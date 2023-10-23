أبوظبي: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة الخدمات البترولية المتقدمة (APS)، الرائدة في تقديم الخدمات المتخصصة في قطاع الطاقة.

توفر مجموعة كيزاد بنية تحتية عالمية المستوى ضمن منظومة متكاملة مناسبة بشكل مثالي لمنشأة شركة الخدمات البترولية المتقدمة على مساحة 24 ألف متر مربع.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "تعتبر شركة الخدمات البترولية المتقدمة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة والتي تتمتع بخبرة كبيرة وتقدم حلولاً متطورة في هذا القطاع، ويسعدنا مساعدتهم على التوسع في مناطقنا الاقتصادية من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة. يعكس نمو الشركات وتوسعها في مناطقنا التزامنا الراسخ بتعزيز التنمية الصناعية في إمارة أبوظبي، يصب توسع شركة الخدمات البترولية المتقدمة في كيزاد في إطار جهودنا الدؤوبة لتطوير وتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار في أبوظبي".

وأضاف الخضر: "يُعد قرار شركة الخدمات البترولية المتقدمة بالتوسع مؤشراً على متانة اقتصاد إمارة أبوظبي الذي يشجع على التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي المزدهر في الإمارة."

وقال راجيش ناير، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البترولية المتقدمة: "نحرص منذ تأسيس الشركة على إقامة شراكات مع مزودي التكنولوجيا العالميين بهدف جلب خبراتهم إلى منطقتنا. تنسجم جهودنا مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي والتي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني والتحول إلى الطاقة النظيفة والاستدامة بحلول عام 2050، ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات. لدينا إيمان راسخ بأن شراكتنا مع مناطق خليفة الصناعية – مجموعة كيزاد ستعزز جهودنا لتحقيق أهداف دولة الإمارات في قطاع الطاقة".

تهدف شركة الخدمات البترولية المتقدمة إلى تعزيز وتطوير قطاع الطاقة كأحد القطاعات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على دولة الإمارات. وتعتزم الشركة بالتعاون مع شركائها الدوليين مواصلة الاستثمار في المرافق الصناعية لتلبية احتياجات قطاع الطاقة. ونجحت الشركة في اكتساب ثقة عملائها كشريك تجاري مشهود له من خلال تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تشمل إنتاج أجهزة القياس المعيارية، وأنظمة مرافق الإنتاج المبكر، ومحطات المعالجة، وأجهزة قياس التدفق، وتكامل وتجميع أنظمة الاتصالات.

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لما يقرب من 1,900 متعامل في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

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نبذة عن شركة الخدمات البترولية المتقدمة

تأسست شركة الخدمات البترولية المتقدمة (APS) في عام 2007. وبعد عقد كامل من العمل في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه، تستعد الشركة للاستحواذ على حصة أكبر في قطاع عقود وإدارة الهندسة والمشتريات والبناء، والمشاريع الإنشائية متعددة التخصصات، وخدمات الصيانة. تعتمد الشركة على فريق من الخبراء متعدد التخصصات يضم خبراء في الهندسة والبناء يتمتعون بخبرة عملية طويلة في مشاريع الشرق الأوسط، ولديها سجل حافل من العمل مع مجموعة شركات أدنوك فضلاً عن عملائها الآخرين.

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