أطلقت مجموعة معمار للتطوير العقاري، أحدث مشروعاتها زهوة ريزيدنس - zahwah residence وهو أول سمارت كمبوند في مدينة السادات ضمن خطة الشركة التوسعية في المدن الجديدة.

وخلال كلمته، أكد محمد صبحي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات معمار للتطوير العقاري، إن مجموعة معمار تستهدف تقديم مشروعات مميزة تليق بعملاء محافظة المنوفية وتخدم منطقة غرب الدلتا التي هي في حاجة لمشروعات عمرانية جديدة من حيث الفكرة والتنفيذ.

وأشار إلى أن «زهوة ريزيدنس» هو ثالث مشروعات المجموعة في مدينة السادات، حيث سبقه مشروع «داون تاون السادات» وهو مشروع تجاري إداري ترفيهي في منطقة البنوك، مقام على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم أحدث ممشي سياحي في محافظة المنوفية، ثم مشروع المستشفى الدولي «هيلينج للرعاية الصحية» والتي تمتلك العديد من المنشآت الطبية في عدد من المدن الجديدة.

وتابع صبحي، بأن نجاح مجموعة معمار للتطوير هو نجاح لفريق العمل بالكامل وفي مقدمتهم الشركاء والمستثمرين في مشروعات المجموعة، وأن ثقة الشركاء كانت الدافع القوى لتحقيق نجاح بدأ قبل 25 عاماً.

من جانبه، قال أحمد سعيد رئيس القطاع التجاري بمجموعة معمار للتطوير، إن مشروع زهوة ريزيدنس – عنوان السعادة، هو حلم لشركة معمار تسعي من خلاله لتغير نمط السكن في منطقة الدلتا، مشيراً إلى أن المشروع يقام على مساحة 90 ألف متر مربع، ويضم شقق ودوبليكسات بمساحات تبدأ من 120 متر وحتى 350 متر مربع.

وأكد أن المجموعة اختارت عبارة "السادات تستاهل" تعبيراً عن رؤية الشركة في التوسع بمشروعات أخرى داخل مدينة السادات التي تعد رئة الدلتا الاقتصادية، ووجهة هامة للاستثمار العقاري على وجه التحديد. لافتا إلى أن مساحة الكمبوند مقسمة بواقع 50% للجزء السكني و50% تجاري ترفيهي، وأن مدة تنفيذ المشروع هي 4 سنوات.

وخلال الحفل، أعلنت مجموعة معمار للتطوير فتح باب المساهمة في رأس مال مجموعة «هيلينج للرعاية الصحية» والتي تهدف لتقديم خدمات طبية احترافية عبر سلسلة من الفروع في السادات والقاهرة الجديدة والفيوم وغيرها من المدن.

وتعد مجموعة معمار للتطوير العقاري من أوائل الشركات العاملة في مدينة القاهرة الجديدة، حيث بدأت علمها في مجال التطوير قبل 25 عاماً، وتمتلك الشركة خريطة مشروعات ومحفظة أراضي متنوعة، فقد طورت عشرات المشروعات السكنية في أحياء القاهرة الجديدة، كما تمتلك عدة مولات تجارية وإدارية كبرى أبرزها مول «كلوف مول» بمنطقة القرنفل، و«برايم مول» بمنطقة دار مصر الأندلس، فضلا عن مشروعاتها في مدينة سوهاج الجديدة، ومشروع Down Town الفيوم وهو مشروع سكني تجاري اداري وطبي بمنطقة المسلة.

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