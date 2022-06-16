سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية توفر للمتعاملين خدمات المساحة البحرية ودعم الإنشاءات البحرية وحلول لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية، إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، عن إبرام اتفاقية لتأسيس شركة دولية تتولى خدمات المساحة البحرية والبرية ودعم الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية.

وقام بتوقيع هذه الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، وذلك في مقر مجموعة موانئ أبوظبي. حضر حفل التوقيع ممثلين عن الجانبين.

وستعمل الشركة الجديدة والتي تم تسميتها "سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية"، على تقديم مجموعة من النشاطات والعمليات بما فيها خدمات المساحة البرية والبحرية (الجيوفيزيائية والجيوتقنية) وخدمات الدعم في أعمال الجرف البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة خدمات عمليات بحرية متكاملة مثل خدمات الغوص التجارية، والمركبات التي تعمل عن بعد تحت الماء، ومركبات غير مأهولة لفحص المنشآت البحرية، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة في العمليات البحرية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية التي تحظى بسمعة مرموقة في تنفيذ المشاريع العالمية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية. وقال:"إن تأسيس شركة "سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية" سيتيح مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاعات حيوية، كما يؤكد على ما تتمتع به الشركات الإماراتية من خبرات واسعة ومميزة، الأمر الذي يتيح لها المساهمة في إرساء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة".

ومن ناحتيه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تُعد المجموعة متخصصة في هذا المجال، حيث تتمتع بأكثر من أربعة عقود من الخبرة في تقديم خدمات المساحة البحرية والبرية ودعم الإنشاءات البحرية. من خلال الجمع بين خبرتنا وخبرة مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الشراكة طويلة الأمد، ستقدم الشركة الجديدة عمليات المسح البحري الأكثر تقدماً وابتكاراً وحلول الغوص لمختلف البيئات وعبر مناطق جغرافية أوسع. وسيسهم ذلك بلا شك في دعم استراتيجية النمو والتوسع لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية حيث نعمل باستمرار على تعزيز مكانتنا كشركة عالمية متخصصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية".

وأشاد الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي لشركة سفين فيدرز، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ- مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه الاتفاقية المشتركة وقال: "ستعمل الشركة الجديدة على الارتقاء بخدمات المسح البحري والعمليات البحرية إلى آفاق جديدة انطلاقاً من خبرة الجانبين في تنفيذ بعض المشاريع الأكثر تقدماً . وسنحرص في تسخير كافة خبراتنا وفرق العمل الاحترافية لدينا في مجموعة موانئ أبوظبي لتوفير خدمات متميزة تلبي احتياجات متعاملينا داخل الدولة وخارجها".."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية ستوفر خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية التي تعمل فيها كل من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية من بينها المملكة العربية السعودية ومصر وتايوان والسودان والعراق وموريتانيا وموريشيوس وغينيا وباكستان وغرب الهند.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية ضمن كل من كيزاد وزونزكورب اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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المكتب الإعلامي – مجموعة موانئ أبوظبي

البريد الإلكتروني: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)

مجموعة الجرافات البحرية الوطنية هي شركة إماراتية رائدة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية في الشرق الأوسط عبر قطاعات حيوية، وتوفر حلولاً تواكب التحديات المستقبلية لعقود الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة.

وتحتل المجموعة مكانة ريادية في مقاولات الجرافات وأعمال الإنشاءات المدنية والبحرية، وتوفير خدمات إنشاء البنية التحتية للموانئ، واستطلاح الأراضي، وعمليات الدفاع الساحلي، وتعميق وصيانة القنوات المائية. وتمتلك المجموعة وتدیر أسطولاً حدیثاً من الجرافات المدعومة بمجموعة واسعة من المعدات الإضافیة بما في ذلك القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح.