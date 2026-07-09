بروكسل، تعتمد الميزة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقنية متطورة ترصد تلقائياً أسعار الإقامات الفندقية الأقل المتاحة عبر منصات الحجز التابعة لجهات خارجية وتطابقها لحظياً، لتلغي الإجراءات اليدوية مثل تقديم الطلبات وإرفاق لقطات الشاشة وانتظار الموافقات، وتستبدل نموذج ضمان أفضل سعر عبر الإنترنت التقليدي بحل آلي بالكامل يعمل في الوقت الفعلي.

أطلقت مجموعة فنادق راديسون تقنية مبتكرة هي الأولى من نوعها في قطاع الضيافة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمطابقة أسعار الفنادق في الوقت الفعلي، لترتقي بتجربة الحجز المباشر عبر الإنترنت للمسافرين.

وتعمل الميزة الجديدة على رصد الأسعار الأقلّ المتاحة للعامة للإقامات في مجموعة فنادق راديسون عبر منصات الحجز التابعة لجهات خارجية، ثم مطابقتها فوراً على موقع RadissonHotels.com، ما يلغي حاجة الضيوف إلى تقديم طلبات المطابقة أو إرفاق لقطات الشاشة أو انتظار الموافقات اليدوية. وعلى خلاف برامج ضمان أفضل سعر متاح التقليدية والتي تستلزم من الضيوف تحديد الأسعار الأقل وتقديم طلبات المطابقة عبر إجراءات يدوية، تعمل تقنية مطابقة الأسعار الجديدة على التحقق تلقائياً من الأسعار الأقل وفقاً للمعايير المعتمدة وتطبيقها في الوقت الفعلي. ويشكّل إطلاق هذه التقنية إنجازاً مهماً ضمن مسيرة التحول الرقمي لمجموعة فنادق راديسون، حيث يضع معياراً جديداً لتعزيز شفافية الأسعار وتوفير تجربة حجز مباشر أكثر سهولة وسلاسة في قطاع الضيافة.

وقد علّق جياني دي فيدي، الرئيس التنفيذي العالمي للشؤون التجارية لدى مجموعة فنادق راديسون، قائلاً: "يتوقّع المسافرون اليوم تجربة حجز تتّسم بالسرعة والبساطة والثقة. وتمثل تقنية مطابقة الأسعار التزامنا بتوفير راحة البال للضيوف الذين يختارون الحجز مباشرةً معنا، بحيث لا يضطرون إلى التساؤل عمّا إذا كان بإمكانهم العثور على سعر أفضل في مكان آخر. ومن خلال أتمتة هذه العملية في الوقت الفعلي، نرتقي بتجربة الحجز المباشر لتصبح أكثر بساطة ووضوحاً، ونقدّم قيمة إضافية للضيوف وشركائنا من الفنادق على حد سواء."

مطابقة الأسعار في الوقت الفعلي

عندما يعثر أحد الضيوف على سعر أقلّ لأحد فنادق مجموعة فنادق راديسون عبر وكالة سفر إلكترونية أو من خلال محرّك بحث مثل Google Hotels، يعمل النظام الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على التحقق فوراً من اختلاف الأسعار ومطابقة الأسعار الأقل المتاحة للعامة وفقاً للمعايير المعتمدة، ليوجّه المستخدم مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للفندق، من دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية.

وتتوفّر هذه الميزة في جميع فنادق مجموعة فنادق راديسون حول العالم، وتشمل حالياً الأسعار المعروضة عبر أبرز وكالات السفر الإلكترونية، مثل Booking.com وExpedia وHotels.com وAgoda وPriceline وTrip.com وMakeMyTrip، إلى جانب العديد من المنصات الأخرى.

المزايا المقدّمة للضيوف والفنادق

توفر تقنية مطابقة الأسعار للضيوف راحة البال والثقة بأن الحجز المباشر عبر RadissonHotels.com يضمن دائماً الحصول على أفضل سعر متاح، مع توفير الوقت والجهد. أما بالنسبة إلى فرق العمل في الفنادق، فتستفيد من عملية مؤتمتة بالكامل تُزيل الأعباء الإدارية المرتبطة بإدارة طلبات مطابقة الأسعار يدوياً، ما يتيح للموظفين التركيز على تقديم تجارب استثنائية للضيوف. كما يوفر هذا النموذج المؤتمت فهماً أعمق لأداء الأسعار وسلوك العملاء، ويساعد على قياس النتائج وتحسين استراتيجيات الحجز المباشر.

