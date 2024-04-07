الاستثمار في المعدات والرافعة الجديدة شاهد على البرنامج الطموح لتوسيع وتطوير المحطة

القاهرة، مصر: تسلّمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، رافعة ميناء متنقلة جديدة مجهزة بأحدث المواصفات، ما يمهّد لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة لصالح المتعاملين.

وكانت قد وصلت مؤخراً رافعة الميناء المتنقلة، وهي من صناعة Konecranes إلى الميناء على متن السفينة البرتغالية Vestvind قادمة من بلجيكا. وقد صممت الرافعة لخدمة الجيل الجديد من السفن وناقلات البضائع العملاقة حيث تبلغ طاقتها 125 طناً ومعدل تفريغ يبلغ 10 آلاف طن يومياً.

كما تسلمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في ميناء العين السخنة معدات تحميل جديدة مكونة من رافعتين تحميل كاتربيلر 988K - بقدرة رفع 25 متراً مكعباً لكل منهما تحميل سيارات النقل أيضاً ما يهدف إلى تعزيز كفاءة محطة الحاويات والتي سيتم تشغيلها خلال الشهر الحالي. .

وتعد هذه المعدات هي الأحدث من نوعها تصل إلى ميناء مصري، كجزء من استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في أحدث المعدات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ودفع تدفق التجارة الدولية داخل وخارج ميناء العين السخنة وتقديم خدمة أفضل.

يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" افتتحت خمسة مكاتب شحن في مصر، ما بين القاهرة، الإسكندرية،مطار القاهرة، السخنة، وبني سويف، كجزء من شبكتها العالمية لشحن البضائع..

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 108,100 موظف من 161 جنسية مختلفة، يعملون في 74 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلال في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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