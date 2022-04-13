· الرئيس التنفيذي للمجموعة يزور المركز لافتتاح صف دراسي مخصص للطلاب المصابين بالتوحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، عن أولى ثمرات شراكتها الجديدة مع مركز راشد لأصحاب الهمم وهي افتتاح صف دراسي مخصص لدعم وتنمية مهارات الطلبة المصابين بالتوحد.

وتضمنت الشراكة تمويل مجموعة فاين القابضة لعملية بناء الصف الدراسي في مقر المركز غير الربحي، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المستلزمات والتجهيزات التعليمية الأساسية لتطوير مهارات طلاب الصف.

وزار الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي، مركز راشد لافتتاح الصف الدراسي الجديد، حيث قال تعليقاً على هذه المبادرة: "تسعى مجموعة فاين الصحية القابضة إلى إحداث نقلةٍ نوعية في المجتمعات التي تعمل فيها، والمساهمة في إحداث تغييرات إيجابية فيها، حيث نواصل العمل على اختيار أفضل السبل لخدمة تلك المجتمعات، ويسعدنا في هذا الإطار المساهمة في توفير تعليم أفضل لأصحاب الهمم وتطوير قدراتهم".

هذا وتأسس مركز راشد في عام 1994 بهدف توفير التعليم والعلاج لأصحاب الهمم. وقدم المركز على مدى 27 عاماً مضت دعمه لأصحاب الهمم في الإمارات من خلال البرامج والمنتديات الدورية وورش العمل والدورات التعليمية القائمة على الأبحاث العلمية والمنهجيات العملية.

وسيعمل الصف الدراسي الجديد على دعم عملية تعليم الطلاب المصابين بالتوحد وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تشخيص حالات التوحد في الإمارات. وتتيح هذه الخطوة الفرصة لمزيد من الطلاب الوصول إلى شبكة الدعم والأدوات التعليمية اللازمة والتي طورها مركز راشد لخدمة طلبته.

ومن جانبها، قالت مريم عثمان، المديرة العامة لمركز راشد لأصحاب الهمم: "لطالما لعب القطاع الخاص في دبي والإمارات دوراً داعماً لأصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وقد اختارت مجموعة فاين الصحية القابضة بناء صف دراسي مخصص للطلاب أصحاب الهمم المصابون بالتوحد من أصحاب الأداء العالي، ووفّرت مجموعة من المستلزمات الضرورية لمساعدة طلابنا".

وأضافت عثمان: "تتيح لنا الشراكة مع مجموعة فاين تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأصحاب الهمم، مما يوفر لهم فرصة اكتشاف إمكاناتهم والاستفادة منها بصورة كاملة. ويشكّل دعم أصحاب الهمم جزءاً أساسياً من هدفنا الأسمى الذي نعمل جميعاً على تحقيقه بما يعكس قيم المجتمع الإماراتي بكامله".

كما أعربت عثمان عن عمق الشراكة التي تجمع مركز راشد لأصحاب الهمم وفاين الصحية القابضة، قائلةً: "نتطلع إلى إرساء شراكة طويلة الأمد يمكن استثمارها في دعم أصحاب الهمم وتأمين احتياجاتهم بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين".

وتُعد مجموعة فاين الصحية القابضة مجموعةً رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، مع التركيز على الاستدامة وأحدث عمليات الإنتاج وبرامج المسؤولية المجتمعية الرائدة.

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لمحة حول فاين الصحية القابضة:

تُعتبر فاين الصحية القابضة إحدى المجموعات الرائدة في صناعة المنتجات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم خدماتها للمستهلكين في أكثر من 80 دولة حول العالم. وتأسست المجموعة كشركةٍ لتصنيع الورق، وما لبثت أن تحولت إلى شركة صحية تكرس جهودها لتعزيز الصحة والرفاهية على مستوى العالم. وتركز المجموعة من خلال التزامها بتحقيق رؤيتها الطموحة في أن تصبح المجموعة العربية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، على ترسيخ مبادئ العافية والاستدامة والتكنولوجيا المتطورة التي تقوم عليها عملياتها الإنتاجية، وتسعى لريادة برامج المسؤولية المجتمعية، والمنتجات عالية الجودة والحائزة على الجوائز. كما تقدم الشركة طيفاً واسعاً من المنتجات التي تشمل مناديل الوجه المعقمة والمحارم ومناشف المطبخ وورق التواليت وحفاضات الأطفال وكبار السن ورولات الورق الضخمة وغيرها من الحلول الصحية المتكاملة للشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية المبتكرة وحلول الحماية من الجراثيم طويلة الأمد والمكملات الغذائية الطبيعية.