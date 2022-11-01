تفخر مجموعة فنادق راديسون بافتتاحها لمنتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا، أول منتجع شاطئي في منطقة ويست بيتش العصرية الجديدة في وجهة دبي الحضرية الشهيرة.

يقع منتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا على الممشى العصري المطل على الشاطئ في منطقة ويست بيتش المطلة على شواطئ نخلة جميرا، وهو ما يتيح للمسافرين بغرض الترفيه سهولة الوصول إلى الوجهات الترفيهية الراقية في المدينة، ومنها مول نخيل ومول الإمارات ونادي الإمارات للجولف.

يحتوي المنتجع على 315 غرفة ذات سرير بحجم كينج و74 غرفة بسريرين منفردين، جميعها مصممة بنوافذ وشرفات ممتدة من الأرضية إلى السقف لتمنح الضيوف إطلالات بحرية ساحرة على الخليج العربي وأفق مارينا وميناء دبي الخلاب وعين دبي الشهيرة، وهي أكبر وأطول عجلة دوارة في العالم ومكانها في جزيرة بلو ووترز.

وباعتبار منتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا واحداً من أوائل المنتجعات التي تنشئها المجموعة في الإمارات، فإنه يتيح الوصول إلى شاطئ فندقي حصري مجهز بمقاعد للتشمس ومظلات وخدمة مأكولات ومشروبات. تحتوي المنشأة على العديد من حمامات السباحة، بما في ذلك حمام سباحة بمنصة في الطابق الأول، وحمام سباحة على السطح في الطابق الثالث عشر ومسبح أطفال به نادي للأحباء الصغار. يقع حمام السباحة الممتد بلا نهاية على السطح وسط مجموعة من المقاعد الخشبية وأسرة للتشمس ذات الستائر البيضاء المتدفقة للاسترخاء واتقاء الشمس أثناء الاستمتاع بالمشاهد الساحرة. يقع السبا في الطابق الثالث عشر، ويحتوي على ست غرف معالجة، منها غرفة للأزواج وحمام مغربي وقسم للعناية بالجمال وجلسات التدليك والكثير من الباقات المتنوعة.

تظل النخلة واحدة من أشهر الوجهات في العالم، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في منتج راديسون بيتش الجديد. صرح جلادفين فرانك، المدير العام لمنتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا قائلاً: "نحن نفخر بتقديم لحظات لا تُنسى لضيوفنا، ونتطلع إلى تزويد زوارنا في ويست بيتش بتجربة منتجع فريدة تتطابق مع الخدمات ذات المستوى العالمي".

يستضيف منتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا العديد من المطاعم الرائعة التي تقدم المأكولات الفاخرة للمواطنين المحليين وضيوف الفندق. يقع المطعم الذي يفتح أبوابه لاستقبال الضيوف طوال اليوم في الطابق الأول وسوف يضم تراساً خارجياً يطل على شاطئ نخلة جميرا الساحر. تم تصميم المطعم بدرجات ألوان ناعمة من الأبيض والبيج، ومن الخشب الطبيعي ولمسات من الراتان، وهو يتميز بطابع يجمع بين أجواء المنتجع الراقية ولكن غير رسمية. يضم المنتجع أيضاً بار إسكو بار ذي الطابع اللاتيني، وبار بلاك فلامينجو ذي الطابع الكاريبي، وبار تونينو لامبورغيني مارى نوستروم الواقع بجوار حمام السباحة على السطح، ويقدم كل منها مشروبات مميزة وأطباقاً شهية تمنحك تجربة حياة ليلية رائعة، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بوجباتهم السريعة والمشروبات في خدمة الطعام السريعة Grab & Go في البهو. ويمكن لضيوف الفندق أيضاً الاستمتاع بثلاث قاعات للاجتماعات تتيح لهم إمكانية الحضور الفعلي أوالحضور عن بُعد، وجميعها مجهزة ببنية تحتية وأجهزة ذات مستوى عالمي تلبي احتياجات كل الأعمال.

يقول تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تظل الإمارات سوقاً رئيسياً لمجموعة فنادق راديسون، وإضافة منتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا هو دليل على تفانينا لتوسيع نطاق عروض علامتنا التجارية المتنوعة. يأتي افتتاح منتجع راديسون بيتش دبي نخلة الجميرا في دبي في إطار خطتنا لتوسيع نطاق منتجعات راديسون في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يبحث السكان المحليون بشكل متزايد عن منتجعات للإقامة المحلية ويبحث المسافرون الدوليون عن منتجعات للاستمتاع بأشعة الشمس والأجواء المحلية النابضة بالحياة".

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