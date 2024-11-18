برنامجا "تبادل الخبرات" و"رواد مستقبل الاستدامة" يدعمان المسارات المهنية لمواهب شابة في الإمارات ضمن قطاعات التكنولوجيا

التعاون الثنائي يوفر المزيد من الفرص لشباب الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر نقل المعرفة والتدريب المهني وتطوير المهارات القيادية

وقّعت شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مزودة الخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة لسلاسل التوريد العالمية، بهدف تسريع الارتقاء بمهارات شباب دولة الإمارات ضمن مجالي الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية.

وحضر التوقيع جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شنايدر إلكتريك، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي. ووقّعت المذكرة أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، ومها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

وبموجب الاتفاقية، تتعاون شنايدر إلكتريك و"دي بي ورلد" لتنفيذ برنامجي "تبادل الخبرات" و"رواد مستقبل الاستدامة".

وفي إطار برنامج "تبادل الخبرات"، يقضي عدد من الموظفين من كل مؤسسة فترة تدريبية في المؤسسة الأخرى، بهدف تحسين تبادل المعرفة وتعميق الفهم المشترك لممارسات الاستدامة عبر مختلف العمليات التجارية.

وبدءاً من العام المقبل، سيمكّن برنامج "رواد مستقبل الاستدامة"، مجموعة من الخريجين الجدد في دولة الإمارات بالمعرفة والخبرات العملية ضمن هذا المجال للدفع بعجلة الاستدامة. وتتضمن المبادرة، التي ستستمر لمدة خمسة أشهر، برامج للتدريب وتطوير القدرات ونقل المعرفة حول الاستدامة وإزالة الكربون واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يليها تدريب مهني لمدة شهر.

قالت مها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نحرص في مجموعة موانئ دبي العالمية على توظيف انتشارنا العالمي الواسع لتوفير فرص جديدة والتغلب على التحديات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. نسعى جاهدين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في ظلّ التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والمهارات الضرورية للنجاح. ولا شكّ أن شراكاتنا الاستراتيجية مع جهات رائدة مثل شنايدر إلكتريك تساهم بدور محوري في تحقيق هذا الهدف، ونحن فخورون بالتعاون معاً لدعم الجهود الطموحة لدولة الإمارات المتعلقة بالشباب والمناخ.

وقالت أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: "فخورون بالتعاون مع موانئ دبي العالمية لدعم الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في مجالي الاستدامة والتكنولوجيا. ويجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بتطوير قدرات رواد المستقبل ضمن مجال الاستدامة، ودعم رؤية الدولة للاقتصاد المستدام. ونسهم، عبر تمكين الشباب الإماراتي المتخصص، في تطوير إمكاناتهم على المستويين الشخصي والمهني، ونعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة التي تحفز النمو محلياً ودولياً".

ويُعدّ هذا التعاون امتداداً لمبادرات شنايدر إلكتريك المستمرة في دولة الإمارات، والتي تشمل "برنامج تميّز" الذي يركز على تمكين الخريجات الإماراتيات وتعزيز مشاركتهنّ في القطاعات الصناعية المتقدمة. وفي مطلع هذا العام، أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية منصّة التعليم العالمية والتي تقدم موارد تعليمية تركّز على المهارات الخضراء والرقمية ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن خطة استثمارها في مجال التعليم والتي تبلغ 35 مليون دولار بحلول عام 2030.

­­­­­­ عن شنايدر إلكتريك

هدف "شنايدر إلكتريك" هو إحداث الأثر النوعي بتمكين الجميع من تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون شريكاً في الاستدامة والكفاءة.

ونحن شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية. ونقدم خبراتنا المتميزة على مستوى العالم في مجالات التحوّل الكهربي، والأتمتة، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المديدة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول الأتمتة، والبرمجيات، والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة محورها كادرها البشري، لدينا منظومة حيوية من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا ومساهمينا.

وقيم التنوع والشمول أساسية في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا العليا المتمثلة في مستقبل مستدام للجميع.

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نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 114,000 موظفاً من 162 جنسية، يعملون في 78 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتشكيل حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلال في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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