وتشكّل تقنية مطابقة الأسعار جزءاً من استراتيجية مجموعة فنادق راديسون الأوسع في مجال الابتكار الرقمي، والرامية إلى توفير تجارب ضيوف أكثر ذكاءً وانسيابية عبر توظيف الأتمتة، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بإمكانات الحجز المباشر. ومن خلال استبدال برنامج ضمان أفضل سعر متاح عبر الإنترنت التقليدي، الذي يعتمد على الإجراءات اللاحقة بعد اكتشاف الفروقات في الأسعار، بحل استباقي مؤتمت بالكامل، يؤكد هذا الإطلاق التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في التقنيات التي تبسّط عملية التخطيط للسفر، وتعزز في الوقت ذاته علاقاتها المباشرة مع الضيوف حول العالم.

يُرجى زيارة https://www.radissonhotels.com للتعرّف إلى كيفية مساهمة تقنية مطابقة الأسعار في جعل عملية الحجز أكثر سهولة وسلاسة.

لمحة عن مجموعة فنادق راديسون

تُدير مجموعة فنادق راديسون العالمية أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تملك أكثر من 16000 فندقاً قيد التشغيل والتطوير في أكثر من 100 بلد. وتعتمد العلامة الشاملة للمجموعة شعار "كل لحظة مهمة" وتقدّم خدمة استثنائية لتلبية كافة متطلبات الضيوف وتطلعاتهم.

تشمل محفظة المجموعة راديسون كوليكشن، آرتوتيل، راديسون بلو، راديسون، راديسون رِد، راديسون إنديفيديوالز، بارك بلازا، بارك إن باي راديسون، كاونتري إن أند سويتس باي راديسون وبرايز باي راديسون، وتنضوي جميعها تحت راية فنادق راديسون.

يقدّم برنامج المكافآت العالمي راديسون ريواردز الخاص بمجموعة فنادق راديسون للضيوف تجربة غاية في الفخامة، ليستمتعوا بلحظات لا تنسى، ويضمّ أكثر من 28 مليون عضو. يُعدّ هذا البرنامج الأكثر بساطة في قطاع الضيافة ككلّ، إذ يمنح أعضاءه مزايا استثنائية، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة منها اعتباراً من اليوم الأول لتسجيلهم، ضمن باقة واسعة من الفنادق المنتشرة في أوروبا، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

تقدّم راديسون ميتينغز حلولاً مخصصة لأي فعالية أو اجتماع، بما فيها الحلول الهجينة التي تضع الضيوف واحتياجاتهم في قلب عروضها. ترتكز الخدمة التي توفّرها راديسون ميتينغز على ثلاثة مبادئ متينة، ألا وهي الصفة الشخصية والاحترافية والتميّز، وتقدّم العلامة الخدمات الرئيسية بالاعتماد على مفهوم تعويض الكربون القائم على الحد من انبعاثاته.

تصبّ مجموعة فنادق راديسون جام تركيزها على الاعتناء بموظفيها والمجتمعات التي تحتضن فنادقها وكوكبنا الأمّ أيضاً. ومن هذا المنطلق، تلتزم بأهدافها القائمة على أسُس علمية للحدّ من الانبعاثات بحلول العام 2050. وبفضل الحلول الاستثنائية لاسيما مفهوم إقامة اجتماعات قائمة على تعويض الكربون من راديسون ميتينغز، نجعل الإقامة المستدامة في الفنادق أمراً بمنتهى السهولة واليسر. تحصد جميع فنادقنا شهادة أساسيّات الاستدامة الفندقية، بهدف جعل حلول السفر المستدامة متاحة للجميع بدون استثناء.

تشكّل صحة وسلامة الضيوف وأعضاء فريق العمل أولى الأولويات لدى مجموعة فنادق راديسون. وتخضع جميع الفنادق والمنتجعات التي تضمها محفظة المجموعة لشروط الصحة والسلامة الصارمة، حرصاً على العناية بضيوفنا وأعضاء فريقنا.

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