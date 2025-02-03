أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة ماج القابضة"، المجموعة العقارية الدولية الحائزة على جوائز عديدة ومقرها في دبي، عن اختيارها كمطور رئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد"، وهو مجمع ساحلي ضخم يضم منتجعاً ساحلياً ومجتمعاً سكنياً يطل على ساحل البحر الأحمر، في مدينة العقبة الأردنية.

يمثل "مرسى زايد" مشروعاً فريداً من نوعه، يهدف إلى تحويل مساحة 320 هكتاراً (3.2 مليون متر مربع) من الواجهة البحرية المطلة على البحر الأحمر إلى مركز سياحي واقتصادي متكامل، بالإضافة إلى كونه بوابة جنوبية لأهم المعالم السياحية في الأردن، مثل موقع البتراء الأثري المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومحمية وادي رم.

وقد تم اختيار "مجموعة ماج القابضة" كمطور رئيسي للمرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد" من قبل "مجموعة موانئ أبوظبي" (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والتي تمتلك الأراضي المخصصة للمشروع، وقامت بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، وافتتحتها في يناير 2023، بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع "شركة تطوير العقبة"، وهي شركة حكومية أردنية، في عام 2021.

ويأتي تدشين مشروع "مرسى زايد" العقاري المطل على ساحل البحر الأحمر في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز مكانة مدينة العقبة الساحلية كمركز سياحي إقليمي، وبوابة للزوار القادمين إلى البحر الأحمر.

وبموجب هذا الاختيار ستعمل "مجموعة ماج القابضة" على استقطاب المستثمرين والإشراف على أعمال الإنشاء لتطوير المرحلة الأولى من "مرسى زايد"، والتي ستشمل 1.2 كيلومتر من الواجهة البحرية للبحر الأحمر، وتتضمن "مرسى زايد ريفييرا" التي تضم أربعة أبراج سكنية، ومارينا تحتوي على حوالي 1,260 وحدة سكنية و117 وحدة تجارية، وفندقاً وشقق فندقية ونادٍ شاطئي، وسوقاً قديماً يضم 50 متجراً تجارياً، بالإضافة إلى ترميم منارة العقبة الأيقونية، ونادي اليخوت والمارينا، ومركز الزوار.

وضمن فعاليات حفل التدشين الذي أقيم في مدينة العقبة، أطلقت "مجموعة موانئ أبوظبي" و"مجموعة ماج القابضة" حملة دولية للترويج لمشروع "مرسى زايد"، والذي يتوقع المنظمون أن يصبح أحد أكثر الوجهات السياحية تميزاً في الشرق الأوسط.

وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتعزيز القطاع البحري والسياحي في العقبة، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2024 اتفاقية مساهمين بين ذراعها الرقمي "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، و"شركة تطوير العقبة" لتعزيز أنشطة مشروعهما المشترك "مقطع آيلة"، والذي سيقوم بإحداث طفرة تقنية نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال تطبيق "نظام مجتمع الموانئ"، مستفيدة في ذلك من خبرات "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، مما يمثل أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.

كذلك، تُعد "مجموعة موانئ أبوظبي" مستثمراً فاعلاً في منطقة البحر الأحمر، حيث أبرمت اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والسخنة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى بناء وتشغيل ميناء متعدد الأغراض في سفاجا ومحطة للمركبات في السخنة.

وبهذه المناسبة، قال موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ماج القابضة": "يسرنا أن نشارك في أحد أكثر المشاريع العقارية تميزاً في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سيعزز الروافد الاقتصادية للقطاع البحري في الأردن، وسيؤسس لنظام ساحلي نشط، يحفز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تقديم خدماتنا الحائزة على جوائز عديدة لمتعاملينا المحليين والدوليين بما يحقق المنفعة المتبادلة لأصحاب العلاقة والمجتمعات التي نعمل بها."

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يمثل حفل التدشين اليوم خطوة مهمة في إطار خطتنا الاستراتيجية لدعم جهود الحكومة الأردنية في تطوير العقبة لتكون وجهة عالمية رائدة للسياحة والتنمية الاقتصادية. ويأتي تدشين المرحلة الأولى من مرسى زايد تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في إضافة قيمة اقتصادية لهذه المنطقة الحيوية. وإننا نثمن عالياً دعم شركائنا الحكوميين في شركة تطوير العقبة، وشريكنا للتطوير العقاري "مجموعة ماج القابضة" على هذا الجهد التعاوني لدفع عجلة النمو في مدينة العقبة".

تأسست "مجموعة ماج القابضة" في عام 1978، ونجحت في تشييد بعض من أبرز المشاريع العمرانية في دبي، مثل "أبراج الإمارات المالية"، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة خارج الدولة مثل "ذا غيت"، وهو مجمع سكني وتجاري ومكتبي في ضواحي دالاس الشمالية بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمتلك المجموعة متعددة الجنسيات محفظة متنوعة تشمل العقارات، والمقاولات والهندسة، والتجارة الصناعية والتجارية، وخدمات الشحن، والأصول السياحية.

جدير بالذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تربطها علاقات تجارية وثيقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.1 مليار دولار أمريكي (15.4 مليار درهم) في عام 2023، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية. وتُعد "مجموعة موانئ أبوظبي"، التي تمتلك القابضة "ADQ" نسبة 75.4% منها، إحدى أكبر مشغلي محطات الشحن والركاب في منطقة البحر الأحمر.

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