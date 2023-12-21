دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا تعاونها مع سويتش فوودز، الشركة الإماراتية الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الغذائية، لتؤكد المجموعة مرة أخرى جديتها في الحدّ من تأثيرها على البيئة والتزامها بدورها المجتمعي. حيث تدل هذه الشراكة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم بالحدّ من بصمتها الكربونية، كما تتيح لها تقديم تجربة طعام فريدة لضيوفها عبر استخدام مكوّنات مستقدمة من مصادر نباتية، محليّة، ومستدامة.

من خلال هذا التعاون، سيتمّ دمج منتجات شركة سويتش فوودز النباتية في قوائم الطعام التي تقدّمها فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط. وتؤكّد هذه المبادرة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط بالمشاركة المجتمعية، حيث تلعب هذه المبادرة دوراً مهماً في دعم الشركات المحلية، وتحفيز الإبتكار والنموّ المتبادل، والمساعدة بالتالي على توفير فرص متكافئة للجميع. يقود هذا التعاون أيضاً مبادرات الإستدامة والتصدّي للتغيّر المناخي للمجموعة، ويجسّد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى الإرتقاء بمكانة الدولة لتصبح رائدة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.

وبهذه المناسبة، صرّح فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يُعتبر تعاوننا مع شركة سويتش فوودز خطوة أساسية في سعينا إلى اعتماد نهج أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة مما يساعدنا أيضاً في تحقيق التميّز في مجال الطهي. ونفتخر بإبرام هذه الشراكة التي تعكس التزامنا بالممارسات الصديقة للبيئة. كما نتشارك رؤيتنا مع شركة سويتش فوودز، حيث نسعى معاً إلى تقديم مأكولات مغذّية وغنيّة بالنكهات الطبيعية والمذاق الشهي".

تُعدّ سويتش فوودز شركة إماراتية ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا الغذائية وتسعى إلى تشجيع الأفراد على تغيير عادات تناول الطعام عبر تقديم بدائل اللحوم المستدامة من المصادر النباتية. تلتزم الشركة بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من بدائل اللحوم اللذيذة والصحية 100%، والتي تتميز بمذاق غني وجودة عالية وتتمتع بتناغم بين مختلف النكهات الفريدة لفن الطهي المحلي. وتتمثل مهمة الشركة في تشجيع الأفراد والعلامات التجارية على اتّباع أسلوب حياة صحّي والتلذّذ بالنكهات الأصيلة للأطباق التي يحبّونها.

كما علّق ادوار حامض، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة سويتش فوودز قائلاً: "يعكس هذا التعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، التزامنا المشترك بدعم الممارسات المستدامة في قطاع الضيافة. فلطالما حرصت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم على إعطاء الأولوية لاعتماد المصادر المحلية والمستدامة في أعمالها، تماماً مثل شركة سويتش فوودز. لذلك، كان من السهل علينا إيجاد ما هو مشترك واستكشاف فرصة للارتقاء بتجارب تناول الطعام لبناء مستقبل أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة للضيوف الكرام في كافّة فنادق المجموعة والمرافق التابعة لها".

من المرتقب أن تكشف مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وشركة سويتش فوودز عن تشكيلة واسعة من الأطباق النباتية التي تشمل خيارات لذيذة من المأكولات مثل الناتشوز الغني بالنكهات، ساندويتش فاهيتا من سويتش، معكرونة بصلصة البولونيز واللازانيا. كما أصبح بإمكان ضيوف فندق ميلينيوم بلايس مردف أو فندق كوبثورن دبي، التلذّذ بتشكيلة متنوعة من بدائل اللحوم المصنوعة من مصادر نباتية، التي ستتوفّر قريباً في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الأخرى.

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