جديداً في إمارة رأس الخيمة تحت إسم ناير للسجاد. سيتضمن الفرع وحدة صناعية حديثة تقع في منطقة الغيل الصناعية، تمتد على مساحة 57 ألف متر مربع. وسيعمل المصنع على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل السجاد، القماش المحبوك، التكسية الأرضية، السجاد الممتد من الجدار إلى الجدار، وسجاد العشب الصناعي. ستنطلق العمليات بفريق مبدئي يضم 40 موظفاً، مع خطط مستقبلية طموحة للتوسع وزيادة حجم الإنتاج.

من المتوقع أن تلبي شركة ناير للسجاد الطلب المتزايد على منتجاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا والهند وباكستان، والذي يُقدّر بأكثر من 50 مليون متر مربع من السجاد سنوياً. وتشمل استراتيجيتها التوسعية خطة لمضاعفة الإنتاج وزيادة حجم القوى العاملة سنوياً مع توسع عملياتها.

وبهذه المناسبة، قال تشودري ناير حسين، رئيس مجموعة ناير: "يُعد قرارنا بتأسيس وحدة صناعية في إمارة رأس الخيمة خطوة استراتيجية مهمة، ونحن على ثقة بأن الاستثمار في هذه الإمارة سيوفر لنا الفرصة لدخول أسواق جديدة والمساهمة في تعزيز نموها الصناعي. رؤيتنا تتمثل في جعل شركة ناير للسجاد علامة تجارية عالمية، ويأتي ذلك مدعوماً بالموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والدعم الذي تقدمه راكز، مما يمنحنا المنصة المثالية لتحقيق أهدافنا."

وقال صالح كرساز، عضو مجلس إدارة مجموعة ناير: "تتمتع إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، ما يجعلها وجهة مثالية لعملياتنا التجارية. هذا الموقع، إلى جانب البنية التحتية الصناعية المتقدمة وتوافر الكفاءات البشرية الماهرة، كانا من العوامل الحاسمة في قرارنا بالتوسع. لقد أثار إعجابنا مستوى الجاهزية والتسهيلات المقدمة، حيث ساهم فريق راكز بشكل فعال في تبسيط عملية التأسيس وتوفير كافة احتياجاتنا لتشغيل المنشأة في وقت قياسي. ونحن متفائلون بمستقبل مشرق ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاح."

ومن جهته، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن توسع مجموعة ناير في رأس الخيمة يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كمركز استراتيجي للشركات الصناعية الطموحة. نحن ملتزمون بتوفير البيئة الملائمة والبنية التحتية التي تدعم الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نجاح طويل الأمد. تتمثل رؤيتنا في إنشاء منظومة تمكن الشركات من الابتكار والتوسع لتصبح قادة في مجالاتها، مستفيدة من المزايا التي توفرها رأس الخيمة على صعيد الاتصال، المواهب، والعمليات المبسطة. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستزدهر وتسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة في الإمارة."

تُعد راكز وجهة بارزة للمستثمرين الباكستانيين، حيث اتخذت العديد من الشركات الباكستانية مثل سولار إكس وكريمزون ميدل إيست وإس إم بامبس من الإمارة مركزاً استراتيجياً لعملياتها الإقليمية والدولية. ومع انضمام المزيد من الشركات، مثل مجموعة ناير، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة والدعم المتواصل الذي توفره راكز، تواصل الإمارة تعزيز مكانتها كمحور صناعي رئيسي، مما يدفع عجلة النمو والابتكار المستدام في مختلف القطاعات.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

حول ناير للسجاد:

تأسست شركة ناير للسجاد في عام 1974 وبرزت منذ ذلك الحين كشركة رائدة ومتخصصة في تصنيع ألياف البوليستر المصبوغة والسجاد الصناعي المحبوك والمعقود والمطبوع والأقمشة غير المنسوجة والتكسيات الأرضية والمركبة في باكستان ودبي.

ومع التزامها بالابتكار التكنولوجي واتبع معايير الجودة، فإن شركة ناير تدير منشأة حديثة لتصنيع السجاد في باكستان ومنشأة تجارية في المنطقة الحرة بجبل علي وتقود إنتاج التكسية الأرضية في باكستان.

ويتوقف نجاح الشركة على أساس من التفاني والعمل الجماعي والنهج الذي يركز على المستهلك، مما يجعلها مجموعة صناعية بارزة في المنطقة.

وتواصل شركة ناير للسجاد توسعة نطاق وجودها العالمية وتبذل قصارى جهدها لتقديم تقنيات تصنيع متطورة وحلول لمنتجات عالية الجودة في مختلف الأسواق.