المهندس قسطور: التعاون مع مصر للأسمنت للصيانة كمركز معتمد لنا يمكننا من تغطية جنوب ووسط الصعيد

السيد جبري: نستهدف تعزيز قدراتنا التنافسية في مجال صيانة المعدات الثقيلة والشاحنات وتقديم خدمات متطورة

المهندس عبدالرسول: نسعى للتوسع في شبكة شركائنا لتقديم خدمات الصيانة لمختلف الشرائح والقطاعات



أعلنت مجموعة مصر للأسمنت عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصر للأسمنت للإدارة والصيانة –إحدى الشركات التابعة للمجموعة- وشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة الوكيل الحصري لشركة مان MAN العالمية الألمانية (أحد أكبر مصنعي الشاحنات والأتوبيسات بالعالم) وعدد من العلامات التجارية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين لتبادل الخبرات والخدمات.

وتنص الاتفاقية على قيام مركز الصيانة التابع لشركة مصر للأسمنت للإدارة والصيانة -القائم في طريق قفط القصير- بصيانة المركبات المنتجة من قبل شركة قسطور مصر، بالإضافة إلى كافة الشاحنات والأتوبيسات التابعة للعلامة التجارية العالمية الألمانية "مان". كما تتضمن الاتفاقية ضمان توزيع قطع الغيار لجميع الشاحنات من العلامات التجارية التابعة لشركة قسطور مصر من خلال مراكز صيانة مصر للأسمنت للإدارة والصيانة كمراكز خدمة وصيانة معتمدة لشركة قسطور مصر في جنوب صعيد مصر وفي المحافظات المتفق عليها.

وفي هذا الإطار علق السيد المهندس/ قسطور ممدوح قسطور رئيس مجلس إدارة شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة والعضو المنتدب: "نحرص في شركة قسطور مصر كوننا أحد أكبر مصنعي الشاحنات والأتوبيسات فى مصر ووكلاء لشركة مان MAN من أهم المصنعين للشاحنات والأتوبيسات بالعالم، على اتباع أفضل المعايير الفنية العالمية فى اختيار شركائنا، لضمان توفير الخدمات بأعلى مستوى من الجودة لكافة عملائنا في مختلف أرجاء البلاد. ويسعدنا اليوم الإعلان عن تعاوننا مع شركة مصر للأسمنت للصيانة والتعامل مع مركز الصيانة التابع لها كمركز معتمد لنا لتغطية جنوب ووسط الصعيد، ذلك لاستيفاء الشركة كافة المعايير الفنية والجغرافية، ولكونها كيان صناعي كبير متنوع الموارد ويحظى بثقة كبيرة"

ونوه إلى أن التعاون المثمر ينتج عنه تبادل الخبرات بين الشركتين للنهوض بقطاع خدمات الصيانة، موضحاً: "لم تقتصر اتفاقية التعاون على توفير خدمات الصيانة وتوزيع قطع الغيار من قبل مركز الصيانة المعتمد التابع لشركة مصر للأسمنت للإدارة والصيانة، بل أيضاً تقوم شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة بتزويد كافة عاملي مركز الصيانة بالتدريبات المطلوبة لرفع كفاءة التشغيل، ولإتقان التقنيات الفنية العالمية الخاصة بصيانة العلامات التجارية العالمية"

ومن جانبه، أكد السيد الأستاذ/ حسن جبري، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت: "نجحت شركات مجموعة مصر للأسمنت في تحقيق العديد من النجاحات في مختلف محافظات الصعيد التي تعمل بها، ويمثل توقيع اتفاقية جديدة مع شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة نجاحاً جديداً للمجموعة، حيث نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات في السوق المصري الواعد".

وأضاف: "نستهدف في الفترة المقبلة تعزيز وترسيخ تواجد شركات المجموعة والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة لكافة عملائنا، وذلك بهدف الإرتقاء بالقدرات الإنتاجية وتعظيم العائد على أصول شركات مجموعة مصر للأسمنت والاستفادة من موقعها المتميز والمتمركز في صعيد مصر، ذلك علاوة على تعزيز قدراتها التنافسية في مجال صيانة المعدات الثقيلة والشاحنات وتقديم خدمات متطورة".

كما أوضح المهندس/ بسام عبدالرسول، رئيس القطاع الفني لمجموعة مصر للأسمنت قائلاً:"نفتخر بالتعاون الذي تم عقده مع شركة قسطور مصر، ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة شركة مصر للأسمنت للإدارة والصيانة في الأسواق كونها المركز المعتمد لخدمة وصيانة وسائل النقل والمعدات من العلامات التجارية العالمية المختلفة التابعة لشركة قسطور مصر، والتي من خلالها نسعى للتوسع في شبكة شركائنا لتقديم خدمات الصيانة بشكل مباشر لمختلف الشرائح والقطاعات".

والجدير بالذكر، أن شركة مصر للأسمنت للإدارة والصيانة تمتلك خبرة كبيرة في مجال الصيانة، حيث تتولى مسئولية تدوير إدارة وصيانة مصانع المجموعة، إضافة إلى المحاجر المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة التي تساهم بشكل واضح في تأهل الشركة للتوسع في ملف خدماتها، كما تقدم خدمات متنوعة مثل ورشة الصيانة المتنقلة لإصلاح أعطال الطرق وفحص وكشف الأعطال بالكمبيوتر وتأمين استخدام قطع الغيار الأصلية لجميع العملاء.

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