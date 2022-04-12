ضمن التفاعل الكبير للشركات وقطاع الأعمال مع المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة

طلال موفق القداح: مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مثال رائد على الحملات الخيرية التي تشرك الجميع

· مبادرة المليار وجبة تقدم الدعم الغذائي بصيغة مواد غذائية أساسية وطرود تموينية للمحتاجين والفقراء في 50 دولة

· المساهمة في دعم المبادرة متاحة للأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال وهيئات العمل الخيري والإنساني

· أربع قنوات معتمدة تسهل التبرع لمبادرة المليار وجبة من خلال التحويل المصرفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومركز الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "مجموعة ماج"، ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، تبرعها بمليون درهم دعماً لمبادرة "مليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة

لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، خاصة من الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

وتدعم مساهمة "مجموعة ماج" وغيرها من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال وصول "مبادرة المليار وجبة" بالدعم الغذائي المباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، حيث تشكل المبادرة التي تفتح باب المشاركة للجميع من الأفراد والمؤسسات خياراً مستداماً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة حتى تحقيق أهدافها، كما تدعم المبادرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

ويعادل التبرع الذي قدمته المجموعة مكونات مليون وجبة، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام تسد رمق المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً التي تستهدفها المبادرة.

التزام راسخ بالقيم الإنسانية

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة "ماج أوف لايف": "العطاء ثقافة راسخة في دولة الإمارات تجسدها قيادة الدولة بمبادرات إنسانية محلية وإقليمية وعالمية. ومبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مثال رائد على الحملات الخيرية التي تشرك الجميع وتحدث

حراكاً مجتمعياً إنسانياً شاملاً تساهم فيه مختلف فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات الأعمال. ونحن في مجموعة ماج، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية المؤسسية، حريصون على المساهمة في كافة المبادرات الهادفة التي تنطلق من دولة الإمارات لإغاثة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم."

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

مجموعة ماج

تعتبر مجموعة ماج واحدة من كبريات الشركات في المنطقة. وتسعى المجموعة بشكل مستمر لتلبية احتياجات عملائها وضمان جودة خدماتها. وبدأت مجموعة ماج أولى خطواتها في عالم الأعمال قبل ثلاثة عقود، وتطورت منذ بدايتها عام 1978 لتصبح مجموعة متميزة تضم أكثر من 50شركة

ناجحة على امتداد الشرق الاوسط وأكثر من 2,000 موظف. وتمتد نشاطات المجموعة لتغطي عدد كبير من النشاطات في مختلف القطاعات وأهمها التطوير العقاري، الهندسة والمقاولات، الصناعة والتجارة، الشحن، الخدمات والضيافة.

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