تبلغ قيمة منشأة الوقود الحيوي المتطوّرة بالفجيرة حوالي 2.2 مليار درهم.

مليار درهم. تعمل المنشأة بمنظومة محايدة كربونيًا تماشياً مع استراتيجيّة الإمارات للحياد المناخي 2050.

عند بدء تشغيلها، ستكون هذه المنشأة أكبر مرفق لمعالجة الوقود الحيوي في الشرق الأوسط، ما يعزّز ريادة الإمارات في إنتاج وقود الطيران المستدام .

أبوظبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أعلنت مجموعة "ميركنتايل آند ميريتايم"، المزوّد العالمي في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، والمتخصصة في تداول منتجات النفط والغاز وتقديم الخدمات الاستشاريّة، عن توسعة "MENA Terminals" في الفجيرة، المملوكة والمدارة كلياً من طرفها، عبر إطلاق منشأة متطوّرة لمعالجة وإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 2.2 مليار درهم، ليعكس هذا التوسع التزام المجموعة بتعزيز حلول الطاقة المستدامة ودعم أهداف دولة الإمارات نحو الريادة العالميّة في الاقتصاد الأخضر.

وسيجري إنجاز منشأة الوقود الحيوي في "MENA Terminals" بمساحة تزيد عن مليون قدم مربع، على أن يتمّ الانتهاء من العمل بحلول عام 2026. وستصل الطاقة الإنتاجيّة للمنشأة الجديدة عند تشغيلها بالكامل إلى 150 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنويًا، ما يمثل حوالي 10% من حجم الإنتاج العالمي الحالي. ويُعتبر هذا الإنجاز علامة فارقة للطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ويدعم خارطة طريق دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، وسعيها لتكون مركزًا عالمياً لوقود الطيران المستدام.

وقال مرتزا لاخاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميركانتيل آند ماريتايم: "تعتبر هذه التوسعة خطوة مهمة لمجموعة "ميركنتايل آند ميريتايم"، ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعيّة في قطاع الطاقة المستدامة في دولة الإمارات. ونُعرب عن تقديرنا الكبير للقيادة الرشيدة في الدولة، ولصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على الدعم المستمر الذي أسهم بشكل واضح في تحقيق هذا الإنجاز. إنّ الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة وقيادتها الحكيمة يجعلانها الخيار الأمثل لمنشأة الوقود الحيوي في MENA Terminals، التي ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. كما يعكس استثمارنا في هذه المنشأة التزامنا الراسخ تجاه المسؤولية البيئية، ونفخر بالمساهمة في بناء مستقبل مستدام للدولة وفقًا لاستراتيجيّة الإمارات للحياد المناخي 2050".

وأضاف لاخاني: "إنّ الإنتاج المحلّي لوقود الطيران المستدام يقلل من الاعتماد على الواردات، مما يسهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقليل التأثير البيئي عبر سلاسل التوريد بشكل كامل، بما في ذلك أساليب الشحن التقليدية. وسنستفيد من شبكة السكك الحديدية الوطنيّة لنقل الوقود المستدام للطيران في مختلف إمارات الدولة، مع خطط مستقبلية للتحوّل نحو التوزيع على المستوى الإقليمي. وستوظف منشأة معالجة وقود الطيران المستدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التكرير والصيانة. وستلتزم المنشأة الجديدة بالمعايير العالمية المعتمدة من قبل IATA وCORSIA وRED III، ما يدعم أعلى مستويات الامتثال البيئي".

وتشارك "MENA Terminals" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وندعو الزوار لزيارة جناح "MENA Terminals" في القاعة 1، حيث سيتم عرض نموذج ثلاثي الأبعاد "3D" للمنشأة الجديدة.

-انتهى-

#بياناتشركات