الجانبان يستطلعان فرص التعاون في مشاريع تحسّن حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، اتفاقية مبدئية مع مصرف التنمية الدولي في العراق ("آي دي بي") لاستطلاع فرص التعاون المتاحة في مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية بهدف تحسين حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق.

ووقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ والدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي.

ويعد مصرف التنمية الدولي المؤسسة المالية الوحيدة في العراق المُجازة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات مصرفية مؤسسية، ويهدف إلى توفير خدماته لمتعامليه من الشركات، ودعم مشاريع بنى تحتية حيوية في البلدين.

وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في إطار استراتيجية النمو والتوسع العالمي التي تنتهجها بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرئيسية لاستطلاع فرص إدارة وتطوير موانئ وأصول لوجستية في العراق، ومن ضمنها الاتفاقية المبرمة في عام 2021 مع الشركة العامة لموانئ العراق والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى حرص المجموعة على مواصلة توسيع عملياتها العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن تقديمها للدعم ومشاركة خبراتها الواسعة لتطوير العديد من الموانئ والأصول اللوجستية حول العالم. وقال: "أمامنا أفق واسع من الفرص ومجال كبير لتحسين وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية في العراق، ولا شك بأننا سنقوم عبر تعاوننا مع مصرف التنمية الدولي باستطلاع العديد من المشاريع المتاحة التي تسهم بالتأكيد في تعزيز الحركة التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق".

من جانبه قال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "يسهم تمتين الروابط بين بلدينا الشقيقين في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين التجارة البينية، ولذلك فإننا مسرورون لإبرام هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي الرائدة عالمياً في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل".

وأضاف: "تؤدي قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية دوراً حيوياً في توفير الإمدادات للمجتمع العراقي في جميع أنحاء البلاد، ونحن واثقون من قدرتنا على التعاون في مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام في هذا السياق".

"هدفنا هو تعزيز وتعميق اواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الامارات العربية المتحدة و دولة العراق وصولاً الى تحقيق توأمة اقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال دعم رجال الاعمال والشركات الإماراتية والعراقية".

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق واصلتا تعزيز علاقاتهما التجارية خلال عام 2022 عبر العديد من الاتفاقية التجارية والتنموية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي سيسجل معدل نمو يقدر بنحو 6.3% خلال العامين المقبلين.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

"لينكد إن": https://www.linkedin.com/company/adportsgroup

"إنستغرام": https://instagram.com/adportsgroup

"فيس بوك": https://www.facebook.com/adportsgroup

"تويتر": https://twitter.com/adportsgroup

"يوتيوب": https://www.youtube.com/c/adportsgroup

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مصرف التنمية الدولي

تأسس مصرف التنمية الدولي في عام 2011، ويعتبر الآن المصرف الأول والرائد ضمن مصارف القطاع الخاص العاملة في العراق وينافس بامتياز على المرتبة الأولى من حيث الموجودات، الودائع، التسهيلات الائتمانية، حقوق المساهمين، وغيرها.

والمصرف حاصل على تصنيف ائتماني عالمي من FITCH وهو المصرف العراقي الوحيد الذي لديه ترخيص كفرع أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي.

ويقدم المصرف خدماته للشركات والأفراد في كافة المحافظات العراقية.