تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج "iStar" للتدريب التقني

ستبدأ مجموعة قرقاش بتوقيع مذكرات تعاون مع شركات مماثلة في المستقبل

دبي: أعلنت مجموعة قرقاش، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بموجب هذه المذكرة سيعمل الجانبين على تمكين الكفاءات المحلية.

تأكد هذه المبادرة على التزام المجموعة برؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري لدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخاص، وهي الخطوة الأولى للتعاون بين الكيانات الصناعية الرائدة ومؤسسات التعليم المهني.

بموجب مذكرة التفاهم التي قام بتوقيعها شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، والدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني. خلال مؤتمر صحفي أقيم في والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، سيعمل الطرفان على توفيربيئة تعليمية داعمة لتدريب طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في مجال صيانة السيارات بما يتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وأهداف حكومة دولة الإمارات الداعمة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات القادمة في قطاع السيارات.

وستمتد هذه الشراكة، التي تعد جزءًا من برنامج iStar للتدريب التقني، وهو برنامج أطلقته مجموعة قرقاش لدعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى تسعة أشهر بمشاركة 18 متدربًا حتى الآن. تم تزويد المرشحين المختارين بتدريب احترافي لتطوير المهارات المهنية الهامة، ويقضي الطالب فترة 75 % من مدة تدريب البرنامج مع الشريك الصناعي، قرقاش، بواقع ثلاثة أسابيع لكل مهارةٍ وظيفيةٍ، ويكون الطالب في هذه الفترة منضمًا إلى فرق العمل العاملة عند مجموعة قرقاش، فيخضع لبرامج التدريب المعتمدة. وسيتم تخصيص نسبة 25 % المتبقية من مدة تدريب البرنامج لاكتساب المطالب المعرفة والمهارات الوظيفية ويقام التدريب المهني في الورش التدريبية المجهزة في معهد أبوظبي المهني. وسيخضع المتدربون لامتحانٍ نظريٍ وعمليٍ لكل المهارات المهنية الوظيفية التي استهدفها البرنامج. وسيحصل المرشحون الناجحون على وظائف بدوام كامل في مجموعة قرقاش تتماشى مع تطلعاتهم المهنية.

وفي هذا السياق صرح شهاب قرقاش، قائلاً: " رأس المال البشري بلا شك هو الأساس الذي تقوم عليه أي منظمة. لذلك، يسعدنا أن نتشارك مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لتعزيز مبادرات قسم الموارد البشرية لدينا وإضافة المزيد من العقول الشابة والمشرقة في رحلتنا إلى النجاح. في مجموعة قرقاش، ندعم بقوة رؤية التوطين لحكومتنا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل"

من جانبه صرح الحمادي، قائلاً: "تهدف استراتيجيتنا إلى تعزيز دور التدريب التقني والمهني في إنتاج جيل جديد من الإماراتيين المؤهلين لأداء وظائف عالية التخصص، وتقديم خدمات مبتكرة وعالمية المستوى. وأن أهمية مذكرة التفاهم هذه تأتي من كونها نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الكيانات الصناعية الرائدة ومؤسسات التعليم المهني التي نسعى من خلالها إلى تعزيز القدرات الوطنية وطرح فرص جديدة أمام الشباب الإماراتي لإيجاد مكانهم المناسب ومتابعة مستقبلهم بشغف".

وأكد الحمادي: "أن مذكرة التفاهم تعكس التزام المعهد بتنمية الموارد البشرية وزيادة القدرة التنافسية لمواطني دولة الإمارات في سوق العمل بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات".

وقالت عائشة، رئيسة قسم الموارد البشرية في مجموعة قرقاش: "قطاع سيارات في الإمارات العربية المتحدة قوي وتنافسي للغاية ويحتاج إلى المواهب التي تتمتع بالمعرفة والمهارة. من خلال منح مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة منصة لاكتشاف الوظائف في هذا القطاع، فإننا في قرقاش نرى فرصة حقيقية لتقديم تجربة مهنية لا مثيل لها. مع شركاء مثل معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، نقترب خطوة من هدفنا المتمثل في تمكين المواهب المحلية".

حتى الآن، قامت المجموعة بإطلاق إصدارين من برنامج iStar للتدريب المهني التقني بنجاح. مع بدء هذه الشراكة، تتطلع مجموعة قرقاش إلى بناء شراكات مع كيانات أخرى متشابهة في التفكير وتوسيع برنامج iStar للتدريب التقني الشهير لجذب المزيد من المواهب المحلية لتعزيز المهارات الإماراتية، والتي سيكون لها تأثير عميق على نمو دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة قرقاش:

تحتل مجموعة قرقاش منذ تأسيسها عام 1918 مكانة رائدة في عالم الأعمال حيث تشمل أنشطتها التجارية المتنوعة قطاع السيارات والعقارات والاستثمارات. كما نجحت في استقطاب علامات تجارية عالمية رائدة في قطاع السيارات إلى الإمارات العربية المتحدة مثل "مرسيدس- بنز" و"ألفا روميو" و"جي أيه سي موتور" و"سيكست" الشركة العالمية لتأجير السيارات بالإضافة إلى منتجات زيوت التشحيم الصناعية ومعدات البناء وأنظمة الطاقة. ويقدم قطاع الاستثمار بالمجموعة الذي تأسس عام 1998 خدمات مالية متميزة، بينما يوفر قطاع العقارات مساعدته المتخصصة لعملائه الكرام في إدارة الممتلكات السكنية والتجارية والصناعية.