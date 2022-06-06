أبوظبي، الإمارات: أعلنت "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply أو "المجموعة")، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، انضمامها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط ضمن سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية (FTSE GEIS)، وذلك عقب اختتام المراجعة ربع السنوية لمؤشرات "فوتسي راسل" خلال شهر يونيو الجاري. وسيصبح هذا التغيير سارياً ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

هذا وتنضوي سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية (FTSE GEIS) تحت مظلّة "فوتسي راسل"، المؤشر العالمي البارز الذي يقدم معايير مبتكرة وتحليلات شاملة وبيانات ثاقبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه السلسلة إطار عمل قوي يحكم مؤشرات الأسهم العالمية وتندرج تحتها أكثر من 16 ألف شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغر في 48 سوقاً متطورة وناشئة عالمياً، كما تدعمها مجموعة من المؤشرات المعيارية المتاحة لاستهداف أسواق وقطاعات محددة.

وفي هذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "يمثّل انضمام ’ملتيبلاي’ إلى سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية عقب ستة أشهر من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً فارقاً في تاريخ المجموعة، كما يعكس أدائها القوي وعلاقتنا المتينة مع مجتمع المستثمرين. وستعزز هذه الخطوة من حضورنا وستجذب المزيد من المساهمين كما ستساهم في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي المالي كأحد أفضل الأسواق المالية الدولية".

وتجدر الإشارة أنه خلال شهر مارس الماضي تم إدراج مجموعة "ملتيبلاي" في المؤشر المرجعي الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية - مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15)، وهو يُعد أول مؤشر يتم تطويره بموجب الشراكة المبرمة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة "فوتسي راسل" للمؤشرات العالمية والتي من شأنها أن تضيف خبرات قيّمة في مجال المؤشرات الدولية داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعد فاداكس 15 مؤشراً فرعياً تابعاً لمؤشر "فوتسي إيه دي إكس" العام، وهو يمثّل الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة بمنصة السوق الرئيسي في سوق أبوظبي المالي، ويتم اختيار هذه الشركات بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير شملت معيار القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية.

وقامت المجموعة، خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، بضخ استثمارات بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار) و183.75 مليون درهم (50 مليون دولار) في الطرح العام الأول لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "بروج" على التوالي، هذا بجانب استثماراتها في المنصات الرقمية ومنصّات التجارة الإلكترونية التي تتمتع بآفاق واعدة من فرص تحقيق أرباح مرتفعة، بالإضافة إلى الشركات الدولية ذات إمكانات النمو العالية، مثل منصّة الوسائط الرقمية الأمريكية "فايرفلاي" وشركة المحتوى المرئي "جيتي إيمجز" والعلامة التجارية الدولية "سافاج X فنتي"، التابعة للفنانة الشهيرة ريانا والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكتونية. وتشمل الاستثمارات الرئيسية الأخرى شركة "بال" للتبريد القابضة و"شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" وشركة "فيولا كوميونيكيشنز".

وكانت ملتيبلاي قد أعلنت مؤخراً نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجّلت صافي أرباح بقيمة 334.9 مليون درهم. وتتمثل استراتيجية المجموعة في السعي لتحقيق النمو والأرباح عبر محفظة متنوعة تتسم بالتوازن بين الشركات ذات الأداء الثابت والدخل المتكرر وتلك التي تحقق نمواً مرتفعاً.

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عن مجموعة ملتيبلاي

هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة ملتيبلاي إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.