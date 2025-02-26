الدوحة - قطر: أعلنت مجموعة كينجدي إنترناشيونال سوفتوير المحدودة (Kingdee International Software Group Company Limited) عن افتتاح مقرها الإقليمي في المناطق الحرة بقطر، إيذانًا بدخولها الرسمي إلى أسواق الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوسع بدعم من جهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر.

تأسست مجموعة "كينجدي" في عام 1993، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابيّة لإدارة المؤسسات (SaaS)، ومُدرجة في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ، وتضع توسعها العالمي ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية.

أعلنت "كينجدي" وجهاز قطر للاستثمار في ديسمبر 2023 عن اتفاقية، يقوم بموجبها الجهاز باستثمار 200 مليون دولار أمريكي في المجموعة. ويؤكد هذا الاستثمار ريادة "كينجدي" في قطاع التكنولوجيا والتحوّل السحابي للمؤسسات في الصين، كما يتماشى مع الاستراتيجية الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار التي تستهدف الشركات الرائدة والتقنيات المبتكرة، انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو الرقمنة.

وتعليقًا على افتتاح المجموعة لمقرها في قطر، صرّح السيد روبرت شو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كينجدي قائلاً: "يُمثل هذا الافتتاح محطةً رئيسيةً في مسيرة التوسع العالمي لمجموعة "كينجدي". بعد الاستثمار الذي قام به جهاز قطر للاستثمار في ديسمبر 2023، نحن متحمسون لتعزيز شراكتنا مع قطر من خلال تدشين أول مقر إقليمي لنا في الشرق الأوسط ضمن المناطق الحرة، مما سيمكننا من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة كنقطة انطلاق لتوسيع أعمالنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نطمح إلى الإسهام في تسريع التحوّل الرقمي للمؤسسات المحلية، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030."

وأضاف قائلاً: "نتطلّع إلى التعاون مع جهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة - قطر لتعزيز ربط "كينجدي" بسوق الشرق الأوسط الواعد، لتحقيق استراتيجيتنا للتوسع العالمي، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحوّل الرقمي في المنطقة."

ومن جانبه قال السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: "استثمر جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2023 في مجموعة "كينجدي"، نظراً لما تمتلكه من خبرات وقدرات متميزة في تقديم حلول رقمية وخدمات سحابية متطورة للمؤسسات في الصين. ونحن واثقون من نجاحها في توسيع نطاق أنشطتها من خلال تقديمها لحلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق في منطقة الشرق الأوسط."

بدوره، صرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: "يسرّنا الترحيب بمجموعة 'كينجدي' في قطر، والتي يُمثل افتتاح مقرها الإقليمي خطوةً مهمةً ضمن جهودنا المستمرة لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا إلى المنطقة. ويعكس هذا التعاون التزام قطر بتوفير بيئة استثمارية داعمة للابتكار والتحوّل الرقمي. ونتطّلع إلى العمل مع "كينجدي"، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة المناطق الحرة - قطر، لدعم رؤيتنا في تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة."

وصرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لــ «هيئة المناطق الحرة - قطر»، تعليقاً على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية، بقوله: "يمثّل قرار كينجــــــــــــدي بإنشاء مقرها الإقليمي في المناطق الحرة في قطر، دليلاً واضحاً على مكانة الدولة كمركز ريادي للابتكارات الرقمية. حيث تعكس الاتفاقية التي تم توقعيها مع الشركاء في كينجـــــــــــدي، بدعمٍ وتنسيق من جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة - قطر، التعاون الوثيق لإنجاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تعتبر المرحلة النهائية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أننا نسعى إلى تسريع جهود التحوّل الرقمي في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كمنصةٍ رائدةٍ للحلول التقنية المتقدمة، الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك عبر الاستفادة من خبرات كينجـــــــــــدي ضمن منظومتنا التكنولوجية."

وتدعم هيئة المناطق الحرة – قطر مجموعة "كينجدي" من خلال توفير منصة استراتيجية لتعزيز توسع أعمالها إقليميًا، والتعاون سويًا لتطوير الرقمنة المؤسسية.

عزّزت مجموعة "كينجدي" المُدرجة في البورصة منذ أكثر من 31 عامًا، إمكاناتها في البحث والتطوير وتنفيذ الحلول الرقميّة، حيث تخدم أكثر من 7.4 مليون عميل حول العالم، وتُستخدم حلولها السحابية (SaaS) في 172 دولة ومنطقة، وتدعم 42 لغة، مما مكّن أكثر من 1000 عميل من تحقيق التحوّل الرقمي في عملياتهم الدوليّة. "ونحن على ثقة بقدرتنا على توفير حلول رقمية متطورة ومبتكرة تلبي احتياجات المؤسسات في قطر والمنطقة".

بفضل خبرتها الواسعة في القطاع الصناعي، وتطبيقها لأفضل الممارسات في كُبرى الشركات الصينية، توفر "كينجدي" حلولًا رقمية متكاملة تشمل الإدارة المالية، وتطوير سلاسل التوريد، وتعزيز العلميات الإنتاجية، الأمر الذي يساعد المؤسسات الإقليمية على زيادة كفاءتها التشغيلية ورفع قدراتها التنافسيّة.

يُعد افتتاح فرع "كينجدي" في قطر علامة فارقة استراتيجيةً في التزامها بتقديم خدمات محلية للعملاء العالميين. وانطلاقًا من مبدأ "فكر عالميًا، واعمَل محليًا"، تسعى المجموعة إلى تعزيز التكامل بين المعرفة التجارية الإقليميّة والتقنيات المتقدمة. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في حلولها الرقميّة وتبني أحدث أساليب الإدارة، تهدف إلى توفير حلول شاملة ومتكاملة. وستسهم هذه المبادرة في تسريع نمو قطاعي البرمجيات والإنترنت في الشرق الأوسط عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة.

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