رأس الخيمة: أعلنت مجموعة كيرستين، الرائدة عالمياً في مجال ثني وتشكيل قضبان الصلب والألومنيوم، عن تعزيز حضورها في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عبر تدشين منشأة صناعية جديدة في منطقة الحمرا الصناعية، في خطوة استراتيجية تمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الشركة ودعمها المستمر للمشاريع الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

وتتمتع مجموعة كيرستين بتاريخ يمتد لأكثر من 60 عاماً، انطلقت من مقرها الرئيسي في هولندا، وتوسعت لتشمل منشآت في كل من ألمانيا وبولندا، وصولاً إلى مصنعها في إمارة رأس الخيمة. وقد ساهمت الشركة في تنفيذ مجموعة من أبرز المشاريع المعمارية في المنطقة، منها متحف المستقبل، برج خليفة، قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي، ومحطات قطار الرياض، وغيرها من المشاريع البارزة.

وتبلغ مساحة المنشأة الصناعية الجديدة 12,190 متراً مربعاً، وتضم موقعاً للإنتاج إلى جانب مكاتب إدارية. وقد تم تصميمها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية، حيث تحتوي على أحدث التجهيزات التي تتيح تشغيلها على مدار الساعة، لضمان تزويد شركائها من قطاعات البناء والعمارة والطاقة وغيرها، بمكونات معدنية منحنية عالية الجودة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، قررت مجموعة كيرستين إنشاء وحدة إنتاج موسعة ومخصصة لدى راكز، لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويُتوقع أن يسهم هذا التوسع في رفع القدرة الإنتاجية، بما يلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية. كما تخطط الشركة لبناء سكن عمال ضمن الموقع، على أن تبدأ العمليات التشغيلية للمنشأة في الربع الثالث من العام الحالي، يليها تدشين موقع إنتاج إضافي في الربع الثالث من عام 2026.

وقد حظيت مجموعة كيرستين بدعم متكامل من راكز ساهم في تسهيل جميع مراحل التأسيس والانتقال، بما في ذلك توفير البنية التحتية الملائمة، والموارد الضرورية، والإرشادات الفنية اللازمة لضمان انطلاق العمليات التشغيلية بسلاسة وكفاءة. وفي هذا الإطار، قال السيد رون بوين، مالك مجموعة كيرستين: "يُعدّ سوق دولة الإمارات من الأسواق الواعدة التي توفر فرصاً استثنائية للنمو. ونحن على يقين بأن منشأتنا الإنتاجية الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية ستشكّل نقطة انطلاق استراتيجية نحو مزيد من التوسع في منطقة الشرق الأوسط. نحن متفائلون بمستقبل أعمالنا هنا".

من جهته، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل هذا التوسع دليلاً على مكانة إمارة رأس الخيمة المتنامية كمركز صناعي متقدم، ووجهة مفضلة للشركات الراغبة في الابتكار والنمو. ونحن في راكز ملتزمون بتوفير بيئة أعمال داعمة ومتطورة تتيح للشركات تحقيق أقصى إمكاناتها".

وأضاف جلّاد: "تشهد الإمارة نمواً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، ما يعزز الطلب على مواد البناء المتطورة. وتعدّ تقنيات ثني وتشكيل المعادن من الركائز الأساسية لهذه المشاريع، ونحن فخورون برؤية شركة كيرستين تواصل توسعها من خلال راكز، بما يدعم تطور الإمارة كمركز صناعي عالمي".

ويمثل هذا التوسع من مجموعة كيرستين انطلاقة جديدة تعزز من قدرتها على تقديم حلول عالمية في مجال ثني وتشكيل المعادن، مع الحفاظ على التزامها بالجودة والموثوقية، لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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