لوفتهانزا تعوّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام وقود الطائرات المستدام وتساهم في حماية المناخ والإسهام في مشاريع حماية المناخ

أكثر من مليوني مسافر يبدون اهتمامهم بحجز تذاكر الطيران الخضراء منذ إطلاقها

ضمن مساعيها للتوسّع في وضع أسعار مثالية لتذاكر الطيران الأكثر استدامة لتشمل الرحلات الطويلة وشبكة مساراتها العالمية، أعلنت مجموعة لوفتهانزا عن "تذاكر الطيران الخضراء" التي ستكون متاحة لجميع درجات السفر لأكثر من 850 ألف رحلة سنويا اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري. وتسهم التذكرة الأكثر استدامة في تعويض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعد الأسعار الخضراء جزءا من المحفظة المتنامية للمجموعة من عروض السفر الأكثر استدامة.

وانطلاقا من كونها أول مجموعة طيران في العالم، فقد بدأت لوفتهانزا منذ حوالي عامين في تقديم تذاكر خضراء للرحلات القصيرة والمتوسطة. وبعد تشغيل تجريبي ناجح على طرق دولية محددة، فإن المجموعة تتيح الآن لعملائها حجز تذاكر مماثلة على الرحلات الطويلة، مما يوفر خيارا إضافيا لهيكل أسعارها الحالي.

ومنذ بدء العمل بالتذاكر الخضراء في فبراير 2023، فقد اختار أكثر من مليوني مسافر بالفعل هذه الأسعار لتعويض ما يقرب من 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون عن طريق تقليل الانبعاثات الناجمة عن رحلاتهم، وتمثل هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأكثر من 1300 رحلة من ميونيخ إلى نيويورك بطائرة إيرباص A350.

ويوضح ديتر فرانكس، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة لوفتهانزا هذا التوجه الداعم للبيئة بقوله، "وضعنا لأنفسنا أهدافا طموحة لجعل الطيران أكثر استدامة. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نستثمر مليارات اليوروهات سنويا في الطائرات الجديدة والتقنيات الرائدة بالإضافة للعديد من الجوانب الأخرى. ومن خلال تذاكرنا الخضراء المبتكرة، فإننا نشمل عملاءنا أيضا في هذه الجهود ونقدم لهم - باعتبارنا أول مجموعة طيران في العالم - الفرصة للمساهمة الفاعلة في دعم طيران أكثر استدامة لما يزيد على 850 ألف رحلة. لذلك فإن توسيع

نطاق الأسعار الخضراء في شبكة مجموعة لوفتهانزا ليشمل الرحلات الطويلة يمثّل خطوة مهمة للغاية، ليس فقط بالنسبة لنا، بل لقطاع الطيران بأكمله".

من جانبها، قالت غراتسيا فيتاديني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة لوفتهانزا "دأبت المجموعة طيلة الفترة الماضية على المساهمة في تقدم صناعة الطيران. وباعتبارنا أول مجموعة على مستوى العالم، فقد ظللنا نقدم منذ عامين أسعار خاصة بنا للطيران الأكثر استدامة. ومما يزيد سعادتنا أن الطلب يتزايد باستمرار، وإضافة إلى الحلول التكنولوجية فإننا نركز على تقديم عروض مبتكرة لعملائنا لجعل الطيران أكثر استدامة. ومن خلال التذاكر الخضراء، فإننا نقدم حلاً عالمياً يؤكد أن هذا الهدف أصبح حقيقة واقعة في عالم اليوم. وباستخدام الوقود المستدام فإننا سنواصل قيادة الطريق في تحويل الصناعة".

