دبي، الإمارات العربية المتحدة - يسرّ مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعَدّ إحدى المؤسّسات المرموقة في دبي.

ستشكّل مذكرة التفاهم التي وقّعها كلّ من السيّد عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسيّد فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، خطوةً بارزةً في التزامهما المشترك بتحريك عجلة النموّ الاقتصادي، وتعزيز المنافسة ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.

تتوافق هذه الشراكة مع القيم الأساسية لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، بحيث تسلّط الضوء على أهمية إشراك المجتمع المحلي. وبما أنّ مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا تدرك تماماً الدور الحيوي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، فهي تلتزم التزاماً تاماً بدعم المشاريع المحلية في كافة مواقعها التشغيلية وتسعى إلى بناء شراكات وتعاونات مستدامة بهدف تشجيع الابتكار والنموّ المتبادل لمشاريعها، وبالتالي توفير فرص متكافئة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعيّن على مؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزويد مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بمعلومات شاملة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجّلة في مختلف الفئات، بما يتيح للعلامة الفندقية منح هذه المشاريع عدّة فرص للمشاركة. ومن هذا المنطلق، ستصبح كلّ مؤسسة جزءاً من عملية المشتريات التابعة للفندق، مما سيتيح لها توسيع انتشارها في السوق وتنويع قاعدة مشتريها. يهدف التعاون إلى تعزيز المنافسة، وتبسيط عملية تقديم المناقصات وتسهيل التفاعل بين الأعضاء والمشترين من القطاع الخاص.

فإلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، تصبّ مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم تركيزها على تطبيق مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية. تتطلّع سلسلة الفنادق إذاً إلى تحسين ممارساتها المستدامة والمساهمة إيجاباً في المجتمع المحلّي، من خلال إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبراتها في عمليّات المجموعة.

وفي هذه المناسبة، أعرب السيّد فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم عن حماسه بشأن التعاون، قائلاً: "يسرّنا توحيد جهودنا مع مؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دعمنا لهذه المشاريع. تؤكّد مذكرة التفاهم هذه على التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع المنافسة السليمة وتحريك عجلة التعاون ضمن مجتمع الأعمال المحلّي. ونحن على قناعة تامّة بأنّنا من خلال توفير الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سنتمكّن من المساهمة معاً في التنمية المستدامة وتطوير بيئة عمل شاملة للجميع".

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نبذة عن فنادق ومنتجعات ميلينيوم

تُعَد فنادق ومنتجعات ميلينيوم العلامة التجارية العالمية لمجموعة فنادق میلینیوم وكوبثورن المحدودة، وهي شركة فنادق عالمية تمتلك وتدير أكثر من 150 فندقاً في حوالي 80 موقعاً حول العالم في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كما تقع عقاراتها في أبرز المدن الرئيسية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تحتلّ فنادق ومنتجعات ميلينيوم أفضل المواقع حول العالم، وتُعتبر الوجهة المفضلة لدى المسافرين من سيّاح ورجال أعمال. تُعدّ فنادق میلینیوم وكوبثورن الذراع الفندقية لشركة "سيتي ديفلبمنت" العقارية المحدودة والعالمية المدرجة في سنغافورة، كما أنّها عضو في مجموعة هونغ ليونغ.

تُدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً أكثر من 50 فندقاً و15000 غرفة بالإضافة إلى 32 فندقاً قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة. بدأت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا مسيرتها الناجحة بتدشين فندقها الأول والوحيد ميلينيوم أبوظبي ثم ما انفكت تتوسع أكثر فأكثر في المدن والبلدان المجاورة وتؤسس شراكات مع نخبة من المالكين بحيث باتت اليوم إحدى الشركات الأسرع نمواً في مجال إدارة الفنادق في المنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.millenniumhotels.com