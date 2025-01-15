الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة فلاي خيفا شركة الطيران الخاصة التي تتخذ من أوزبكستان مقرًا لها، عن تعيين المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (جزء من مجموعة سيرا)، وكيلًا حصريًا للمبيعات العامة في المملكة. تعكس هذه الشراكة المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كسوق استراتيجي لشركة فلاي خيفا بينما يعمل الطرفان بشكل مشترك على تلبية متطلبات واحتياجات المسافرين إلى المملكة.

تعتزم فلاي خيفا تشغيل أولى رحلاتها إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، في يناير 2025 مما يعزز جاهزية المملكة لاستقبال أعداد متزايدة من حجاج ومعتمري آسيا الوسطى. وتُبرز هذه الشراكة الاستراتيجية أهمية أوزبكستان كسوق رئيسي للسياحة الدينية، مع توفير الخدمة الجوية الجديدة وصولًا مباشرًا وسهلًا إلى الأراضي المقدسة.

ستدعم شبكة المسافر القوية وحضورها البارز في السوق السعودية توسع عمليات فلاي خيفا في المنطقة، مع ضمان تقديم خدمات متميزة وسلسة للمسافرين. وستعتمد المسافر على خبراتها من خلال شركتها لإدارة الوجهات "اكتشف السعودية" وشركة تنظيم رحلات الحج والعمرة "مواسم"، لتعزيز مبيعات فلاي خيفا داخل المملكة.

أعرب، ديلشود حجايف، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي خيفا عن تطلعاته بشأن هذه الشراكة قائلاً: "نطمح من خلال هذا التعاون المتميز إلى تقديم تجارب سفر استثنائية لعملائنا. إن خبرة المسافر الراسخة في السوق وكفاءتها التكنولوجية العالية ستتيح لنا فرصة التوسع إلى أسواق جديدة وتقديم تجربة سفر سلسة تلبي تطلعات الجميع."

ومن جانبه أكد مزمّل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نؤمن بأن التحالفات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لنجاح مسيرتنا في قطاع السفر. ويسعدنا انضمام شركة فلاي خيفا إلى قائمة شركائنا المتميزين، مما يسهم في تعزيز الربط الجوي وتيسير وصول الحجاج والمعتمرين من أوزبكستان إلى المملكة."

تخطط شركة الطيران لتشغيل طائرة بوينج 757-300 المجهزة بمقاعد فسيحة ونظام ترفيهي متقدم على الخط الجديد إلى جدة. وتُعزز شراكة المسافر مع فلاي خيفا التزامها بتعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة السفر من وإلى المملكة العربية السعودية.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

نيفين ويليام

بيرسون | bursonglobal.com

nivine.william@bursonglobal.com

"فلاي خيفا" هي شركة طيران خاصة تأسست في عام 2021، وتهدف إلى تطوير خدمات الطيران للركاب والشحن والطيران التجاري، وتشغيل الرحلات الداخلية والدولية. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات النقل الجوي الآمن والعالي الجودة والفعّال، وتعزيز صورة الشركة كشريك مسؤول وموثوق به في الأسواق المحلية والدولية. وقد حصلت "فلاي خيفا" على شهادة مشغل الطائرات في 23 فبراير 2024.

حالياً، تقوم "فلاي خيفا" بتشغيل 4 رحلات أسبوعياً لنقل الشحن من هونغ كونغ إلى لييج، بلجيكا باستخدام طائرة بوينج 767 - 300 BCF، بالإضافة إلى تشغيل رحلات ركاب باستخدام طائرات بوينج B757-300.

هدفنا هو إقامة تعاون طويل الأمد مع العملاء، وتوسيع وتنوع أسطول الطائرات لتقديم قدرات نقل مختلفة لعملاء متنوعين، وبالتالي تغطية شريحة أكبر من أعمال النقل واللوجستيات وتقديم أفضل باقات خدمات شاملة بأسعار مرنة.

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