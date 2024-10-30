

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، تواصل مجموعة فين جروب تعزيز حضورها في دولة الإمارات، ساعيةً إلى تحقيق تكامل فعّال في الأسواق.

ومع رغبة البلدين في دفع آفاق التعاون إلى الأمام، تمثل شراكات فين جروب جسراً للابتكار والنمو المستدام بين السوقين الإماراتي والفيتنامي، فضلاً عن كون هذه الشراكة تأتي تجسيداً للطموح المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري في العديد من المجالات الحيوية؛ مثل التنقل الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، وتطوير الموانئ.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فين جروب، فام نات فونج: "تمثل هذا الخطوة الاستراتيجية من العلاقات بين الإمارات وفيتنام فرصة غير مسبوقة للتعاون؛ فسياسات الإمارات الرائدة والتزامها بالابتكار تتماشى مع رؤيتنا لبناء مستقبل مستدام وشامل، ومن خلال شراكاتنا، نسعى إلى تقديم تقنيات متطورة وممارسات مستدامة وخبرات رائدة تخدم المجتمعات في كلا البلدين، ومع شركائنا في الإمارات، فإننا نلتزم بوضع معايير جديدة للتقدم الاقتصادي والبيئي، ودعم الحلول العالمية التي تخدم اقتصادينا ودفع آفاق التطور في العالم ككل".

ويستند تقدم فين جروب في دولة الإمارات على أسس متينة تم بناؤها من خلال تحالفات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات البارزة مثل مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية البحري (NMDC) وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومجموعة برايم (Prime Group) ومجموعة بنية (Benya Group)، وذلك بهدف تعزيز حلول التنقل الأخضر والخدمات اللوجستية.

وبينما تساهم فين جروب بفعالية في تحقيق أهداف التحول الأخضر لفيتنام، يعكس دخولها الاستراتيجي إلى السوق الإماراتية المزدهرة الرؤية المشتركة للابتكار والاستدامة والازدهار المتبادل، مما يمهد الطريق لشراكات مستقبلية مميزة عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

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