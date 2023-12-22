دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا تعاونها مع سويتش فوودز، الشركة الإماراتية الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الغذائية، لتؤكد المجموعة مرة أخرى جديتها في الحدّ من تأثيرها على البيئة والتزامها بدورها المجتمعي. حيث تدل هذه الشراكة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم بالحدّ من بصمتها الكربونية، كما تتيح لها تقديم تجربة طعام فريدة لضيوفها عبر استخدام مكوّنات مستقدمة من مصادر نباتية، محليّة، ومستدامة.

من خلال هذا التعاون، سيتمّ دمج منتجات شركة سويتش فوودز النباتية في قوائم الطعام التي تقدّمها فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط. وتؤكّد هذه المبادرة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط بالمشاركة المجتمعية، حيث تلعب هذه المبادرة دوراً مهماً في دعم الشركات المحلية، وتحفيز الإبتكار والنموّ المتبادل، والمساعدة بالتالي على توفير فرص متكافئة للجميع. يقود هذا التعاون أيضاً مبادرات الإستدامة والتصدّي للتغيّر المناخي للمجموعة، ويجسّد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى الإرتقاء بمكانة الدولة لتصبح رائدة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.

وبهذه المناسبة، صرّح فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يُعتبر تعاوننا مع شركة سويتش فوودز خطوة أساسية في سعينا إلى اعتماد نهج أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة مما يساعدنا أيضاً في تحقيق التميّز في مجال الطهي. ونفتخر بإبرام هذه الشراكة التي تعكس التزامنا بالممارسات الصديقة للبيئة. كما نتشارك رؤيتنا مع شركة سويتش فوودز، حيث نسعى معاً إلى تقديم مأكولات مغذّية وغنيّة بالنكهات الطبيعية والمذاق الشهي".

تُعدّ سويتش فوودز شركة إماراتية ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا الغذائية وتسعى إلى تشجيع الأفراد على تغيير عادات تناول الطعام عبر تقديم بدائل اللحوم المستدامة من المصادر النباتية. تلتزم الشركة بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من بدائل اللحوم اللذيذة والصحية 100%، والتي تتميز بمذاق غني وجودة عالية وتتمتع بتناغم بين مختلف النكهات الفريدة لفن الطهي المحلي. وتتمثل مهمة الشركة في تشجيع الأفراد والعلامات التجارية على اتّباع أسلوب حياة صحّي والتلذّذ بالنكهات الأصيلة للأطباق التي يحبّونها.

كما علّق ادوار حامض، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة سويتش فوودز قائلاً: "يعكس هذا التعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، التزامنا المشترك بدعم الممارسات المستدامة في قطاع الضيافة. فلطالما حرصت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم على إعطاء الأولوية لاعتماد المصادر المحلية والمستدامة في أعمالها، تماماً مثل شركة سويتش فوودز. لذلك، كان من السهل علينا إيجاد ما هو مشترك واستكشاف فرصة للارتقاء بتجارب تناول الطعام لبناء مستقبل أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة للضيوف الكرام في كافّة فنادق المجموعة والمرافق التابعة لها".

من المرتقب أن تكشف مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم وشركة سويتش فوودز عن تشكيلة واسعة من الأطباق النباتية التي تشمل خيارات لذيذة من المأكولات مثل الناتشوز الغني بالنكهات، ساندويتش فاهيتا من سويتش، معكرونة بصلصة البولونيز واللازانيا. كما أصبح بإمكان ضيوف فندق ميلينيوم بلايس مردف أو فندق كوبثورن دبي، التلذّذ بتشكيلة متنوعة من بدائل اللحوم المصنوعة من مصادر نباتية، التي ستتوفّر قريباً في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الأخرى.

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لمحة عن مجموعة فنادق میلینیوم وكوبثورن:

تُعَد فنادق ومنتجعات ميلينيوم العلامة التجارية العالمية لمجموعة فنادق میلینیوم وكوبثورن المحدودة، وهي شركة فنادق عالمية تمتلك وتدير أكثر من 145 فندقاً في حوالي 80 موقعاً حول العالم في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كما تقع عقاراتها في أبرز المدن الرئيسية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تحتلّ فنادق ومنتجعات ميلينيوم أفضل المواقع حول العالم، وتُعتبر الوجهة المفضلة لدى المسافرين من سيّاح ورجال أعمال. تُعدّ فنادق میلینیوم وكوبثورن الذراع الفندقية لشركة "سيتي ديفلبمنت" العقارية المحدودة والعالمية المدرجة في سنغافورة، كما أنّها عضو في مجموعة هونغ ليونغ.

تُدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً قرابة 50 فندقاً و15000 غرفة بالإضافة إلى 32 فندقاً قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة. بدأت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا مسيرتها الناجحة بتدشين فندقها الأول والوحيد ميلينيوم أبوظبي ثم ما انفكت تتوسع أكثر فأكثر في المدن والبلدان المجاورة وتؤسس شراكات مع نخبة من المالكين بحيث باتت اليوم إحدى الشركات الأسرع نمواً في مجال إدارة الفنادق في المنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.millenniumhotels.com

لمحة عن شركة سويتش فوودز:

تُعدّ سويتش فوودز شركة إماراتية ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا الغذائية وتسعى إلى تشجيع الأفراد على تغيير عادات تناول الطعام عبر تقديم بدائل اللحوم المستدامة من المصادر النباتية المُنتجَة محلياً. تحتفي العلامة بعادات الطهي الخاصة بالمنطقة وتتمثل مهمتها في تمكين الأفراد من إحداث تغيير إيجابي ينعكس على صحتهم والبيئة المحيطة بهم من دون المساومة على تقديم مذاق غنيّ. تخلو البدائل النباتية الصحية بنسبة 100% عن منتجات اللحوم التي تقدّمها شركة سويتش فوودز، من المواد المعدلة وراثياً والصويا والهرمونات الحيوانية والمواد المسببة للحساسية والجلوتين، كما أنها حاصلة على شهادة حلال. وتقدّم الشركة تشكيلة من المنتجات المحليّة مثل الكباب، الكفتة، السجق، اللحم المفروم والبرجر. تتمثل رؤية الشركة في قيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو بناء مستقبل مستدام من خلال تشجيع الأفراد على اتخاذ خيارات غذائية صحية تنعكس إيجاباً على صحتهم وبيئتهم.