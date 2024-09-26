القاهرة، أعلنت مجموعة عربية عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب 2024" المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ويُعد أحد أهم المعارض العقارية في المنطقة، حيث تقدم الشركة خلاله عروضًا حصرية على عدد من مشروعاتها العقارية الرائدة.

وبالتزامن مع المعرض، أعلنت مجموعة عربية عن شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة الفنادق العالمية "إنتركونتيننتال"، تضم هذه الفنادق علامات عالمية مرموقة مثل Holiday Inn، Staybridge، Concord وFairmont. حيث تم بناء مجموعة فنادق فاخرة داخل مشروع صن كابيتال. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الشركة لتقديم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الفخامة و الخدمات عالمية المستوى، مما يُعزز من مكانة صن كابيتال كوجهة استثمارية وسكنية فريدة في غرب القاهرة.

ويعرض جناح مجموعة عربية خلال سيتي سكيب 2024 مجموعة من أبرز مشروعاتها، بما في ذلك مشروع "إلورا الشيخ زايد"، وهو أحدث مشروعات الشركة، الذي يقدم وحدات سكنية متنوعة تشمل تاون هاوس، وتوين هاوس، وستاند ألون فيلا، بمساحات تتراوح بين 174 و290 متر مربع بأسعار تبدأ من 12,750,000، مع عروض مميزة تبدأ بمقدم 5% وفترة تقسيط تصل إلى 9 سنوات، أو 30% تخفيض للدفع الفوري، كما تقدم الشركة تسهيلات في مشروع "صن كابيتال" بمقدم 5% على 9 سنوات، بالإضافة إلى مشروع "جاليريا" بمقدم 10% وفترة تقسيط تصل إلى 7 سنوات مع الاستلام الفورى. وبالنسبة لمشروع "بنجالوز الساحل الشمالي" توفر الشركة وحدات بمقدم 10% وفترة تقسيط تصل إلى 8 سنوات.

في هذا السياق، قال أحمد عبد الباقي، رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس الإدارة بمجموعة عربية ، إن الاستثمار العقاري يًعد أحد الخيارات الآمنة والمربحة للمستثمرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. وأكد أن جناح الشركة في معرض سيتي سكيب يقدم حلولًا استثمارية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الزوار، وأشار إلى أن جناح الشركة في المعرض يوفر حلولًا استثمارية متنوعة، تلبي تطلعات الزوار من خلال عرض وحدات سكنية وإدارية بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري التي تناسب الراغبين في السكن أو الاستثمار الفوري.

من جانبه، قال محمد علوي، مستشار مجلس إدارة مجموعة عربية ، إن المشاركة في معرض سيتي سكيب تمثل فرصة مميزة لتعزيز تواصل الشركة مع جمهور واسع من المستثمرين والعملاء المحتملين. وأضاف أن هذا الحدث يتيح للشركة عرض أحدث مشروعاتها العقارية، إلى جانب تقديم عروض حصرية تلبي تطلعات مختلف الفئات. كما أكد أن مجموعة عربية تحرص على تقديم حلول سكنية واستثمارية متنوعة تجمع بين الجودة العالية والمرونة في أنظمة الدفع، مما يساهم في تعزيز ثقة العملاء بمشروعات الشركة ويعزز مكانتها في السوق العقاري.

وتركز مجموعة عربية على تطوير مشروعات عقارية متكاملة تجمع بين التصميم الفريد والخدمات المتكاملة، مما يوفر لعملائها تجارب سكنية واستثمارية مميزة. على مدار السنوات، نجحت الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة التي تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب أحدث معايير البناء العالمية.

نبذة عن مجموعة عربية:

تعد مجموعة عربية، من كبرى شركات للتنمية والتطوير العقاري والبناء والمقاولات في مصر، وتضم تحت مظلتها شركات 3 شركات (شركة تطوير للتنمية العمرانية، شركة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني)، وتم تأسيس المجموعة عام 1999، وسرعان ما استطاعت أن تثبت تواجدها على الأرض وقدمت ما يقارب من 25 مشروعًا، في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس والشروق) و6 أكتوبر، وجميعها منشآت تتسم بالدقة الإنشائية والتصميمات الفريدة والعصرية، وهذا ما دفع العديد من العملاء المهتمين بسوق العقارات إلى أن يثقون بالتعامل مع مجموعة عربية ، في مختلف مشروعاتها، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات متنوعة حيث ساهمت في تطوير 22 مشروعًا محليًا وإقليميًا بإجمالي استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه.

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