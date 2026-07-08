المنامة، مملكة البحرين / ماليه، جمهورية المالديف : تواصل مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة في مملكة البحرين، تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع من خلال تطوير أول استثماراتها في جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي، عبر تطوير وتشغيل منتجع فاخر ومتكامل في جزر المالديف، في خطوة تعكس رؤيتها للنمو وتعزيز حضورها في الأسواق السياحية الواعدة.

ويأتي هذا المشروع عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة فنادق الخليج وشركة Keiretsu Pvt Ltd، لوضع إطار للتعاون المشترك لتطوير منتجع متكامل على إحدى الجزر الواقعة في منطقة "كافو أتول"، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المالديف. ويقع المشروع على بُعد نحو 15 إلى 25 دقيقة بالقارب السريع من مطار فيلانا الدولي، بما يجمع بين خصوصية الجزيرة وسهولة الوصول إليها.

ومن المخطط أن يُقام المشروع كمنتجع فاخر متكامل على جزيرة مستقلة، يضم مجموعة متنوعة من الفلل الشاطئية والفلل المشيدة فوق المياه المزودة بمسابح خاصة، إلى جانب باقة متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية والصحية، إضافة إلى قاعة مخصصة للمناسبات الخاصة. ومن المقرر أن يحمل المنتجع إحدى العلامات التجارية العالمية المرموقة في قطاع الضيافة الفاخرة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الإضافية عقب استكمال الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات اللازمة.

ويعتزم الطرفان تأسيس شركة مشتركة لتملك المشروع وتطويره وتشغيله، حيث ستقوم مجموعة فنادق الخليج بتشغيل وإدارة المنتجع، في حين ستتولى شركة Keiretsu Pvt Ltd دوراً رئيسياً في الجوانب التنظيمية للمشروع على المستوى المحلي، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في تطوير المشاريع الكبرى في المالديف.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج:

"يمثل هذا المشروع محطة إستراتيجية في مسيرة نمو مجموعة فنادق الخليج، إذ يشكل أول توسع للمجموعة في جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي، ويعكس توجهنا نحو الاستثمار في أسواق جديدة تتمتع بمقومات نمو واعدة، وفي مقدمتها جزر المالديف، التي تُعد إحدى أبرز وجهات السياحة الفاخرة عالمياً."

وأضاف:"ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة التعاون مع شركائنا، ونثق بأن هذا المشروع الاستثماري سيشكل إضافة نوعية لمحفظة استثمارات المجموعة. ونتطلع إلى العمل المشترك للمضي قدماً في تطوير وجهة ضيافة فاخرة ومتكاملة تسهم في دعم نمو القطاع السياحي في المالديف، بما يحقق قيمة مستدامة وعوائد قوية لجميع الأطراف المعنية، ويعزز مسيرة المجموعة نحو النمو والتوسع."

من جانبه، قال السيد صفوان أحمد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Keiretsu Pvt Ltd:

"تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية نموذجاً يجمع بين خبرة مجموعة فنادق الخليج الطويلة في تملك وتشغيل الأصول الفندقية، والخبرة المحلية التي تتمتع بها شركتنا في تطوير المشاريع في المالديف. نسعى من خلال هذا التعاون إلى تطوير وجهة ضيافة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في قطاع الضيافة الفاخرة، مع الحفاظ على الهوية الفريدة والطبيعة البيئية الساحرة التي تميز جزر المالديف."

الجدير بالذكر أن مجموعة فنادق الخليج تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في قطاع الضيافة، نجحت خلالها في بناء محفظة متنوعة تشمل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، إلى جانب أنشطة الأغذية والمشروبات والخدمات الفندقية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الأسواق الأفريقية. وتتميز المجموعة بنموذج أعمال متكامل يجمع بين التملك والتطوير والتشغيل وإدارة الفنادق، إلى جانب إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات بالتعاون مع علامات فندقية عالمية، من بينها ماريوت وأكور وIHG. ويأتي هذا المشروع في المالديف امتداداً لإستراتيجية المجموعة للفترة 2026-2030، التي تستهدف التوسع في أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تطوير وتشغيل و إدارة الفنادق على المستويين الإقليمي والدولي.

للمزيد من المعلومات التواصل مع:

نور الحايكي

مدير قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق

مجموعة فنادق الخليج(GHG)

Noor.alhayki@gulfhotelsgroup.com

www.gulfhotelsgroup.com

نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فوزي كانو مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور 59 عاماً، لاتزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.

نبذة عن شركة Keiretsu Pvt Ltd

تُعد شركة Keiretsu Pvt Ltd إحدى الشركات الرائدة في جمهورية المالديف في مجال تطوير المشاريع وتقديم الحلول المتكاملة، وتمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم تطوير البنية التحتية والوجهات السياحية. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من الحلول تشمل تكامل الأنظمة، والبنية التحتية، وحلول الطاقة، وشبكات الجيل الجديد، وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة المشاريع.

للمزيد من المعلومات https://keiretsu.mv/

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