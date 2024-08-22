مسقط، سلطنة عمان: أعلنت مجموعة ليـفا، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن صفقة دمج محتملة بين شركتي ليـفا للتأمين ("ليـفا السعودية") وشركة ملاذ للتأمين التعاوني ("ملاذ للتأمين")، وذلك تماشياً مع مستهدفات استراتيجية نموّ المجموعة الرامية إلى تعزيز حضورها داخل المملكة العربية السعودية.

وتقدم شركة ليـفا السعودية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ليـفا والمدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية والمملوكة بأغلبيتها من قبل شركة ليفا للتأمين، محفظة واسعة من خدمات التأمين تعتبر الأفضل ضمن فئتها لكافة عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وخلال العام الماضي، سجّلت شركة ليـفا السعودية إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بقيمة 533 مليون ريال سعودي (139 مليون دولار أمريكي). وكانت شركة ليـفا قد أعلنت اليوم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ملاذ للتأمين بهدف تقييم جدوى صفقة اندماج محتملة بين الشركتين.

وتقدم مجموعة ليـفا، من خلال شركاتها التابعة بما فيها ليـفا السعودية، خدماتها في سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين والكويت، حيث تُبرِز هذه الصفقة المحتملة مدى أهمية السوق السعودية ضمن استراتيجية نمو المجموعة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد الزبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليـفا: "لا شك أن المملكة العربية السعودية تُعد السوق الأكبر والأكثر حظوة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تتمتع بإمكانات نمو قوية. وتمثّل خطوّة التوسّع في المملكة ركيزةً أساسيةً ضمن استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تسريع نمو أعمالها، مدفوعةً بطموحها نحو ترسيخ مكانتها كأفضل شركة تأمين تلبي احتياجات العملاء في منطقة الخليج. ولدينا قناعة راسخة بأن إبرام الشراكات الاستراتيجية، مثل صفقتنا المحتملة مع شركة ملاذ للتأمين، تدعم مساعينا المبذولة نحو تحقيق طموحاتنا المنشودة".

ومن جانبه، قال مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليـفا: "نجحت مجموعة ليـفا في تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك لا تزال هناك فرص نمو واعدة لم نغتنمها بعد في هذه السوق الحيوية. ومن هنا تبرز أهمية صفقة الدمج المحتملة، والتي ستمكننا من توسيع نطاق معروض خدماتنا، والاستفادة من برامج الحوافز ومبادرات النمو في المملكة، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وغيرها من الإصلاحات التنظيمية الأخرى. ونحن واثقون بأن هذه الخطوة الاستراتيجية لن تعزز فقط من مكانتنا في السوق، بل ستساهم أيضاً في تحقيق قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية، بينما نمضي قدماً نحو إيجاد حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات والمجتمعات".

ستتخذ شركتا ليـفا وملاذ للتأمين جميع الإجراءات اللازمة للتحقق والفصح النافي للجهالة أثناء عملية تقييم جدوى صفقة الدمج المحتملة بينهما، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائح الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة أن أي صفقة بين ليـفا السعودية وملاذ للتأمين ستكون مرهونة بتوقيع اتفاقية نهائية بين الشركتين، وكذلك الحصول على موافقات الهيئات المعنية والمساهمين.

حول مجموعة ليفا

مجموعة ليڤا هي شركة التأمين الرائدة في المنطقة، وتقدمُ منتجات وحلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنامية لقاعدة عملائها عبر جميع خطوط أعمالها. ويعمل لدى ليڤا ما يزيد عن 1200 موظف وتقدمُ خدماتها إلى أكثر من 1.5 مليون عميل، وتملكُ عمليات تشغيلية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النابضة، بما في ذلك سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين. كما تندرج تحت مظلة المجموعة شركات تابعة مملوكة بالكامل تدعمُ نمو أعمالها، بما فيها: شركة خدمات الدعم الخاصة المحدودة (الهند)، وشركة عناية تي بي ايه ش ذ م م (الإمارات).

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