دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة كي ميڤنز عن إطلاق مشروعها الجديد "ذا فيلا سكوير" في مجتمع "ذا فيلا" بدبي، صُمم المشروع ليكون مركزاً مجتمعياً محورياً، حيث يجمع بين التسوق وتناول الطعام والعافية في مساحة تعكس التزام مجموعة كي ميڤنز بالمشاريع الهادفة والموجهة نحو أسلوب الحياة الراقى, ويأتي المشروع في إطار توسع دبي في تطوير مراكز تجزئة مجتمعية حديثة، تعكس مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري والتسوق التجاري على مستوى المنطقة.

يمتد "ذا فيلا سكوير" على مساحة مبنية تزيد عن 124 ألف قدم مربع، على أن يبدأ إنجازه في الربع الأول من عام 2025 ويُستكمل في الربع الثاني من 2026، وقد خُطط بعناية لتحقيق التوازن بين الراحة والتجارب الفريدة. سيضم المشروع مزيجاً منسقاً من المتاجر، وخيارات طعام مناسبة للعائلات، ومناطق مخصصة للعافية والترفيه، ومساحات خضراء للتجمع. ويهدف "ذا فيلا سكوير" إلى تعزيز قطاع التجزئة المجتمعية، الذي يشهد في دبي نمواً سنوياً يتراوح بين 6% و8%.

يعد مشروع "ذا فيلا سكوير مول" من أهم مشاريع كي ميڤنز للتجزئة، وهي شركة تابعة لمجموعة كي ميڤنز مكرسة لتطوير وجهات الحياة العصرية والتجارية، يبرز مشروع "ذا فيلا سكوير" توسع المجموعة في إنشاء مراكز مجتمعية نابضة بالحياة. تلعب كي ميڤنز للتجزئة دوراً حيوياً في تشكيل المساحات التي تجمع بين التجارة والتواصل الاجتماعي، مما يضمن أن يقدم المشروع قيمة دائمة للمستأجرين والمقيمين والزوار على حد سواء.

ويضم المشروع مرافق متكاملة تشمل متاجر راقية، مطاعم ومقاهي عالمية، صالة رياضية، حمام سباحة على السطح، ومناطق خضراء مفتوحة، ما يجعله وجهة متكاملة تستقطب العائلات والسكان والزوار على حد سواء. كما يتمتع بموقع استراتيجي يربطه بعدد من أبرز الوجهات، منها القرية العالمية وواحة دبي للسيليكون ووسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي.

وتعليقاً على الإطلاق، قال المهندس منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كي ميڤنز: " إطلاق مشروع "ذا فيلا سكوير" يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وحاضنة للمشاريع الاستثمارية المبتكرة. نحن نعمل على تقديم مشروع يجمع بين العوائد المجزية للمستثمرين، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، من خلال وجهة عصرية توفر بيئة تسوق وترفيه واستجمام متكاملة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مساهمة قطاع التجزئة المجتمعية في الاقتصاد المحلي، ويدعم استدامة النمو في القطاع العقاري بالإمارة."

وأضاف:" نضع ضمن أولوياتنا دمج معايير الاستدامة والتصميم العصري في مشاريعها، بما يضمن استمرارية القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. ويأتي "ذا فيلا سكوير" كنموذج لهذه الرؤية، من خلال تصميمه المستوحى من الطراز الإسباني، واعتماده تقنيات بناء صديقة للبيئة، بما في ذلك الواجهات الحجرية والزجاج العاكس للحرارة والجدران العازلة."

مع أكثر من 17 عاماً من الخبرة في قطاع العقارات في دبي، رسخت مجموعة كي ميڤنز سمعتها في تقديم مشاريع عالية الجودة تمزج بسلاسة بين الفن والهدف والقيمة طويلة الأجل. تشمل محفظتها عقارات سكنية فاخرة، مساحات تجارية، مراكز تجزئة، ومؤسسات تعليمية، مع فلسفة توجيهية تتمثل في "الرفاهية التي تتجاوز ما هو مرئي". ويعزز "ذا فيلا سكوير" هذه المهمة، مسلطاً الضوء على قدرة المجموعة على تقديم مساحات موجهة نحو أسلوب الحياة والتي تعزز المجتمعات مع الحفاظ على إمكانات استثمارية قوية.

