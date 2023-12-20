الاعتماد يُمنح للمؤسسات التي تتبنى رؤى ثاقبة وثقافة مهنية عالية الأداء وتوفر بيئة عمل صحية ومنتجة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن حصولها مجدداً على الاعتماد البلاتيني المرموق من "المستثمرون في الموارد البشرية" Investors in People® لمدة ثلاثة أعوام، ما يرسخ من مكانتها كشركة عالمية رائدة، ويؤكد التزامها الدائم بتقدير ورعاية موظفيها، وتبني ممارسات مستدامة لتعزيز إدارة رأس مالها البشري.

وقد كانت مجموعة موانئ أبوظبي أولى المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد البلاتيني من "المستثمرون في الموارد البشرية" في عام 2019 وهو بمثابة شهادة توكد على جهود مجموعة موانئ أبوظبي المتفانية في بناء ثقافة مرنة وعالية الأداء، توفر فرص النجاح والنمو والثقة لموظفيها.

يأتي تحقيق هذا الاعتماد اليوم والذي حصلت عليه 6% فقط من الشركات على مستوى العالم، خير دليل على التزام المجموعة ببناء بيئة عمل متميزة، وقدرتها على تبني وتعزيز أعلى المعايير في ظل بيئة مؤسسية سريعة التطور.

وقد مُنحت مجموعة موانئ أبوظبي هذا الاعتماد بعد أن خضعت لعملية تقييم صارمة أجراها خبراء دوليون في مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية"، شملت مختلف قطاعات الأعمال في المجموعة، وعايشوا على أرض الواقع بيئة العمل الفريدة التي تتمتع بها المجموعة، واستمعوا إلى وجهات النظر المختلفة لجميع أصحاب العلاقة. كما شمل التقييم إجراء استبيان شامل للموظفين، سلط الضوء على آراء موظفي المجموعة على العملية برمتها.

تضطلع مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية ®" بوضع المعيار العالمي لتحسين إدارة شؤون الموظفين، وتحديد المهارات الأساسية والهياكل الوظيفية والاستراتيجيات المطلوبة لرفع مستوى الأداء في أي من قطاعات الأعمال. وبعد أن أجرت عملية التقييم الصارمة، منحت المؤسسة الاعتماد لمجموعة موانئ أبوظبي، وأشادت بالنتائج التي حققتها المجموعة، وأثنت على حرصها على توفير بيئة عمل صحية، عمادها الإيجابية والتعاون والسلامة والاستدامة والإنصاف والالتزام والسعي الحثيث للابتكار.

وتعليقاً على هذا الاعتماد، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "سعدنا بالحصول على الاعتماد البلاتيني "نستثمر في الموارد البشرية" والذي يعد أعلى مستويات الاعتماد وشهادة مرموقة تُكلّل جهودنا الدؤوبة للاستثمار في مواردنا البشرية في ظل بيئة مؤسسية سريعة التطور والنمو والتوسع العالمي. ولقد بنينا استراتيجية مجموعتنا على أسس صلبة تتسم بالالتزام بتحقيق النمو والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية وتبني الممارسات المستدامة، تماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة وانطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم سر نجاحنا. إن سياساتنا وممارساتنا لا تتعلق فقط بضمان حسن الإدارة، ولكن أيضاً بإدراك حقيقة أن مواردنا البشرية هم المحرك الرئيسي الذي نواصل من خلاله رحلتنا نحو التميز."

وبدورها قالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي: "إن حصول المجموعة مجدداً على الاعتماد البلاتيني من "المستثمرون في الموارد البشرية" ليس مجرد تقدير وتكريم للتميز فحسب، ولكنه أيضا انعكاس لشغف وتفاني واحترافية موظفينا، وجزء لا يتجزأ من مسؤولية مجموعتنا في توفير ثقافة ملهمة في مكان العمل. إنني فخورة بهذا الإنجاز الذي يتوج جهود فريق العمل في إدارة الموارد البشرية والتوطين وقدرته على تنفيذ السياسات والممارسات التي تغرس ثقافة التنوع والمساواة والشمولية داخل المجموعة، وتستقطب المواهب وتحافظ عليها من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الموظفين وترفع مستوى رضاهم المهني، ويسعدنا أن نصل إلى هذه الرحلة من التميز مع موظفينا."

لا شك أن نجاح مجموعة موانئ أبوظبي في الحصول على الاعتماد البلاتيني لثلاثة أعوام أخرى يعكس رؤية المجموعة للنمو المستقبلي، ويؤكد من جديد تفانيها في تعزيز بيئة عمل مستدامة وداعمة لموظفيها. وانطلاقاً من مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في المنطقة، تواصل المجموعة تصدر المشهد ووضع معايير جديدة في إدارة رأس المال البشري، وتبني رؤى ملهمة وثقافة عمل مستدامة.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد تلقت على مدار هذا العام العديد من التقديرات على جهودها في توفير بيئة عمل إيجابية، وسعيها لتعزيز إمكانات موظفيها، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية. وقد حصلت المجموعة مؤخراً على شهادة "جريت بلايس تو وورك®"، و على "جائزة ستيفي® لأفضل فريق للمشاركة/ السعادة للعام"، لجهود فريق الموارد البشرية والتوطين بالمجموعة في غرس ثقافة عمل تتسم بالإلهام والطموح.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".