ما وراء أسعار التذاكر الخضراء

تقدم أسعار التذاكر الخضراء طريقة أكثر استدامة للطيران، لأن قيمتها تتضمّن بالفعل التعويض الكامل عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استخدام وقود الطيران المستدام والمساهمة في محفظة مشاريع المناخ عالية الجودة لمجموعة لوفتهانزا. ويعتمد تحديد القيمة على مسافة الطريق، ففيما يتعلق بالرحلات الجوية داخل أوروبا وإلى شمال إفريقيا، يتم تحقيق انخفاض بنسبة 20% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال وقود الطائرات المستدام، بينما يتم تعويض النسبة المتبقية البالغة 80% من خلال مشاريع حماية المناخ. أما على المسارات بين القارات، يتم تحقيق انخفاض بنسبة 10% من الانبعاثات فيما يتم تعويض النسبة المتبقية البالغة 90% من خلال المساهمات في مشاريع المناخ. كما تقدم أسعار التذاكر الخضراء للعملاء أميالاً ونقاطاً، بالإضافة إلى خيار إعادة الحجز مجاناً.

تتوفر أسعار التذاكر الخضراء للرحلات التي تديرها كل من لوفتهانزا، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، والخطوط الجوية السويسرية، وإدلويس إير، وديسكفر إيرلاينز، وإير دولوميتي. والاستثناءات الوحيدة هي الرحلات التي تديرها شركات طيران أخرى والمسارات الفردية في مناطق مرور مختارة لشركاء المشروع المشترك. كما تقدم يورو وينجز تعريفة للطيران الأكثر استدامة تحت اسم بلانيت بلو.

وتواصل مجموعة لوفتهانزا توسيع عروضها وخدماتها للطيران الأكثر استدامة، حيث يمكن للمسافرين أيضا اختيار تعويض ثاني أكسيد الكربون من خلال أسعار أخرى أثناء عملية الحجز، وبعد إكماله في منطقة الحجز الشخصية الخاصة بهم، وحتى بعد إتمام الرحلة بالفعل. ويمكن للعملاء الاختيار بين حزم مختلفة توفر كل منها تعويضا كاملا لانبعاثات ثاني

أكسيد الكربون من خلال استخدام الوقود المستدام والمساهمة في مشاريع حماية المناخ. وفي الوقت الحالي فإن حوالي 4% من ركاب مجموعة لوفتهانزا يستخدمون بالفعل خيار الطيران الأكثر استدامة.

معلومات أساسية: تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام الوقود المستدام ومحفظة مشاريع المناخ الخاصة بمجموعة لوفتهانزا

لا يتم إعادة تزويد الرحلات الفردية بالوقود المستدام النقي، وباعتباره وقودًا "يعمل بطريقة التنقيط"، فإن وقود الطائرات المستدام يتوافق مع وقود الكيروسين الأحفوري ويمكن مزجه معه دون أي مشاكل. وقبل نقله إلى المطار، يتم خلط الوقود المستدام بوقود الطائرات الأحفوري ثم إدخاله في البنية الأساسية للمطار. تضمن مجموعة لوفتهانزا إدخال كمية وقود الطائرات المستدام المطلوبة لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفردية في عمليات الطيران خلال ستة أشهر من الشراء. وعلى مدار دورته الكاملة، يقلّل وقود الطائرات المستدام من المخّلفات الحيوية التي تستخدمها مجموعة لوفتهانزا بصمة ثاني أكسيد الكربون بنحو 80% من الوقود التقليدي المصنوع من النفط الخام الأحفوري.

تتضمن محفظة تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمجموعة لوفتهانزا في الوقت الحالي 19 مشروعًا من مقدمي الخدمات ماي كلايميت، وكلايميت أوستيريا، وسكويك، وكلايميت بارتنر. ويساهم عملاء مجموعة لوفتهانزا في إجمالي المحفظة وليس في مشاريعها الفردية، كما أن جميع المشاريع معتمدة وفقًا لأعلى المعايير المتاحة. فعلى سبيل المثال، تستخدم المجموعة شهادات "المعيار الذهبي" الذي توصي به الوكالة الفيدرالية الألمانية للبيئة. كذلك تتضمن المحفظة أربعة مشاريع تعتمد على التكنولوجيا. وبذلك تهدف لوفتهانزا إلى تعزيز وتطوير سوق تعويض ثاني أكسيد الكربون بالتقنيات الجديدة والعروض مع الالتزام الدائم بتقليل ثاني أكسيد الكربون.

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