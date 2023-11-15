ستقوم مجموعة الضيافة الإسبانية ومجموعة عُمران بإنشاء صندوق للتطوير العقاري ولمشاريع السياحة والضيافة في سلطنة عمان

لندن: وقعت مجموعة فنادق بارسيلو، المجموعة الإسبانية الرائدة في مجال الضيافة، خلال سوق السفر العالمي في لندن على اتفاقية شراكة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية إلى زيادة فرص الاستثمار والنمو في قطاعي السياحة والضيافة في السلطنة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق مشاريع الضيافة في البلاد.

ستعمل الشراكة المشتركة على إنشاء صندوق للتنمية العقارية يهدف إلى الاستثمار في مشاريع السياحة والضيافة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الشركاء لجعل السلطنة وجهة رائدة للضيافة على المستوى العالمي وتعزيز أهداف مجموعة عُمران لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع التنمية الاستراتيجية.

وقال راؤول جونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بارسيلو، متحدثًا عن هذه الشراكة: "نحن فخورون جدًا بالخطوات الرائعة التي حققتها مجموعة فنادق بارسيلو في سلطنة عمان، وتؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة عُمران التزامنا تجاه قطاع السياحة والضيافة في السلطنة. سنعمل معاً على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص النمو، ووضع سلطنة عمان كوجهة الرائدة في قطاع الضيافة في جميع أنحاء العالم".

سيركز صندوق التطوير العقاري على الأهداف الرئيسية وفرص الاستثمار. وستقوم مجموعة فنادق بارسيلو أيضًا بإدارة وتشغيل أصول الصندوق لتعزيز فرص الاستثمار والنمو في قطاعات الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم، بالإضافة إلى مشاريع التطوير الأخرى.

صرح هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، قائلاً: "تتميز مجموعة فنادق بارسيلو بتعاونها في مجال الضيافة وعلى وجه التحديد في هذا المشروع. إن بصمتها الرائعة في سلطنة عُمان، تتجلى بشكل خاص في تحول المصنعة إلى وجهة سياحية مرغوبة، وهذه شهادة على تميزهم. وتؤكد هذه الاتفاقية الاستراتيجية تفانينا في ترسيخ مكانة عُمان كدولة رائدة في مجال السياحة والضيافة العالمية، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وبالتالي رفع مكانة عُمان الدولية. ونحن نتوقع بفارغ الصبر تعزيز شراكتنا مع مجموعة فنادق بارسيلو، والاستفادة من خبرتهم المتمرسة في أسواق السياحة الترفيهية وقوة علاقاتهم الخاصة في الأسواق الخارجية."

لعبت مجموعة فنادق بارسيلو دورًا محوريًا في تطوير المصنعة كوجهة سياحية. وفي عام 2021، عَينت مجموعة عُمران مجموعة إدارة الضيافة الإسبانية لإدارة وتشغيل منتجع بارسيلو المصنعة وتطوير المصنعة كوجهة سياحية بارزة. منذ ذلك الحين، وقعت مجموعة فنادق بارسيلو العديد من الاتفاقيات الرئيسية، بما في ذلك شراكة طويلة الأمد مع منظمي الرحلات السياحية نوا إيتاكا وسيدوك لتقديم رحلات جوية مباشرة من بولندا وجمهورية التشيك إلى مسقط، مما يجعل سلطنة عمان وجهة الضيافة المثالية في الأسواق الأوروبية. كما أبرمت المجموعة أيضًا شراكة مع عمان للإبحار لاستضافة بطولة العالم للإبحار الشراعي في منتجعها الشاطئي الرئيسي في المصنعة، مما أدى إلى تحقيق نتائج استثنائية وزيادة تدفقات الإيرادات ومستويات رضا العملاء في السلطنة.

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