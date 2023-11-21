تماشيًا مع استراتيجيتها لتعزيز مكانتها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي



المنامة، البحرين: كشفت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة بخبرة تزيد عن 50 عامًا في مملكة البحرين، عن عزمها على توسيع نطاق تواجدها في سوق المملكة العربية السعودية، عن طريق استثمار خبراتها في امتلاك وتطوير وإدارة الفنادق والشقق الفندقية، بالإضافة لتدشين محفظة متنوعة من المطاعم الفاخرة وفق أعلى طراز.

وقد منحت مجموعة فنادق الخليج سوق المملكة العربية السعودية الأولوية لتنفيذ عملية التوسع كجزء من استراتيجية النمو، حيث تم تأسيس شركة تابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية بعد الحصول على موافقة من قبل وزارة التجارة السعودية. وتعمل المجموعة حالياً على افتتاح مكتب إقليمي تمثيلي في مدينة الرياض لتسريع خطط التوسع وتقديم مجموعة واسعة من خدمات الضيافة، وذلك بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج قائلًا: "يُمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية تتماشى مع خطة النمو طويلة الأمد، حيث يتمتع هذا السوق بإمكانات كبيرة في قطاع الضيافة كما سيعمل مكتبنا الإقليمي التمثيلي في الرياض على تقديم أفضل خدمات الضيافة وتأسيس شراكات على المدى الطويل. ونحن ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية والمساهمة بتطوير قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية".

ومن جانبه، قال السيد أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: "يعد توسيع نطاق تواجدنا في المملكة العربية السعودية إنجازًا هامًا لمجموعة فنادق الخليج. وبفضل سمعتنا في السوق وعلامتنا التجارية وسجلنا الحافل في تقديم تجارب ضيافة استثنائية وخدمات ذات جودة عالية، فإننا نتطلع لتلبية الطلب المتزايد من الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، ويسعدنا أن نتمكن من تعزيز وجودنا في هذا السوق الحيوي والمساهمة في رحلة نموه المستمرة."

يأتي توسع مجموعة فنادق الخليج إلى المملكة العربية السعودية تأكيدًا على التزامها بالاستمرار في تقديم خدمات استثنائية لا نظير لها في قطاع الضيافة. وتعد المجموعة من المؤسسات الرائدة في القطاع، منذ تأسيسها في عام 1967 من خلال تدشين أول فندق من فئة خمس نجوم في مملكة البحرين "فندق الخليج".

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