المراكز الثلاثة هي أول وأضخم مراكز التسوق الداخلية التي تحصل على هذه الشهادة المرموقة في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مراكز تسوق الفطيم عن حصول ثلاثة مراكز تابعة لها في إمارة دبي على شهادة تصنيف ويل للصحة والسلامة الصادر عن معهد ويل الدولي للأبنية، لتكون بذلك أول وأضخم مراكز التسوق الداخلية التي تحصل على هذه الشهادة المرموقة في دولة الإمارات. إن تصنيف ويل للصحة والسلامة هو أحد أبرز معايير التصنيف المدعومة بالدلائل والمثبتة من قبل طرف ثالث، ويركز على دعم المؤسسات في جهودها نحو إرساء استراتيجيات صحية لتشييد المباني بما يضمن نجاح هذه المؤسسات على المدى الطويل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال براتيك خانا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى معهد ويل الدولي للأبنية: "إن حصول ثلاثة مراكز تسوق تابعة لجموعة الفطيم على شهادة تصنيف ويل للصحة والسلامة يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة. ونهنئ المجموعة على التزامها الراسخ بوضع الصحة والسلامة والعافية على رأس قائمة أولوياتها".

وحصلت على شهادة التصنيف هذه مراكز دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا وأرابيان سنتر التابعة لمجموعة الفطيم، وتغطي المراكز مساحة إجمالية تبلغ 10 مليون قدم مربع، وتضم أكثر من ألف متجر لعلامات تجارية مثل زارا ونايكي وايكيا وماسيمو دوتي وأديداس وغيرها.

ومن جانبه، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية: "يسرنا تحقيق مجموعة مراكز تسوق الفطيم لهذا الإنجاز المميز بحصول ثلاثة من مراكزها في دبي على شهادة تصنيف ويل للصحة والسلامة. ويؤكد حصولنا على التصنيف الصادر عن معهد ويل الدولي للأبنية والمدعوم بالدلائل، حرصنا على تعزيز الصحة والسلامة والعافية لدى الزبائن والموظفين، بالإضافة إلى توفير بيئات آمنة في مراكز التسوق التابعة لمجموعتنا. ونتوجه بجزيل الشكر لمعهد ويل الدولي للأبنية على تقديره لجهودنا، ونؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة لاستراتيجيات تعزيز الصحة في مجال تشييد المباني".

ويستند تصنيف ويل للصحة والسلامة إلى معيار ويل للأبنية، المعيار الرائد عالمياً للمباني والمؤسسات والمجتمعات الصحية، وشهد التصنيف مؤخراً زيادة في الطلب ضمن دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة.

وبدوره، قال بول شيالا، مؤسس معهد ويل الدولي للأبنية: "يتعين علينا التركيز على عافية وصحة الإنسان في الوجهات العامة وجعلها في طليعة أولوياتنا. ونهنئ مراكز تسوق الفطيم على قيادتها الحكيمة وحصول ثلاثة منها في دبي على تصنيف ويل للصحة والسلامة.

ويعتمد التصنيف على أكثر من 60 استراتيجية مدعومة بالدلائل تشمل السياسات التشغيلية وبروتوكولات الصيانة وخطط الطوارئ، ما يجعل منه دليلاً واضحاً للمؤسسات التي تلتزم بالتميز التشغيلي، وذلك بناءً على تحسين جودة الهواء والمياه والالتزام بإجراءات التنظيف والاستعداد الكامل لحالات الطوارئ وتوفير الموارد الصحية والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.

ومن جهته، قال تيخا سليم، نائب الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد ويل الدولي للأبنية: "نتوجه بالتهنئة لمراكز تسوق الفطيم بعد حصول ثلاثة منها على تصنيف ويل للصحة والسلامة. ويتيح التصنيف الجديد لمراكز تسوق الفطيم تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة المدعومة بالدلائل، بما يراعي مصلحة العاملين والزبائن ويضمن أعلى مستويات الصحة فيها.

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